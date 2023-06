Nebeški užitki nad Ljubljano

Toplo junijsko jutro je ponudilo prve zametke poletja. To je bila idealna priložnost za temperaturno osvežitev nekje v naravi, da poženemo električnega Rifterja , odličnega spremljevalca raznovrstnih športnih aktivnosti, in se priklopimo za nova doživetja. Družili smo se s Tadejem Tekavčičem, vsestranskim gorskim kolesarjem in predsednikom društva Golovec trails.

Zelena predalpska hribovja v okolici Ljubljane so močno priljubljena pri domačih gorskih kolesarjih. Še posebej priljubljen pa je prostrani gozd Golovec. Tadej Tekavčič je domačin z ljubljanskega Rudnika, po Golovcu pa kolesari že več kot 15 let. S tem hribom je praktično odrasel. V življenju z gorskim kolesarjenjem povezuje vse in tako se je iz hobija leta 2017 razvilo športno društvo Golovec trails. "Društvo je v prvi vrsti nastalo z namenom, da legaliziramo poti, vendar zdaj veliko pozornosti namenjamo tečajem, na katerih govorimo tudi o bontonu v gorskem kolesarstvu," uvodoma pove Tadej Tekavčič, čigar življenje se danes tudi profesionalno vrti okoli njegovega najljubšega konjička.

Priklopi za nova doživetja z električnim Rifterjem S Tadejem Tekavčičem smo se priklopili za nova doživetja z električnim Rifterjem, s katerim pri znamki ciljajo na kupce, ki želijo vozilo z ničelnim ogljičnim odtisom, hkrati pa veliko potujejo v naravo, po možnosti s kolesom, tudi med tednom. E-Rifter ni izgubil prav nič vsestranske uporabnosti (tako je mogoče kolo še vedno naložiti v avtomobil kar skozi zadnja vrata), funkcionalnosti, priročnosti. Cenili ga bodo predvsem aktivni posamezniki oziroma družine z velikimi potrebami, tudi s psom, ki veliko časa preživijo aktivno, v naravi. Tudi gorski kolesarji, ki jih je pri nas iz leta v leto več in s katerimi močno vez gradi tudi znamka Peugeot. Še posebej močno vez so stkali z ekipo Golovec trails, ki upravlja kolesarske proge različnih težavnosti na ljubljanskem Golovcu. Peugeot je pripomogel pri gradnji traila na Golovcu in ga poimenoval Rifter, po avtomobilu, ki je pisan na kožo gorskim kolesarjem. Rifter tako nagovarja ljudi z aktivnim življenjskim slogom in tudi širšo skupino uporabnikov, tako da jih spomni na aktivno preživljanje prostega časa in spodbudi umik iz urbanega okolja v naravo, ki omogoča duševno sprostitev.

Popoln način preživljanja prostega časa

Za Tadeja Tekavčiča je gorsko kolesarstvo v prvi vrsti aktivnost, ki dobro vpliva na njegovo zdravje, pomemben pa je tudi družbeni vidik. "Tukaj imam družbo, iz tega smo naredili tudi neko zgodbo, ki je postala del moje kariere. V bistvu je glavni del mojega življenja. Kolesarim od svojega 14. leta, takrat mi je to bil bolj hobi, ki je zdaj prerasel v profesionalno kariero. Ne samo da je dobro za zdravje, za dobro počutje, temveč veliko pripomore k družabnemu življenju," pove predsednik Športnega društva Golovec trails, ki ureja gorsko kolesarske poti v neposredni bližini mestnega jedra Ljubljane.

Hobi, ki je prerasel na profesionalno raven

Gorsko kolesarstvo je v Sloveniji nedvomno vse bolj v vzponu, razvijajo se novi trail parki. "Zgodba razvoja Golovec trails se je začela tako, da nas je nekaj lokalcev, nekaj prijateljev, ki živimo na ljubljanskem Rudniku, sprva ljubiteljsko začelo urejati poti zase, za neko popoldansko aktivnost po šoli. To so bile takrat neprimerljivo manjše in manj urejene poti kakor zdaj. Leta 2017 smo se odločili, da naredimo korak naprej, ustanovili smo društvo in se lotili legaliziranja poti. In če povzamem – iz tega smo nepričakovano naredili en velik trail park. Zame in za še nekaj kolegov je sprva ljubiteljska dejavnost prerasla v polni delovni čas, v katerem se ukvarjamo s povezovanjem vseh stvari, ki se dogajajo v povezavi z društvom, izvedbo tečajev, otroških treningov in tako naprej. Lahko rečem, da smo od jutra do večera povezani s kolesarstvom in Golovcem," razloži.

Golovec trails leži na južnem delu Golovca v bližini Ljubljane. Poti na Golovcu so uredili po težavnosti, zato je šport primeren za širši krog in seveda za otroke. "Danes je na Golovec trails devet uradnih poti, krajše, daljše, v povprečju pa gre za okvirno kilometer dolge spuste. Poti na Golovcu imamo v različnih težavnostnih stopnjah. Zgledujemo se po označitvi težavnosti, kot so urejena na smučiščih, zelene oziroma modre so lažje, rdeče malo težje, črne pa najtežje," razloži.

Pomen delovnih akcij

Park vzdržujejo in financirajo s pomočjo članarine, donacij, prodaje artiklov, sponzorskih sredstev in nekaj malega s pomočjo občine in obiskovalcev. En del pa predstavlja tudi izvedba tečajev, kjer začetnike ali pa bolj izkušene kolesarje učijo novih veščin.

"Poti so prvenstveno nastale z veliko mero prostovoljstva oz. s pomočjo te ogromne skupnosti. Na določene delovne akcije je prišlo tudi 80 ali več ljudi in smo v bistvu v enem dnevu marsikaj naredili. Zdaj, ko je ta stvar zrasla, pa je potrebno skoraj dnevno urejanje, da stvari potekajo tako, kot morajo. Vsako leto dodamo kakšno novo pot," omeni. Pred kratkim so trailu dodali tudi stezo, ki so jo poimenovali Rifter.

"Zgodba, ki smo jo začeli pisati s Peugeotom, se je začela odvijati v času koronavirusa. Povezali smo se s francosko znamko, pomagali so nam in podprli naš projekt, skupaj smo zgradili nov trail, ki smo ga poimenoval Rifter. Gre za trail rdeče težavnostne stopnje z nekaj lesenimi elementi, skoki. Lepo se je vklopil v celoten park," pridobitev komentira Tadej Tekavčič.

Odličen spremljevalec gorskih kolesarjev

V zvezi s progo Rifter sogovornik še omeni: "Vedno nas veseli, ko neko tako zgodbo podpre podjetje, znamka, v tem primeru Peugeot, ki se je s svojim Rifterjem odlično vklopil v to zgodbo. Avtomobil je s svojo s svojo prostornostjo in uporabnostjo odličen spremljevalec gorskih kolesarjev. Resda na poti do traila do Golovca načeloma avtomobila sam ne potrebujem, vsekakor pa za našo zvrst aktivnosti avtomobil še kako koristi na drugih delih Slovenije. Posebej cenim prostorne, funkcionalne, priročne avtomobile, kamor se lahko pospravi kolo, vso opremo in ki ga je mogoče imeti za mobilno delavnico ter v njem po možnosti tudi prespati. Zaradi različnih vidikov bi rekel, da je Rifter odličen spremljevalec gorskih kolesarjev, njegove prednosti pa bodo cenili tudi drugi uporabniki, naj gre za športnike ali druge profile uporabnikov," meni Tadej Tekavčič.

V podjetju P Automobil Import, uvozniku za vozila znamke Peugeot, so povedali, da dajejo velik poudarek družbeni odgovornosti, zato so z veseljem prisluhnili ŠD Golovec trails, skupini prostovoljcev, ki na ljubljanskem Golovcu gradi in vzdržuje uradne gorskokolesarske poti. Z društvom povezujejo gorskokolesarsko skupnost v tem delu države in prestolnico postavljajo na svetovni gorskokolesarski zemljevid.

Nebeški občutki

Poleg traila Rifter je na Golovec trails izjemno priljubljena tudi steza, ki so jo poimenovali Nebeška. Golovec Trails Nebeško opišejo kot "zabaven flow trail". Pripravili so ga leta 2021, zanj pa je v 20 delovnih akcijah – v snegu in soncu – poskrbelo 41 članov društva, ki so skupaj opravili kar okrog tisoč prostovoljskih ur. Steza Nebeška pa ni dobila imena le zato, ker naj bi kolesarje med spustom popeljala do nebeških občutkov, temveč ker jo je "požegnal" sam župnik. Zemljišče, po katerem poteka ta slab kilometer dolg in manj zahteven trail, je namreč v lasti župnije Rudnik v Ljubljani in tamkajšnji duhovnik ni imel nič proti, da ga uporabijo za še več kolesarskega veselja v Golovec Trail Parku, malem kolesarskem raju v največjem gozdu v mestu.

Pri urejanju trailov morajo sicer Tadej Tekavčič in druščina upoštevati dogovore z lastniki, navodila zavoda za gozdove, če dodajajo elemente, morajo biti ti iz naravnih materialov, izkopi ne smejo biti preveliki ...

"Lahko se zgodi, da je na parceli, na kateri bi uredili slab kilometer traila, tudi po 50 lastnikov," pove. Zahtevnost tovrstnih usklajevanj s številnimi lastniki gozdov je velikokrat tudi razlog, da na Golovcu ni urejenih še več poti.

Od mladih do tistih v zlatih letih

Tadej Tekavčič se z gorskim kolesarstvom ljubiteljsko in profesionalno ukvarja okoli 15 let, vseskozi pa opaža povečanje števila kolesarjev na vseh koncih Slovenije. "Tudi v takih trail parkih, kakor ga imamo tukaj na Golovcu. Traili, ki so se začeli graditi v zadnjih letih so hitro postali zelo priljubljeni, na našo lokacijo so začeli prihajati tudi kolesarji iz drugih koncev, najprej iz Ljubljane, nato še širše. Še pred letom 2017 si malodane poznal vsak obraz, ki je prišel kolesarit na Golovec. Danes je to praktično nemogoče. Govorimo o več tisoč obiskovalcih na enem mestu. Od mladih, tukaj kolesarijo tudi štiri- in petletniki, do tistih, ki so stari krepko čez 70 let. Imamo vse razpone in veliko število obiskovalcev, kar nas zelo veseli," obisk Golovec trails komentira Tadej Tekavčič.

Za začetnike in napredne gorske kolesarje

Sogovornik meni, da je Golovec trails odlično mesto, kjer se lahko s to aktivnostjo spoznajo številni. "V prvi vrsti gre za vzgojno zadevo, da začetnike učimo veščin gorskega kolesarjenja. Po drugi strani pa imamo poti tudi za napredne uporabnike. Veseli nas, da sem prihaja trenirat tudi državna reprezentanca, da tukaj lahko vidimo družine z majhnimi otroki, starejše. Trudimo se, da bo park ostal tak, da dodajamo poti in da nenazadnje z njimi povežemo tudi druge konce Ljubljane. Ljudje na primer povezave po Golovcu uporabljajo tudi za to, da pridejo do preostalih delov mesta. S tem je nastal eden večjih parkov v Sloveniji," razloži.

V Sloveniji sicer poznamo še nekaj podobnih trail parkov. "Recimo v Zagorju, Celju, Avčah, Ajdovščini in tako naprej. Veseli nas, da se ta način delovanja trail parkov razvija tudi drugje. Stojim za tem, mislim, da vsako naselje potrebuje nekaj takega, ker je to v bistvu odlična točka za popoldansko rekreacijo, povezovanje, druženje in čudovito aktivnost, ki prinese ogromno pozitivnih učinkov. Posebej če imamo nekaj takega v bližini svojega doma," meni.

Sožitje z drugimi udeleženci

"Gorsko kolesarstvo se ni razvilo na takih lokacijah, ki jih kolesarji uporabljajo danes. Včasih smo vozili predvsem na nekih utrjenih poteh v hribovitem gorskem svetu, na planinskih poteh. Včasih podobnih trailov ni bilo. Zdaj, ko imamo urejene take poti, ko imamo take parke, centre, ko se lokalna društva povezujejo in te stvari gradijo, so se kolesarji večinoma prestavili na taka območja. Gorski predeli so na ta način manj obremenjeni. Je pa treba omeniti, da nas tudi na gorskih območjih pohodniki dobro sprejemajo, je pa treba seveda spoštovati drug drugega, naravo, je ne uničevati. Moje videnje je, da so odnosi med pohodniki in kolesarji dobri in da se le še redko pojavljajo konflikti," pove Tadej Tekavčič.

"Gorsko kolesarstvo ne bi bilo tam, kjer je, in se tudi vnaprej ne bo razvijalo, če ne bi vsak spoštoval gorskokolesarskega bontona. V prvi vrsti je tu zavest, da pazimo na naravo, zavest o tem, da se poti ne zgradijo same, zavest, da pomagaš lokalnemu društvu, in nenazadnje, da tudi znaš sobivati z naravo in vsemi njenimi obiskovalci," dodaja.

Kam bi na turo po Sloveniji odpeljal tujega gosta?

Na vprašanje, kam bi na gorsko kolesarsko turo peljal tujega gosta, sogovornik v duhu lokalnega patriotizma kot iz topa izstreli: "Jasno, na Golovec (smeh op. p.). Čeprav na Golovcu kolesarim praktično vse življenje, se še vedno vsak dan rad vračam. Golovec ima ogromno različnih poti, ogromno kotičkov. Vsako leto dodamo kaj novega, tako da je vedno zabavno. Sicer pa je zame Slovenija vrhunska destinacija v celoti, kamorkoli se zapeljem. Vsekakor torej v prvi vrsti izpostavljam Golovec trails. Sprva lahko uživamo nekje ob Ljubljanici, v starem delu mesta, a hitro smo lahko na našem trailu. Ljudi zelo rad peljem tudi na Veliko planino. Ali pa – predstavljajte si turo, kjer začneš kolesariti na severu Slovenije, recimo v Kranjski Gori, pod Alpami pod snegom, čez en teden pa popotovanje skleneš nekje ob morju. Ob tem prevoziš številne poti čez vinograde, mimo rek in tako naprej. Le redkokje lahko doživiš kaj podobnega," odgovarja.

Kako pa je videti njegov popoln dan na kolesu? "Z dekletom, prijatelji in šotori nekje ob vodi. Zvečer pa hladno pivo, tako v roki kot tudi na odru," odgovori.

Kaj pa oprema?

Dodaja, da je glede gorskega kolesarstva velikokrat predsodek, da potrebuješ veliko sredstev za začetek. "Jaz ne bi rekel, da je tako. Potrebuješ primerno gorsko kolo s profiliranimi gumami, delujočimi zavorami, čelado, ščitnike za kolena, rokavice," pove Tadej Tekavčič.

Strah, da je takšno kolesarjenje nevarno, izvira iz stereotipov, meni. "So pa lahko sestavni del tovrstne aktivnosti tudi padci." Tudi sam jih je utrpel že kar nekaj. "Spominjam se tistega na eni od mojih prvih tekem v Sloveniji, DH Maribor. Prvi trening in prvi zavoj v gozdu. Štorast padec in tretjič izpahnjena rama. Je pa tako, da bo vsak, ki se ukvarja s športom, ne glede na zvrst, slej ko prej padel. Tudi pri kolesarstvu je tako. A s pravilno tehniko lahko močno zmanjšamo možnosti za padce. Moram tudi omeniti, da opažamo čedalje manj padcev tudi na Golovcu, posebej glede na to, koliko obiskovalcev imamo. Seveda jih je nekaj, ampak ne toliko, kot bi si človek mislil," razloži sogovornik.

Vse, ki vas tovrstno kolesarjenje tako ali drugače zanima, vabi, da se v tem športu preizkusite. "Nekaj klikov stran ste od tega, da nekje najamete kolo, si izposodite čelado in se preizkusite. Dejstvo je, da je to daleč od aktivnosti, ki bi bila samo za adrenalinske odvisnike. Gre za vrhunski pobeg v naravo, možnost spoznavanja novih ljudi. Vsekakor vam ne bo žal," sklene.