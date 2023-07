Brez podpore lokalne skupnosti, projekta ne bi bilo mogoče izpeljati

Gorsko kolesarstvo je v Sloveniji vse bolj priljubljeno. S popularizacijo športne aktivnosti ter izboljšano dostopnostjo in infrastrukturo kolesarska scena doživlja pravi razcvet. Odpirajo se novi kolesarski parki in pump tracki, kjer je opaziti mlade obiskovalce. Tokrat smo se z električnim Rifterjem priklopili za nova doživetja ter se družili z gonilno silo kolesarstva v Zagorski dolini Andražem Grumom, ki je optimističen glede prihodnosti kolesarstva v Sloveniji.

Z Andražem Grumom smo kolesarili po gorsko-kolesarskem parku Cilenca trails, ki je nastal na njegovo pobudo. Grum je predsednik Kolesarskega kluba Zagorska dolina in v Zagorju ob Savi kroji razvoj kolesarstva. Z gorskim kolesarjenjem se ukvarja od svojega petnajstega leta, pred tem je tudi skejtal. Splet okoliščin in ljubezen do kolesa so pripomogli k temu, da je kolesarjenje danes ena njegovih največjih strasti. Uvodoma pove, da se je v svojih začetkih pogosto srečeval z vprašanjem, kje je sploh legalno kolesariti. "Tako se je tudi porodila ideja o neki namenski kolesarski poti v Zasavski dolini."

Z Andražem Grumom smo kolesarili po gorsko-kolesarskem parku Cilenca trails, ki je nastal na njegovo pobudo. Grum je predsednik Kolesarskega kluba Zagorska dolina in v Zagorju ob Savi kroji razvoj kolesarstva. Z gorskim kolesarjenjem se ukvarja od svojega petnajstega leta, pred tem je tudi skejtal. Splet okoliščin in ljubezen do kolesa so pripomogli k temu, da je kolesarjenje danes ena njegovih največjih strasti.

Brez skupnosti, ki te podpira, je takšen projekt težko izpeljati

"V Zagorju se je gorsko kolesarstvo začelo razvijati z izgradnjo pump track poligona leta 2017. Nekako je bil naslednji korak izgradnja trail parka, kjer kolesarji lahko nadgradijo svoje spretnosti v naravnem okolju," pove in doda, da so se pri izgradnji zgledovali po primerih iz tujine, predvsem Velike Britanije, kjer so trail parki brez uporabe sedežnic precej razviti. "Na srečo je v naši dolini dovolj kolesarskih navdušencev, ki smo se resno lotili projekta in je zadeva lahko gladko stekla."

"Nekih standardov, kakšen mora biti teren, ni. Mi smo se predvsem ozirali na to, da teren ni prestrm, da ni naravne erozije in da se na terenu da speljati ustrezne poti. Ko smo našli lokacijo, smo naredili terenski posnetek in GPS sledi, ki so nam kasneje pomagale pri pridobivanju soglasij. Vnaprej smo si zamislili, kje bi lahko kakšna proga potekala. Prvi korak je bil pridobitev pozitivnega odgovora glede lokacijske informacije in možnosti rekreacijske dejavnosti na tem področju ter soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. Ko smo oboje imeli, smo takoj pričeli s pridobivanjem soglasij lastnikov zemljišč. Pri tem nam je pomagala tudi občina, tako da je celoten projekt brez večjih zapletov stekel, kot smo si ga zamislili."

Po odprtju Gorsko-kolesarskega parka Cilenca trails so bili deležni izjemno pozitivnih odzivov, tako s strani kolesarjev, lokalne skupnosti, celotne občine in občanov kot tudi ljudi, ki uporabljajo ta hrib za rekreacijo. "Tako lokalna in krajevna skupnost kot sama občina in župan Matjaž Švagan so nas tudi skozi gradnjo ves čas podpirali."

Iz lastnih izkušenj tako svetuje tistim, ki bi radi zgradili gorsko-kolesarski park v svojem okolišu: "Da najprej okoli sebe naberejo nekaj srčnih ljudi, ki jih podoben projekt navdušuje. Brez neke skupnosti je takšen projekt težko izpeljati. Potem je treba pridobiti soglasja vseh deležnikov, še preden se loti same izgradnje."

Ko je trail enkrat zgrajen, dela na njem še zdaleč ni konec. Grum opiše, kako skozi vse leto vzdržujejo park Cilenca trails: "Vzdrževanje in urejanje poti sta odvisna predvsem od vremenskih razmer. Največ dela opravimo spomladi pred neuradno novo sezono – takrat se sanira morebitne luknje in kanale, nastale zaradi vode, spiha se listje, po potrebi odstrani kakšno vejo. Tudi jeseni je nekoliko več dela zaradi listja na progi." Vzdrževanje prog deluje na prostovoljni bazi članov Kolesarskega kluba Zagorska dolina in podpornikov.

Mladi napovedujejo svetlo prihodnost kolesarstvu

Gorsko-kolesarski park Cilenca trails trenutno obsega pet prog različnih težavnostnih stopenj in dolžine od približno kilometra do kilometra in pol. Njihova najbolj znana proga Flow je primerna tudi za popolne začetnike in tudi tiste, ki nimajo polno vzmetenega kolesa. "Tukaj lahko začne tisti, ki ima veliko željo poskusiti, saj mu proga prikaže vse čare gorskega kolesarstva," razloži Grum.

Na progah srečuje posameznike vseh starosti. "Največ je mladih, starih med deset in 18 let, kar je zelo obetajoče za gorsko kolesarstvo v Zagorski dolini."

"Moj nasvet nekomu, ki želi začeti z gorskim kolesarstvom, bi bil, naj poišče kolesarsko skupnost v okolici, s pridruži lokalnemu društvu, gre morda na kakšen tečaj, kjer bo spoznal osnove gorskega kolesarstva. S pridobljenim znanjem bo lahko začel odkrivati in se navduševati nad tem športom."

Kljubovanje izzivom turizma v Zagorski dolini

Andraž Grum je bil pri izgradnji parka Cilenca trails prisoten od vsega začetka in je še danes aktivno vključen tako v samo vzdrževanje kot v organizacijo tečajev in dogodkov v tem gorsko-kolesarskem parku. "Aprila smo že drugo leto zapored organizirali dirko slovenskega pokala v disciplini enduro, SloEnduro. Po lanskoletni prvi izvedbi enodnevne smo se letos odločili za dvodnevno, ki je privabila kar 214 tekmovalcev iz sedmih držav."

Tudi s podobnimi dogodki skušajo kljubovati izzivom turizma v Zagorski dolini, s katerimi se ukvarjajo že kar nekaj časa. "Zato smo tudi sam park zasnovali na način, da bi pritegnil čim več obiskovalcev tudi izven meja naše regije. V teh dveh letih, odkar je park odprt, nam je to tudi uspelo, saj na progah opažamo obiskovalce iz Avstrije, Madžarske in tudi od drugod. Kolesarki park je v tem času postal del zasavske turistične ponudbe in je dobro prepoznan med ljubitelji gorskega kolesarstva."

Del slovenske turnokolesarske poti dopolnjuje turistično ponudbo Zagorja

Čez zagorsko občino poteka tudi del slovenske turnokolesarske poti, ki se začne na Čemšeniški planini in poteka preko Svete Planine, Mrzlice, Kala in naprej prosti Hrastniku. "Tujega gosta bi zagotovo odpeljal na ta del turnokolesarske poti, ki poteka skozi našo regijo, saj se ponaša s čudovitimi razgledi na celo dolino. Če še ne bi bil dovolj utrujen, pa vsekakor še na Cilenca trails."

"Jaz se sicer najraje s kolesom odpravim na Cilenco, če sem malo lokal patriota (op. a. smeh), pa tudi na podobne gorsko-kolesarske parke po Sloveniji, v Celje, Kočevje, na Golovec. Od časa do časa pa se odpravim tudi v tujino, kjer je malo več višincev pa nekoliko bolj gorske razmere, kot so tukaj pri nas."

Takrat je dobro imeti avtomobil, v katerega lahko pospraviš vso kolesarsko opremo, po potrebi pa je lahko tudi mobilni kolesarki servis.

Sobivanje različnih skupnosti na vseh poteh je mogoče

Pri gorskem kolesarjenju je pomemben tudi bonton, od tega, da naravo za sabo puščamo takšno, kot smo jo dobili pa do tega, da se med srečanjem umaknemo pohodnikom. Grum odsvetuje dirkanje po gorskih ali planinskih poteh, predvsem zaradi naletov. "Nikoli namreč ne veš, kaj te čaka za ovinkom. Tudi sami tereni niso primerni za neke visoke hitrosti, saj v nasprotnem primeru hitreje zaviješ izven proge in lahko pride tudi do padca." Tudi zaradi tega so trail parki vedno bolj priljubljeni, proge so namenske, malo širše in bolj očiščene, omogočene so tudi izletne cone, tako da je vožnja po njih bolj varna kot pa v hribih.

Sogovornik poudari, da je nujno omogočanje sobivanja različnih skupnosti, ki edino vodi do tega, da lahko vsi uporabljamo prostor, ki ga imamo na voljo. "Mislim, da kolesarji in pohodniki lahko sobivamo skorajda na vseh poteh. Osebno bi se izognil tistih res obljudenih. Z nekim osnovnim bontonom in etiko pa mislim, da je mogoče sobivati v našem sredogorju," sklene.