Inštitut 8. marec v DZ prišel s predlogom SDS

Inštitut 8. marec je dopoldne v državni zbor prinesel več kot pet tisoč overjenih podpisov državljank in državljanov, ki so jih zbrali za vložitev predlogov sprememb zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani. S predlogoma želijo zagotoviti brezplačna kosila za vse otroke, je ob prihodu pred DZ pojasnila direktorica inštituta Nika Kovač. V začetku oktobra so sicer poslanci SDS koalicijske poslance pozvali, naj podprejo njihov predlog zakona o brezplačni prehrani v šolah, a kot so ob tem dejali, koalicija predloga ne bo podprla, ker "predlagatelj ni pravi". Brezplačno šolsko prehrano za vse dijake je leta 2008 uvedla vlada Janeza Janše , potem pa je popolnoma brezplačno malico ukinila vlada Boruta Pahorja , ko je ministroval Igor Lukšič , torej stranka SD .

Predstavniki inštituta so v izjavi pred vložitvijo podpisov pojasnili namen zakonskih predlogov in potek kampanje. Po besedah Mojce Lukan bi s spremembo zakona o osnovni šoli kot pravico za vse šoloobvezne otroke uvedli šolsko kosilo, z novelo zakona o šolski prehrani pa bi to pravico tehnično uredili, prepovedali bi na primer "outsourcing" in uredili "še nekatere druge podrobnosti".

Ali ste za brezplačno kosilo v osnovnih šolah? DA 98 glasov + 56,65%

NE 75 glasov + 43,35% Oddanih 173 glasov

Zakonska predloga bosta obravnavana po rednem postopku. V Inštitutu 8. marec pa si želijo, da bi bila, kolikor se da, vključena tudi pristojna ministrstva, zlasti ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Podpise so zbirali v okviru kampanje Za otroke gre. Kot je povedala Nika Kovač, je bil namen akcije jasen: "krepiti javno šolstvo, zagotavljati vsem otrokom enake možnosti ter se boriti za pravičnejšo in enakopravnejšo družbo".

Za omenjeno kampanjo so se po besedah Maje Koražija odločili, ko so ob nastopu draginje v okviru inštituta razmišljali, kako pomagati ljudem. V anketi, ki so jo izpeljali, jih je zanimalo, kako se ljudje soočajo z draginjo, kaj so tiste točke, ki jim povzročajo največ stiske. Starši so veliko pisali tudi o stroških osnovne šole, zato so naredili izračun in ugotovili, da je najvišji strošek kosilo. Odločili so se, da ljudem pridejo naproti s tema dvema predlogoma.

Po drugi strani pa jih je po besedah Alenke Kreč Bricelj presenetilo, da "je bila kampanja tako težka in je bilo toliko nasprotovanja temu, da se za vse otroke priskrbi brezplačna šolska kosila". Kot je pojasnila, so bili deležni verbalnih napadov, žaljivk in veliko zmerjanja prek družbenih omrežij. Predvsem jih je presenetilo, da je "toliko nasprotovanja prišlo od stranke SDS", je dejala.

Z enakim predlogom tudi SDS: "Koalicija predloga ne bo podprla, ker predlagatelj ni pravi"

K omenjenemu predlogu so sicer v začetku oktobra koalicijske poslance pozvali v stranki SDS. Menijo sicer, da koalicija predloga ne bo podprla, ker "predlagatelj ni pravi", je v izjavi za medije takrat dejala poslanka SDS Alenka Helbl.

"Menimo, da si vsi naši otroci zaslužijo dva obroka dnevno glede na to, da so od šest do osem ur v šoli, in tudi zato, ker so otroci naše največje bogastvo," je pojasnila poslanka Helbl.

V razpravi na seji DZ se je pokazalo, da koalicija sicer podpira to idejo, a imajo določene pomisleke, med njimi, da je predlog zakona neusklajen, je dejala Helbl. "Tudi glede na to, da pač to vlaga SDS, očitno ta predlog danes pri glasovanju ne bo dobil podpore," je ocenila. Ob tem je spomnila, da ima koalicija to zapisano v koalicijski pogodbi. Poudarila je, da ne gre za politične igrice, ampak za skrb za otroke. "Sploh v tem času, ko imajo starši veliko skrbi zaradi draginje," je še dejala.

Dodala je, da je zbiranje podpisov Inštituta 8. marec "nepotrebno", ker so podoben zakon v začetku oktobra predlagali v SDS.