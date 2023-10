Inštitut 8. marec Sanjo Ajanović Hovnik poziva k odstopu

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je znašla v novi aferi zaradi dvomov o netransparentnosti razdeljevanja javnih sredstev njenega ministrstva. Med največjimi prejemniki sredstev, gre za 300 tisoč evrov, je namreč nevladna organizacija IPES, ki jo vodi nekdanja poslovna partnerica ministrice Kaja Primora.

V oddaji Tarča so razkrili še en dokument, iz katerega je razvidno, da je ministrica vedela za prijavo zavoda svoje nekdanje poslovne partnerice, kar je do tedaj zanikala. Že maja je namreč podpisala priporočilno pismo za prijavo na razpis.

Ministrica naj odstopi.



Naša zaveza je imeti enake kriterije za vsako vlado.



V Tarči so ministrici dokazali laž.



Vedela je za prijavo zavoda svoje nekdanje poslovne partnerke. Že meseca maja je namreč podpisala priporočilno pismo za prijavo na razpis. (1/2) — Inštitut 8. marec (@8Marec) October 5, 2023

Ajanović Hovnikova je ob razkritju dejala: "Na tem mestu se lahko posujem s pepelom. Da, podpisala sem pismo podpore, ampak podpisala sem še pet drugih pisem podpore. Lahko zatrdim, da takšne zadeve podpisujem skorajda generično. Vem, da me to ne odrešuje krivde, ampak take stvari dobimo v mapah in podpišemo. Kot rečeno, podpisala sem še pet drugih vlog, štiri so bile uspešne, ena, ki je tudi imela moj podpis podpore, pa ni bila uspešna. To je zelo utečena praksa, samo na tem razpisu je bilo več kot 20 pisem podpore."

Kljub temu ministrica vztraja, da je glede javnega razpisa ravnala zakonito in transparentno, ob tem pa dodaja, da bo v trenutku, ko ji bo katera od pristojnih institucij dokazala drugače, prevzela politično odgovornost in odstopila.

Medtem v Inštitutu 8. marec ministrico pozivajo k takojšnjemu prevzemu odgovornosti, saj menijo, da je po razkritju pisma podpore inštitutu IPES, ki ga vodi njena nekdanja poslovna partnerica, čas, da odstopi.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je sicer v torek na družbenem omrežju X zapisal, da bo poslanska skupina SDS zoper ministrico Ajanović Hovnikovo vložila interpelacijo. Ta je v sredo stopila pred novinarje in dejala, da še vedno uživa podporo predsednika vlade Roberta Goloba.