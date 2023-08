Cestno in gorsko kolesarstvo sta dva različna svetova

Kolesarjenje je v Sloveniji vsekakor izredno priljubljen šport. Nekateri radi zgolj spremljajo podvige naših kolesarskih asov, ki nizajo uspehe v cestnem kolesarstvu, spet drugi pa se tudi sami še kako radi podajo na turo ali dve. Čeprav gorsko kolesarjenje s cestnim združuje le kolo, kot pravi Kristjan Vreček, pa je tudi ta šport v zadnjih letih doživel razcvet, a ostaja še kar nekaj prostora za izboljšave. S Kristjanom Vrečkom, gorskim kolesarjem in ustvarjalcem priljubljenih gorskokolesarskih vsebin, smo se pogovarjali o slovenski gorskokolesarski sceni, padcih, najboljših poteh, zaupal pa nam je tudi nekaj uporabnih nasvetov za vzdrževanje in prevažanje gorskega kolesa.

Ljubitelji gorskega kolesarjenja ste zagotovo na družabnih omrežjih že naleteli na gorskokolesarske vsebine, ki jih je ustvaril Kristjan Vreček, zaprisežen gorski kolesar, ki ima žilico tudi za nastopanje. Na njegovih kanalih lahko tako najdete vse od poglobljenih intervjujev pa do zabavnih skečev, vse pod skupnim imenovalcem gorsko kolesarjenje. Kdo pa se skriva za vsemi temi vsebinami?

Foto: Bojan Puhek

Tokrat smo se v Mountain Bike Trail Centru Kočevje družili s Kristjanom Vrečkom, 32-letnim ponosnim očetom dveh sinov, ki je v prostem času gorski kolesar ter ustvarjalec priljubljenih gorskokolesarskih vsebin. Aktivno kolesari že kar 17 let, ob čemer danes prek tečajev pomaga številnim drugim, ki se želijo podati na pot gorskega kolesarjenja.

Foto: Bojan Puhek

Zlom ključnice je značilna poškodba

"Gorsko kolesarjenje je zame pobeg od stresa, nekako edina stvar, da dam možgane na pašo," pravi Kristjan, ki dodaja, da brez padcev seveda ne gre. So sestavni del športa. "Kar zadeva poškodbe, sem jo sam kar dobro odnesel, seveda pa ne gre brez klasičnih poškodb, kot so zlom ključnice, poškodba rame, kolena …"

Veliko je še neizkoriščenega potenciala

Čeprav mlad, je Kristjan, v svoji sedemnajstletni karieri lahko opazil številne spremembe, ki so danes zelo očitne, če današnjo gorskokolesarsko kulturo primerjamo s tisto pred skoraj dvema desetletjema. Gre za velik napredek, k temu so veliko pripomogla družabna omrežja, pa seveda razvoj infrastrukture. Vseeno poudarja, da imamo v Sloveniji še veliko neizkoriščenega potenciala, kar zadeva kolesarske parke.

Cestno in gorsko kolesarstvo sta dva različna svetova

Ko tempo na cestnih kolesarskih dirkah svetovnega ranga, kot je ta trenutek Tour de France, narekujejo slovenski kolesarski asi, Slovenija pravzaprav diha kot eno, a cestno kolesarstvo se močno razlikuje od gorskega. Že res, da ju združuje kolo, a pri gorskem kolesarjenju je v ospredju pristen stik z naravo in prav to je točka, ki združuje gorske kolesarje in pohodnike, pravi Kristjan.

Sožitje je beseda, ki bi opisala pravi odnos med gorskimi kolesarji in pohodniki. "Drug do drugega moramo biti strpni in spoštljivi. Ko kolesar sreča pohodnika, mora upočasniti hitrost, pozdraviti, pohodnik se umakne, oba pa si zaželita srečno pot," Vreček opisuje primeren bonton na gozdnih poteh, kjer ni prostora za konflikte.

Tudi sam pravi, da ima v večini primerov pozitivne izkušnje ob stiku s pohodniki. Večinoma je celo deležen spodbudnih besed, še posebej ob vzponu, ki pohodnike navdušuje veliko bolj kot pa spust v dolino.

Je električno kolo potuha?

Že res, da je trend električnih koles v porastu, a Vreček ostaja zvest navadnemu kolesu. Zanj je popolno kolo takšno, da je privlačno na pogled ter ima dobro vzmetenje, zavore in prestave.

Foto: Bojan Puhek

"Kar zadeva električna kolesa, sem jim sam najprej zelo nasprotoval, dokler ga ni sam preizkusil. In moram reči, da je to nekakšna prihodnost. Kolesa postajajo vse lažja in tudi vse bolj so videti kot normalna kolesa. Na začetku so bila namreč električna kolesa zelo robustna, masivna, zdaj pa tehtajo tudi že manj kot 20 kilogramov in so videti lepo. Kar zadeva potuho, pa menim, da vsak sam ve, zakaj ga ima. Če nekomu to pomaga, da lažje izgubi kakšen kilogram oziroma ga električno kolo pripravi do gibanja, zakaj pa ne?"

Gorski kolesarji iščemo avto, ki se prilagaja kolesu

Foto: Bojan Puhek

Tudi ustrezna skrb za kolo je še kako pomembna za vse ljubitelje kolesarjenja. "Servisiranje gorskega kolesa naj bo čim bolj redno," pravi Vreček. Pomembna je redna skrb za vzmetenje, če ga kolesar tudi po vsaki turi očisti vse umazanije, potem je servis po njegovih besedah, priporočljiv enkrat do dvakrat na leto. Seveda pa je to odvisno tudi od tega, kako pogosto posameznik kolesari.

Kako pa se odpraviti na gorsko kolesarsko turo, ko ta ni v neposredni bližini? Z avtom seveda. A kakšnega izbrati in na kakšen način z njim prepeljati kolo? Vreček pravi, da gorski kolesarji pri izbiri avtomobila stremijo k temu, da se bo ta podal h kolesu, ne obratno. Najlepše je, če se lahko kolo pospravi v avtomobil, saj je s tem najbolje zaščiten pred krajo, hkrati pa voznik pri vožnji in izbiri poti ni obremenjen z mislijo na prikolico.

Vedno sta tako dobra izbira kombi ali enoprostorec. Krasna izbira za vsakega kolesarja je Peugeot Rifter, saj omogoča prevoz gorskega kolesa kar v prtljažniku, kar smo preizkusili tudi sami. Kljub temu, da smo vanj pospravili celo gorsko kolo, brez posebnega truda, je ostalo poleg njega dovolj prostora še za dodatno prtljago.

Peugeot Rifter je idealno vozilo za prosti čas ter odličen sopotnik planinskih podvigov v slovenskih gorah. Zasnovan je tako, da navdihuje vsakodnevne raziskovalce, za katere sta svoboda in ohranjanje čiste ter neokrnjene narave na prvem mestu. Tudi Vreček med prednostmi električnih vozil navaja njihovo tiho delovanje, ob katerem se v okolje ne izpuščajo toplogredni plini, hkrati pa električna vozila ne potrebujejo redne menjave filtra in olj, kar je voznikom vozil na notranje zgorevanje še kako dobro poznano.

Kot pravi Vreček, "je za gorske kolesarje postal skozi leta zelo pomemben aspekt ohranjanja čistega okolja. In zdi se mi, da ta električni Peugeot Rifter pride zelo dobro do izraza."

Foto: Bojan Puhek

Priklopi za nova doživetja z električnim Rifterjem

S Kristjanom Vrečkom smo priklopili za nova doživetja z električnim Rifterjem, s katerim pri znamki merijo na kupce, ki želijo vozilo z ničelnim ogljičnim odtisom, hkrati pa veliko potujejo v naravo, po možnosti s kolesom, tudi med tednom. E-Rifter ni izgubil prav nič vsestranske uporabnosti (tako je mogoče kolo še vedno naložiti v avtomobil kar skozi zadnja vrata), funkcionalnosti, priročnosti. Cenili ga bodo predvsem aktivni posamezniki oziroma družine z velikimi potrebami, tudi s psom, ki veliko časa preživijo aktivno, v naravi. Tudi gorski kolesarji, ki jih je pri nas iz leta v leto več in s katerimi močno vez gradi tudi znamka Peugeot.

Rifter tako nagovarja ljudi z aktivnim življenjskim slogom in tudi širšo skupino uporabnikov, tako da jih spomni na aktivno preživljanje prostega časa in spodbudi umik iz urbanega okolja v naravo, ki omogoča duševno sprostitev.

"Če si želim družbe, grem v gorskokolesarski center, sicer pa po svoje"

Čeprav Vrečkova kolesarska meka ostaja Whistler park v Kanadi, pa so mu med slovenskimi gorsko kolesarskimi centri všeč poti na Primorskem, v okolici Ljubljane, Golovec, Rašica in Toško čelo. Tudi Koroška ima po njegovem mnenju neverjetno naravo in odlične steze. Vse je odvisno od posameznikovih želja. Družinske steze brez skal in korenin so na voljo v gorskokolesarskih centrih, neokrnjeno naravo pa je mogoče najti le na vožnji po svoje.

Foto: Bojan Puhek

Vreček se na kolesarjenje zdaj, ko ima doma dva majhna otroka, s tem pa tudi manj časa, najraje odpravi nekam bližje doma. Ko pa ima na razpolago malo več časa, pa se najraje odpravi nekam, kjer so steze urejene. Lepa destinacija je na primer Mountain Bike Trail Center Kočevje, ki je primeren tudi za družine. V naravi omogoča različne poti, ob čemer je dostop do vrha mogoč tako s kolesom kot tudi z urejenimi prevozi s kombiji.

"V Mountain Bike Trail Centru Kočevje bo vsak našel nekaj zase," pravi Vreček. Družinam prilagojena proga je proga Veronika, na voljo pa je tudi več zahtevnejših prog za bolj izkušene gorske kolesarje.

