Asta Vrečko: Nisem vedela, da bo Smodej na intervjuju

Foto: STA

Kulturna ministrica Asta Vrečko je spregovorila o primeru Smodej. Kot je pojasnila v izjavi ni bila seznanjena s tem, da bo Dušan Smodej prisoten na intervjuju, ki so ga za portal Kulturnik.si opravili 21. julija. Pisanje medijev o domnevnih spolnih zlorabah novomeškega kulturnika je komentirala tudi direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. "Žrtvam smo pripravljeni nuditi pomoč, tudi pravno. Imamo zelo jasne procese, kako v inštitutu postopamo, ko pride do takšnih pričevanj. Ker sledimo črki zakona, moramo upoštevati domnevo nedolžnosti, hkrati pa vedno verjamemo žrtvam in zato jim nudimo to oporo. Trenutno se na nas ni obrnila še nobena," je v odgovoru na novinarsko vprašanje pojasnila Kovačeva, ki se je konec julija po manjšem zapletu le srečala s premierjem Robertom Golobom, v petek pa še s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.

Poročali smo, da policija intenzivno preverja informacije o sumih domnevnih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti, ki so bili v zadnjih dneh izpostavljeni v medijskih objavah in na spletnih omrežjih.

Očitki o domnevnih spolnih in finančnih zlorabah letijo na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Josipa Smodeja. Na Instagramu je bila vzpostavljena tudi stran Proti nasilju Dušana Smodeja, kjer objavljajo anonimna pričevanja izkušenj z njim. Smodej po poročanju Slovenskih novic očitke zanika, enako je objavil tudi na svojem Instagramu, kjer je zapisal, da gre za izsiljevanje in maščevanje znanke.

S Smodejem poslovno sodelovala nekdanja članica Inštituta 8. marec

Tako kot policija tudi Inštitut 8. marec morebitne oškodovance poziva, naj podajo prijavo. Kot je na današnji novinarski konferenci med drugim pojasnila Nika Kovač, so z administratorjem omenjenega profila na družbenem omrežju Instagram, ki želi ohraniti anonimnost, že stopili v stik, morebitnim žrtvam pa so pripravljeni nuditi pravno podporo. Za zdaj se nanje ni obrnil še nihče.

Kot je še pojasnila, Smodeja osebno ne pozna, je pa z njim poslovno, kot prevajalka za Fotopub, sodelovala nekdanja članica inštituta. "Že dve leti ni naša članica. Takrat je bila stara 22 let in mi nismo vedeli, kaj se dogaja," je dejala Kovačeva in dodala, da je omenjeni v tistem času celo podpisal pismo Inštituta 8. marec za zaščito žrtev spolnega nadlegovanja in nasilja.

Kulturna ministrica: S tem, da pride na intervju tudi Smodej, nisem bila seznanjena

Na očitke o primeru Smodej se je danes odzvala tudi kulturna ministrica Asta Vrečko. Ta se je z njim pred časom srečala na intervjuju za portal Kulturnik.si, ki ga ureja Beletrina, financira pa ga ministrstvo za kulturo. "Sama sem se na ministrstvu za kulturo z njim prvič pogovarjala na intervjuju, kamor je prišel kot urednik portala Kulturnik.si. Naša uslužbenka se je za intervju dogovarjala z Nejcem Krevsom, ki sodeluje z RTV Slovenija. Pisal je v imenu portala Kulturnik. Prosil je za intervju. To je bilo 15. julija in 21. julija je prišel sem, zraven pa je bil tudi Smodej, s čimer pa prej nisem bila seznanjena," je v izjavi pojasnila Vrečkova.

V času intervjuja z obtožbami ni bila seznanjena, vsa namigovanja, ki so se pojavila v nekaterih medijih, da naj bi se zabav udeleževali nekateri člani stranke Levica, zavrača. Ob tem je poudarila, da imajo ničelno toleranco do vsakršnega nasilja in bodo glede na zadnje medijske objave na ministrstvu za kulturo sprožili vse mogoče postopke.