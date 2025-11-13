Priznanje ZDA: Ni več veliko, kar lahko storimo Rusiji

Združene države Amerike so tako rekoč iztrošile zaloge sankcij, ki jih lahko zaradi njene invazije Ukrajine in nepopuščanja v dozdajšnjih mirovnih pogajanjih še uvedejo proti Rusiji, je priznal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Po njegovih besedah se bodo ZDA v prihodnje zato osredotočile na dosledno zagotavljanje upoštevanja obstoječih sankcij.

"Ne vem, kaj bi ZDA še lahko storile"

"Z naše strani ne moremo sankcionirati skoraj ničesar več. Uvedli smo sankcije proti njihovim največjim naftnim podjetjem, kar je bila zahteva mnogih. Trajalo bo seveda nekaj časa, da se bo začel poznati učinek teh sankcij. Razen tega ne vem, kaj bi še lahko storili, kaj bi še lahko sankcionirali," je dejal Marco Rubio po sredinem srečanju zunanjih ministrov držav članic skupine G7 v Kanadi.

Omenil je tako imenovano rusko senčno floto tankerjev, ki jo Rusija uporablja za zaobitje sankcij, ki zadevajo izvoz njihove nafte. Po besedah Rubia se bodo ZDA v prihodnosti bolj osredotočale na boj proti tovrstnim obvodnim metodam, s čimer bodo zagotavljale, da bodo bolj upoštevane obstoječe sankcije.

Eden od tankerjev, ki naj bi pripadal tako imenovani ruski senčni floti, ob obali Azorov. Foto: Reuters

Evropo je sicer pozval, naj se bolj aktivno vključi v ta proces, saj so tankerji tako imenovane senčne flote zelo pogosto opaženi v morskih teritorijih evropskih držav.

Jasno je, kaj hoče Rusija

Po besedah ameriškega zunanjega ministra je jasno, da želi Rusija v bližnji prihodnosti osvojiti celotno regijo Doneck, kar pomeni, da bo ukrajinski odpor tam poskusila zlomiti tako ali drugače, je odgovoril na vprašanje novinarja, ali je Rusija po njegovem mnenju resnično pripravljena na mir, kot zagotavljajo v Moskvi že nekaj časa.

Rusija se močno trudi prevzeti nadzor nad celotno regijo oziroma oblast Doneck, ki si jo je enostransko priključila septembra 2022. Kljub temu približno 25 odstotkov regije še vedno nadzoruje Ukrajina. Foto: Reuters

Eden od načinov, kako namerava Rusija to storiti, je tudi lomljenje duha ukrajinskega prebivalstva z raketnimi napadi na državno energetsko infrastrukturo, kar zelo slabo vpliva na moralo Ukrajincev in Ukrajink.

Združene države Amerike Ukrajini sicer pomagajo pri stabilizaciji energetskega omrežja, a se stanje le-tega iz leta v leto slabša, je še opozoril Rubio.