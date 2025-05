Na razpis kabineta predsednika vlade za najem poslovnega letala s posadko, ki se je iztekel v torek, sta se prijavila dva ponudnika. To sta FLYCOM Aviation iz Brusnic in Janez Let iz Ljubljane. Po pregledu obeh ponudb bodo na portalu javnih naročil objavili odločitev, so danes za STA povedali v kabinetu.

Kabinet predsednika vlade izvaja javno naročilo za najem poslovnega letala s posadko po postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov. "Navedeno pomeni, da bo po opravljenem pregledu prispelih ponudb sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz predmetnega javnega naročila," so pojasnili.

Storitve najema poslovnega letala s posadko se naroča sukcesivno glede na potrebe. "Za vsako posamezno naročilo bo kabinet predsednika vlade vsakokrat izvedel tako imenovano odpiranje konkurence med vsemi izvajalci, s katerimi bo imel sklenjene okvirne sporazume, in sicer elektronsko preko sistema e-JN. Vsak posamezen najem bo oddan izvajalcu, ki bo predložil najnižjo skupno ponudbeno ceno," napovedujejo.

Ponudbi še pregledujejo

Na razpis, ki so ga objavili 23. aprila, sta se prijavila FLYCOM Aviation, družba za letalske in komunikacijske storitve, s sedežem v Brusnicah ter Janez Let, storitve v letalstvu in varovanje, iz Ljubljane.

"Kabinet predsednika vlade je trenutno v fazi pregleda obeh ponudb," pravijo v kabinetu.

Možnosti so, da sta dopustni obe ponudbi, da je dopustna samo ena ponudba ali pa da ni dopustna nobena od obeh ponudb.

Po pravnomočnosti odločitve bodo z izbranim ali izbranima ponudnikoma sklenili okvirni sporazum. Če ne bo dopustna nobena izmed ponudb, bo javno naročilo zaključeno brez izbire.

Kot izhaja iz besedila razpisa, mora imeti ponudnik za izvedbo storitev, ki so predmet tega naročila, v svoji floti vsaj eno poslovno letalo. Storitve, ki so predmet javnega naročila, se bodo izvajale v obdobju 12 mesecev od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma oziroma do porabe sredstev, če bodo ta porabljena pred iztekom navedenega obdobja.