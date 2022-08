Niko Kovač po Golobu sprejela še Klakočar Zupančičeva #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je za prvo srečanje s premierjem Robertom Golobom in nevladniki zaradi zapleta z vabili iz seznama povabljenih izpadla direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, je njeno srečanje z Golobom konec julija v drugem poskusu vendarle uspelo. Danes je Niko Kovač sprejela še predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Povedala je, da bi inštitut v delo državnega zbora vključila v sklopu dveh humanitarnih konferenc na temo otrok in živali, ob tem pa z njimi vzpostavila še dialog glede enakosti spolov in odprave diskriminacije.