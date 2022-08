Nekateri mediji so v zadnjih dneh pisali o očitkih o domnevnih spolnih in finančnih zlorabah, ki letijo na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Josipa Smodeja. Na Instagramu je bila vzpostavljena tudi stran Proti nasilju Dušana Smodeja, kjer objavljajo anonimna pričevanja izkušenj z njim. (Zgornja fotografija Smodeja (levo) je iz videoposnetka intervjuja spletnega portala Kulturnik.si s kulturno ministrico Asto Vrečko (desno)).

Nekateri mediji so v zadnjih dneh pisali o očitkih o domnevnih spolnih in finančnih zlorabah, ki letijo na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Josipa Smodeja. Na Instagramu je bila vzpostavljena tudi stran Proti nasilju Dušana Smodeja, kjer objavljajo anonimna pričevanja izkušenj z njim. (Zgornja fotografija Smodeja (levo) je iz videoposnetka intervjuja spletnega portala Kulturnik.si s kulturno ministrico Asto Vrečko (desno)). Foto: Kulturnik/Youtube/Zajem zaslona

Policija intenzivno preverja informacije o sumih domnevnih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti, ki so bili v zadnjih dneh izpostavljeni v medijskih objavah in na spletnih omrežjih, so sporočili s policije. Morebitne oškodovance pozivajo, naj podajo prijavo.

Za kateri primer gre, na policiji sicer ne razkrivajo, prav tako, kot pravijo, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovarjati na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe. Nekateri mediji so sicer v zadnjih dneh pisali o očitkih o domnevnih spolnih in finančnih zlorabah, ki letijo na novomeškega kulturnika in zastopnika Društva za sodobno kulturo Fotopub Dušana Josipa Smodeja. Na Instagramu je bila vzpostavljena tudi stran Proti nasilju Dušana Smodeja, kjer objavljajo anonimna pričevanja izkušenj z njim. Smodej po poročanju Slovenskih novic očitke zanika.

Sprejemajo tudi anonimne prijave

Kot so sporočili s policije, so zbiranje obvestil in drugi ukrepi usmerjeni v preverjanje okoliščin in potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da so bila storjena kazniva dejanja, pri katerih se storilca preganja po uradni dolžnosti.

Preverjajo tudi, ali so v tem primeru prejeli kakršnekoli prijave (tudi anonimne, ki bi jih lahko povezali s tem primerom), kar pa se, kot navajajo, v dosedanjem preverjanju ni potrdilo, prejeli pa naj bi prijavo o sumu domnevnega izsiljevanja zaradi dolga, katere vsebino in okoliščine še preverjajo.

E-naznanila kaznivega dejanja

Na policiji pozivajo vse oškodovance domnevnih kaznivih dejanj, da primere prijavijo, in sicer na najbližji policijski postaji, na interventno številko 113 ali prek e-naznanila kaznivega dejanja.

Pozivajo tudi druge osebe, ki imajo morda informacije o okoliščinah domnevnih kaznivih dejanj, da jih sporočijo policiji, to pa lahko naredijo tudi prek anonimnega telefona policije 080 1200 ali prek anonimne e-prijave.