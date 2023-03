Nov napad na Niko Kovač: "Naenkrat vstane in se zažene proti meni"

"Danes se mi je zgodilo ponovno. Napad. Spet," je Inštitut 8. marec sporočil na Twitterju. Kovačeva je bila deležna žaljivih besed, nato pa je neznanec "vstal, se zagnal proti njej in vpil". Stekla je v lokal, kjer se je dobila z dekleti, nemudoma poklicala policijo in podala prijavo.

Direktorica Inštituta 8. marec je bila danes znova napadena, je inštitut sporočil na Twitterju. Kot je zapisal, jo je osumljenec vprašal, ali je z Inštituta 8. marec, nato pa pripomnil: "Nič nisem vesel, da te vidim."

"Napad. Spet.

Danes se mi je zgodilo ponovno.

"Si ti Nika z Inštituta 8. marec? Nič nisem vesel, da te vidim."

Njegove žaljivke in jezne besede.

Moj pospešen korak v drugo smer. Povišan srčni utrip. Strah. In panika. (1/5) — Inštitut 8. marec (@8Marec) March 13, 2023

"Naenkrat vstane in se zažene proti meni. Vpije. Vpije o delovanju Inštituta. Vpije o temah, kjer se po njegovem mnenju ne odzovemo pravilno. Grozeče se približuje," nadaljujejo zapis.

Kovačeva je, kot so še zapisali, stekla v lokal, poklicala policijo in oddala prijavo. Gospod, ki je sedel za mizo v lokalu, je videl dogajanje in Kovačevi dejal, naj prisede k njemu. Skušal je pomiriti nasilneža in vzpostaviti distanco.

Gospod za mizo v lokalu opazi. Reče, naj sedem k njemu. Skuša pomiriti nasilneža. Vzpostavi distanco. Jaz pa v stiski stečem v lokal.

Pokličem policijo.

Oddam prijavo.

Policista ste izjemno korektna in prijazna.

Še en obisk policije je opravljen. (3/5) — Inštitut 8. marec (@8Marec) March 13, 2023

"Z dekleti se ponovno odločimo, da 'fajtamo' dalje. Ne smemo dovoliti, da nas utišajo," so sklenili zapis.

Dobim se s puncami. Mark je že z mano.

In se zlomim. Sistematično nasilje ima posledice. Pri tem tudi sama nisem izjema.

S puncami se ponovno odločimo, da fajtamo dalje.

Vemo, da se ne smemo umikati agresiji.

Vemo, da se ne smemo umikati glasnim grozečim moškim. (4/5) — Inštitut 8. marec (@8Marec) March 13, 2023

Ne smemo dovoliti, da nas utišajo.

Ko je najtežje, vztrajajmo.

In delimo samo ljubezen.

In solidarnost.

Korak po koraku.

Dalje." (5/5) — Inštitut 8. marec (@8Marec) March 13, 2023

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je bila fizično napadena že pred štirimi meseci. Takrat se je vanjo na Bavarskem dvoru z vso silo zaletel moški in jo odrinil, ob tem pa je med drugim vpil, da bo ubil njenega psa, in žalil Inštitut 8. marec