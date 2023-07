Moški, ki je napadel Niko Kovač, pravnomočno obsojen: Vesela in mirna sem

Kot smo že poročali, je direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač oktobra lani neznanec fizično napadel sredi Ljubljane. Kovačeva je podala prijavo na policijo, napad nanjo pa sta obsodila tudi predsednik vlade Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković. Napadalca so februarja pogojno obsodili na pet mesecev zaporne kazni.

Ponosna je, da si je dovolila pokazati šibkost

"Vesela sem in mirna," je po obsodbi osebe, ki jo je napadla, na svojem profilu na Facebooku zapisala Kovačeva. In dodala: "Ponosna, ker sem o napadih spregovorila in pokazala, da me prizadenejo. Ponosna, da sem se odločila, da proti napadom ukrepam. Ponosna, da sem postavila mejo. Ponosna, da sem si dovolila pokazati svojo šibkost, jokati in biti človek. Ponosna, da smo se v Inštitutu spoprijema z nasiljem in sovražnim govorom lotili na sistemski ravni. Ponosna, da smo še vedno tu. In da ne gremo nikamor."

Moški je Niko Kovač napadel na Bavarskem dvoru, kjer se je z vso silo zaletel vanjo in jo odrinil, ob tem pa vpil, da bo ubil njenega psa. Žalil je tudi Inštitut 8. marec.