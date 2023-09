Ministričino nekdanje podjetje nevladnim organizacijam zaračunavalo provizije

Na dan prihajajo nove podrobnosti o razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij, zaradi katerega se pred očitki o nepravilnostih brani ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Danes so se pojavile informacije, da je njeno nekdanje podjetje več nevladnim organizacijam pomagalo pri prijavi na razpis in pri tem zaračunavalo provizije. A ministrica kljub očitkom še naprej uživa zaupanje predsednika vlade Roberta Goloba. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, premier verjame da bo ministrica vse očitke, ki so se pojavili v javnosti, argumentirano ovrgla.

Gre za razpis, ki se je pod lupo javnosti znašel po poročanju medijev, najprej zato, ker je največ sredstev dodeljenih zavodu CER partnerstvo, ki so ga ustanovile družbe Petrol, Slovenijales in Knauf Insulation. Med največjimi prejemniki sredstev pa je tudi Inštitut za preučevanje enakosti spolov (IPES), pripadlo mu je 300.000 evrov. IPES vodi Kaja Primorac, ki je hkrati tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija ministrica Ajanović Hovnik.

Po poročanju Mladine pa je Primorac kot direktorica podjetja Smart center pri pripravi dokumentacije za ta razpis pomagala še štirim nevladnim organizacijam, ki so tudi bile uspešne na omenjenem razpisu. Za pripravo razpisne dokumentacije jim je zaračunala provizijo v višini sedmih odstotkov zneska, pridobljenega na razpisu.

Predsednik komisije: vpliva ministrice na razpis ni bilo

Predsednik strokovne komisije za izvedbo postopka omenjenega javnega razpisa Luka Vidmar je na novinarski konferenci zatrdil, da se zadnje dni v medijih pojavljajo netočne navedbe o izvedbi javnega razpisa.

Ta je bil izveden skladno z veljavnimi predpisi, vodila ga je komisija v sestavi predstavnikov šestih ministrstev, njihovo delo pa je bilo transparentno, je zatrdil. Hkrati je zavrnil namigovanja o vplivu vodstva ministrstva za javno upravo na sam potek razpisa. Kot je navedel, je komisija razpis spremenila 27. julija, saj je bilo že na predhodnih sejah komisije večkrat izpostavljeno, da je treba razpis spremeniti zaradi premajhnega števila vlog na nekaterih sklopih in prevelikega števila vlog na drugih.

Komisija pred potrditvijo prejemnikov sredstev za sofinanciranje o tem predhodno ni seznanjala vodstva ministrstva za javno upravo in je bilo slednje o tem obveščeno šele po potrditvi predloga na seji komisije, je še v današnji izjavi zatrdil Vidmar. Vsa dodatna novinarska vprašanja na temo razpisa je sicer večkrat zavrnil.

Ministrstvo za javno upravo je namreč omenjeni razpis objavilo konec letošnjega marca. Vrednost celotnega razpisa je približno 10,6 milijona evrov. V prvem krogu, ki se je iztekel 15. maja, je bilo za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij na razpolago okoli 6,9 milijona evrov sredstev. Javno odpiranje vlog so na ministrstvu izvedli 19. maja.

Po navedbah ministrstva je nato komisija s pregledovanjem in ocenjevanjem vlog začela 20. julija, dan za tem pa potrdila predlog prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu. Ministrica je nato 27. julija podpisala spremenjen javni razpis. Dan za tem je komisija na seji potrdila razširjen predlog prejemnikov sredstev za sofinanciranje na razpisu, ker so na sklopih A1, A2, B, C, D1, D2 in E1 ostala presežna sredstva, ki so se skladno s spremembo javnega razpisa prenesla na sklop E2, pojasnjujejo na spletnih straneh ministrstva.

V sredini avgusta je ministrstvo izdalo 48 sklepov o izboru. Ministrstvo sicer z nobenim od izbranih upravičencev še ni podpisalo pogodbe.

NSi na seji komisije za nadzor javnih financ pričakuje dodatna pojasnila

V NSi na nujni seji komisije za nadzor javnih financ medtem pričakujejo tudi pojasnila o stroških službene poti delegacije ministrstva za javno upravo v New York, med drugim poročilo o dejavnosti posameznih članov delegacije in natančno specifikacijo stroškov. Prav tako zahtevajo dodatna pojasnila o stroških najema zasebnih letal kabineta predsednika vlade.

O možnosti interpelacije ministrice, ki se je ob vprašanjih visokih stroškov službene poti delegacije ministrstva v New York znašla tudi v središču očitkov zaradi vloge pri razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij, na katerem je med največjimi prejemniki sredstev tudi inštitut, ki ga vodi ministričina nekdanja poslovna partnerica, bodo v NSi razmislili po seji komisije. Sami zadostnega števila za vložitev interpelacije sicer nimajo.

Reberšek je ob tem še dejal, da bo ministrica pod težo obtožb, ki vsak dan prihajajo v javnost, težko nadaljevala svoje delo, zato bi bilo po mnenju NSi najbolje, da razmisli o odstopu.

V NSi sicer pričakujejo tudi dodatna pojasnila o stroških najema zasebnih letal kabineta predsednika vlade. Tudi v tem primeru v roku treh delovnih dni pričakujejo natančno poročilo z vsemi izvedenimi leti, in sicer podatke o lokaciji in namenu službene poti, seznamu potnikov, specifikacijo stroškov in pojasnilom, zakaj ni bila mogoča uporaba vladnega letala. Reberšek je sicer poudaril, da najemanje zasebnih letal načeloma ni sporno, če se izkaže, da vladno letalo ni bilo na voljo in je bila pot v skladu z interesi Slovenije.

Falcon znova na popravilu

Vladno letalo falcon je bilo sicer v zadnjih tednih znova na popravilu. V Slovenijo bi se moralo vrniti že v sredini septembra, a je prišlo do zamika, ker so med vzdrževanjem in nadgradnjo avionike letala nastala dodatna nepredvidena dela, pojasnjujejo na ministrstvu za obrambo. Po zdajšnjih načrtih je vrnitev letala predvidena 13. oktobra. Po navedbah obrambnega ministrstva je bilo v letošnjem letu na falconu odpravljenih sedem izrednih okvar v vrednosti 168.000 evrov brez DDV. Popravilo zaradi toče v oblaku pa je znašalo še dodatnih 50.000 evrov brez DDV.

V luči poročanja našega portala Siol.net, da je osemdnevna pot osemčlanske delegacije zunanjega ministrstva na redno zasedanje Generalne skupščine ZN v New Yorku brez zneska dnevnic znašala skupno nekaj več kot 67.000 evrov, pa je Reberšek še poudaril, da besede vladnih predstavnikov o napovedanem primanjkljaju v državnem proračunu in zategovanju pasu, ob takšnih stroških poti posameznih delegacij "nikakor ne pijejo vode".