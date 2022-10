Po "političnem" napadu na Niko Kovač policija še brez informacij

Po včerajšnjem fizičnem napadu na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, ki jo je neznanec napadel na Bavarskem dvoru, policija ostaja brez informacij. Kovačeva je krivdo za ta dogodek sicer pripisala stranki SDS in Novi24TV, večkrat pa se je zglasila tudi na policiji, kjer so omenjeni dogodek sicer potrdili, več informacij pa niso razkrili.

Kot je razvidno s fotografije Nike Kovač, ki jo je objavila na svojem profilu na Instagramu, ima poškodovano desno roko.

Inštitut 8. marec glede omenjenega dogodka danes pripravlja tiskovno konferenco, ki bo ob 10.30 na Trgu republike. Na konferenci bodo spregovorili tudi o aktualnem dogajanju, načrtih za naprej in prihajajočih referendumih.

Policiji smo poslali vprašanja, ali so bili z omenjenim dogodkom seznanjeni, kaj točno se je zgodilo, zakaj še vedno niso ukrepali ter kdaj in kako bodo ukrepali.



Potrdili so, da so policisti Policijske uprave Ljubljana včeraj obravnavali dogodek z znaki fizičnega nasilja na območju središča Ljubljane. "Več podatkov vam zaradi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov in interesa preiskave trenutno ne moremo podati. Lahko pa pojasnimo, da vsako prejeto prijavo skrbno preverimo in jo obravnavamo skladno z zakonodajo ter v primeru zaznanih kaznivih dejanj ali prekrškov tudi ustrezno ukrepamo. Poudarjamo, da dogodke z elementi nasilja obravnavamo z ničelno toleranco, skrbno in z izvajanjem ukrepov za zaščito žrtev," so dodali.

Naša Nika je danes že drugič v zadnjih desetih dneh na policijski postaji. Tam je zaradi napadov mimoidočih na ulici. Ob tem sporoča:

"Janševi kolaži, Nova 24 in spodbujanje sovraštva imajo tudi materialne učinke. (1/5) — Inštitut 8. marec (@8Marec) October 25, 2022

Na policiji se je zglasila že drugič v zadnjih desetih dneh

Kot so na svojem profilu na Twitterju zapisali na Inštitutu 8. marec, se je Kovačeva zaradi napadov mimoidočih na ulici v torek že drugič v zadnjih desetih dneh zglasila na policijski postaji.

V objavi je pojasnila, kaj točno se je zgodilo: "Na Bavarskem dvoru se je danes sredi belega dne z vso silo vame zaletel moški in me odrinil. Ob tem je vpil, da bo ubil mojega psa in 'jeben Inštitut 8. marec, kaj izzivate'. Nisem bila sama, z mano je bila Maja. Uspelo nama je zbežati. Vse skupaj se je zgodilo sredi belega dne. Ljudje so hodili mimo. Janševi kolaži, Nova 24 in spodbujanje sovraštva imajo realne učinke. O vsem tem nisem želela pisati, ker sem naveličana, da sem žrtev. Ker o napadih ne govorim, da mami, očija, babic in dedkov ne skrbi. Pa se mi zdi v tem trenutku pomembno, da se zavedamo, kakšna je realnost. Po Evropi delam, ker doma nisem varna. Nikjer več nisem sama. Ljudje so do nas nasilni in agresivni. Vse to je sistemsko spodbujano. Sama se do referenduma za javno RTV ne bom umikala. Ker tovarne grožnje producirajo takšno obnašanje. In ker je pomembno javno RTV pred tem obraniti."

Predsednik vlade napovedal "vojno sovražnemu govoru in nasilju"

Na njen napad so se odzvali in ga obsodili številni politični predstavniki, med njimi predsednik vlade Robert Golob, predsednik države Borut Pahor, ljubljanski župan Zoran Janković, ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, ministrica za kulturo Asta Vrečko in član Levice Miha Kordiš, odzvala pa sta se tudi oba kandidata za predsednika države Nataša Pirc Musar in Anže Logar.

Predsednik vlade Robert Golob je dejal, da je "napad na Niko Kovač nizkotno in podlo dejanje. Zato napovedujem vojno sovražnemu govoru in nasilju. To je nova prioriteta vlade."

Ljubljanski župan Zoran Janković je v sporočilu za javnost ostro obsodil vsakršno nasilje, še posebej pa obžaluje napad na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, ki se je zgodil na Bavarskem dvoru. "Ponosen sem na to, da imamo v Sloveniji mlade posameznike, kot je Nika Kovač, ki si upajo jasno in glasno izraziti svoja stališča in stati za njimi. Nikakor ni opravičljiv ne verbalni ne fizični napad na posameznika zaradi tega," je poudaril ter dodal, da je pomembno, da se vsi zavedamo, da je Ljubljana mesto, kjer živimo skupaj in spoštujemo različnost.

“V zvezi z današnjim nesprejemljivim napadom na direktorico Inštituta @8Marec Niko Kovač vnovič obsojam vsako nasilje, verbalno in fizično. Zelo je pomembno, da vsako nasilje obsodimo vsi in gradimo trdno soglasje za strpno in vkjučujočo družbo.”

Predsednik republike Borut Pahor — Borut Pahor (@BorutPahor) October 25, 2022

Obsojam današnje zavržno dejanje napada na Niko Kovač. Vsako nasilje, fizično & verbalno, je treba obsoditi. Posameznica, kot je Nika @8Marec, ki glasno izraža svoja stališča, je odraz poguma & svobode izražanja. Strpna družba, kultura dialoga, spoštovanje je odgovornost vseh nas — Tanja Fajon (@tfajon) October 25, 2022

Današnji napad na Niko Kovač je dejanje vredno vsega obsojanja. Ne gre zgolj za šovinistični napad, pač pa ima tudi politično ozadje, saj gre za napad na vrednote, ki jih Nika kot aktivna predstavnica civilne družbe zagovarja. 🧵 1/5 — Asta Vrečko (@AstaVrecko) October 25, 2022

Takšne Slovenije si ne želim. @8Marec Nika, pogumno naprej. https://t.co/mRob2ohXHa — Nataša Pirc Musar (@nmusar) October 25, 2022

Z zaskrbljenostjo spremljam informacije o fizičnem napadu na Niko Kovač, direktorico @8Marec. Ostro obsojam napad nanjo kakor tudi vsakršno obliko nasilja do posameznika. Zavzemam se za strpno družbo in spoštljiv dialog. Pozivam vse, da tudi z besedami prispevajo k temu! — Anže Logar (@AnzeLog) October 25, 2022

Odzval se je tudi njen oče Miha Kovač

Na napad se je odzval tudi njen oče Miha Kovač, ki je zapisal, da "Nika na srečo nima ničesar zlomljenega". Njegov odziv je na svojem profilu na Facebooku objavil Inštitut 8. marec.

Nika Kovač je sicer direktorica Inštituta 8. marec, ki ga je leta 2016 ustanovil Simon Maljevac, član koalicijske stranke Levica. Maljevac je v vladi Roberta Goloba državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi koordinator Levice Luka Mesec.