Slovenska kolesarska klasika: eden od najlepših vzponov v Sloveniji

Visokogorsko turistično središče Golte nad Mozirjem je odlična izhodiščna točka za krožne pohodniške poti – na primer Pot po Golteh ali Pot divjega petelina, Zajčkovo pot, Medvedovo pot, Pot na Boskovec in Gamsovo pot, sicer pa je ta visoka kraška planota tudi do kolesarjev zelo prijazna destinacija. Vzpon na Golte iz Radegunde velja za enega od najlepših vzponov v Sloveniji z razgledom na Savinjsko dolino.

Ob prelepih razgledih na Savinjsko dolino in Kamniško-Savinjske Alpe vas bodo očarali razgiban teren, številne naravne znamenitosti, kolesarske poti različnih težavnostnih stopenj in dobra gostinska ponudba. Med drugim na je Golteh najvišje ležeči alpski vrt v Evropi (Alpinetum).

električnim Rifterjem smo se priklopili za nova doživetja ter se družili z rekreativnim gorskim kolesarjem Andražem Štokom s Polzele, ki nam je razkazal prečudovite travnike in gozdne poti po osrčju Savinjske doline, visoko nad dolino.

Prav na Golteh so pred sedmimi leti odprli krožno Slovensko turnokolesarsko pot, ki jo je pripravila Komisija za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slovenije in v 41 etapah poveže okoli 1.800 kilometrov poti, ima 112 nadzornih točk, med katerimi je tudi okoli 50 planinskih koč. Trasa sicer ne poteka po Golteh, ker niso dobili soglasja za souporabo gozdnih vlek za kolesarjenje.

Foto: Ana Kovač

Krajinski park Golte ponuja obilico kolesarskih poti različnih težavnostnih stopenj, ki so primerne za družine, resne gorske kolesarje, pa tudi za cestne kolesarje, saj se iz Mozirja do zgornje postaje nihalke (1.410 m) lahko pripeljete s cestnim kolesom. Poti okrog koče Trije ploti (1.530 m) pod Medvedjakom vas bodo navdušile s svojimi razgledi, ki jih popestri bližina umetnega jezerca, tako da ste na koncu poti bogato poplačani za ves trud med vrtenjem pedalov. Z gorskim kolesarjenjem se ukvarja vedno več ljudi, gorske kolesarske destinacije pa postajajo posebej priljubljene med kolesarji električnih koles, ki s pomočjo električnega pogona razmeroma hitro "pribrcajo" iz peklenske vročine mestnega betona v prijeten hlad visokih smrek.

"Korona me je dobesedno 'brcnila v rit'"

Foto: Ana Kovač

Ljubitelji klancev pravijo, da Golte spadajo med slovenske kolesarske klasike, zato smo Andraža Štoka izzvali, da nam pokaže, kam jo po napornem delovniku za računalnikom mahne s kolesom, ki ga precej zagreto vozi zadnjih pet let.

"Korona me je dobesedno 'brcnila v rit'. Prav med korono sem se namreč odločil, da bom malo bolj zares začel kolesariti. Na začetku sem vozil klasično gorsko kolo. V druščini nas je bilo približno šest, veliko smo prevozili, potem pa so se naše poti razšle in sem si omislil električno kolo. Ugotovil sem, da tudi z elektriko lahko opravim zelo dober trening, zraven pa se še celo zabavam," nam je še v Mozirju, ki leži približno 20 kilometrov stran od naše ciljne gorske destinacije, povedal Andraž Štok, sicer spletni oblikovalec.

Foto: Ana Kovač

Ko je presedlal z navadnega na električno kolo, ni zaznal nobenih težav. "Slog vožnje je enak kot pri navadnem kolesu. Pozna se sicer, da je kolo malce težje od navadnega, vendar vse skupaj ni tako velika težava, saj z električnim pogonom večkrat lahko pridem na vrh, kar pa odtehta njegovo večjo maso."

Krajši čas, več kilometrov in večkrat na vrh

Foto: Ana Kovač

Električna kolesa so med slovenskimi kolesarji vedno bolj priljubljena, saj lahko z električnim kolesom v krajšem času narediš več kilometrov in večjo višinsko razliko. Načeloma greš lahko tudi večkrat na en hrib, kar pomeni več spustov, kar je en sam užitek. Verjetno marsikoga prav elektrika še bolj spodbudi h gibanju in preživljanju več časa v naravi.

Naš sogovornik si terene izbira glede na to, koliko časa ima na voljo. "Če imam malo časa, se odpravim na bližnji hrib, tam so na voljo številne pešpoti, ki mi omogočajo, da si sam izbiram svojo turo. Če pa si vzamem čas, grem z veseljem v kak bike park, na primer v Kotečnik, kjer so urejene proge." Njegove najljubše trase so v Zgornjesavinjski dolini, tudi na Golteh. V Lučah proti Logarski dolini je na voljo dober trail park, večkrat pa se rad odpravi tudi na bližnjo Goro Oljko, ki mu ponuja ravno pravšnjo mešanico vzpona in spusta. Pravi pa, da za električno kolo ni napačnega terena.

Ena od lokacij, kamor se vedno rad vrača, je Velika planina, ker je po minimalnem vzponu na voljo veliko stez za kolesarjenje. "Gori vlada posebna ležernost, mir. Nagradiš se lahko tudi z odlično gostinsko ponudbo."

Pobeg v naravo, ko se ti utrne tudi marsikatera ideja

Foto: Ana Kovač

Ker delovnike preživlja izrecno za računalnikom, mu popoldansko kolesarjenje pomeni zelo pomemben pobeg v naravo, kjer se mu med popolnim odklopom utrne tudi marsikatera ideja.

"Velikokrat se po službi, ko končam, odpravim na kolo na bližnji hrib. To je tisti trenutek, ko lahko vse odklopim, se usedem na klopco in uživam v tišini, razgledu, ne potrebujem niti telefona. Tako si zbistrim glavo in ko se spet usedem za računalnik, se mi utrnejo nove ideje. Mogoče sem na kolesu o nečem podzavestno razmišljal, pa se tega sploh nisem zavedal."

Slovenska gorskokolesarska scena

Foto: Ana Kovač

Med korono se je veliko ljudi začelo ukvarjati s kolesarjenjem. "Tudi jaz poznam veliko ljudi, ki so takrat začeli. Všeč mi je, da se odpirajo novi bike parki in steze, ki jih tudi stalno urejajo. Poleg tega je na voljo tudi veliko dnevnih izletov, kamor se lahko odpraviš z družino in s prijatelji. Mislim, da se gorsko kolesarstvo pri nas razvija v pravo smer," je še dodal Andraž.

Foto: Ana Kovač

Temu sledi tudi vedno boljši kolesarski bonton. Po njegovem mnenju je odnos med kolesarji in pohodniki včasih še vedno malce napet, vendar lahko veliko naredijo tako kolesarji kot pohodniki s tem, da se med seboj spoštujejo. "Kolesar naj sestopi s kolesa, ko zagleda pohodnike, se ustavi in jih lepo pozdravi, tako bo veliko bolje, kot če bi kar brezglavo drvel mimo njih," je še prepričan.

"Električni avtomobil mi je dal natanko to, kar potrebujem"

Andraž prisega na električno mobilnost. Je lastnik električnega kolesa, pa tudi njegov avtomobil poganja elektrika. Električni avtomobil ga je zelo pozitivno presenetil. "V vsakodnevnem življenju in pri tem, kar jaz potrebujem, mi elektrika ponuja natanko to. Tudi električno kolo je zame trenutno najboljša izbira. Sicer pa od avtomobila pričakujem, da bo zadostoval mojim potrebam, torej, da lahko nanj namestim nosilec za kolo, pa še v prtljažniku mora imeti dovolj prostora za preostalo prtljago in opremo," je poudaril sogovornik, ki je opozoril še na en vidik vožnje z električnim avtomobilom.

Foto: Ana Kovač

"Elektrika te nagradi z vožnjo v popolni tišini, kar je zelo elegantno, saj ni nobenega brnenja motorja, nič, samo glasba in prijetna vožnja." Andraž išče avtomobile, ki imajo zadaj možnost namestitve nosilca za kolo, ker so električna kolesa malo težja in jih je težje namestiti na avtomobilsko streho.

Nujno dobro vzdrževanje kolesa

Foto: Ana Kovač

Kolo potrebuje redno vzdrževanje, če želimo, da nam čim dlje dobro služi. "Najpomembnejše pri kolesu so na primer zavorne ploščice, ki jih moraš kar pogosto zamenjati. Kolo moraš po vsaki blatni vožnji dobro očistiti, da se blato med ležaji ne zasuši, redno moramo mazati verigo, na koncu sezone in pred novo sezono pa opraviti servis, vmes moramo kolo voziti na redne preglede."

Popoln dan na kolesu Foto: Ana Kovač "Popoln dan na kolesu zame je, ko se odpravim na lep hrib, kjer se najprej malo utrudim, toliko da opravim dober trening, gori si privoščim pijačo in dobro hrano, potem pa me čaka najboljši del, to je spust. Če to lahko dvakrat ali trikrat ponovim, je to zame najboljši dan."

