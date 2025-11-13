Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Četrtek,
13. 11. 2025,
16.58

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina Marco Rubio

Četrtek, 13. 11. 2025, 16.58

1 ura

Priznanje ZDA: Ni več veliko, kar lahko storimo Rusiji

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38
Marco Rubio | Zunanji minister ZDA Marco Rubio se je v Kanadi srečal tudi z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo. | Foto Reuters

Zunanji minister ZDA Marco Rubio se je v Kanadi srečal tudi z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo.

Foto: Reuters

Združene države Amerike so tako rekoč iztrošile zaloge sankcij, ki jih lahko zaradi njene invazije Ukrajine in nepopuščanja v dozdajšnjih mirovnih pogajanjih še uvedejo proti Rusiji, je priznal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Po njegovih besedah se bodo ZDA v prihodnje zato osredotočile na dosledno zagotavljanje upoštevanja obstoječih sankcij.

"Ne vem, kaj bi ZDA še lahko storile"

"Z naše strani ne moremo sankcionirati skoraj ničesar več. Uvedli smo sankcije proti njihovim največjim naftnim podjetjem, kar je bila zahteva mnogih. Trajalo bo seveda nekaj časa, da se bo začel poznati učinek teh sankcij. Razen tega ne vem, kaj bi še lahko storili, kaj bi še lahko sankcionirali," je dejal Marco Rubio po sredinem srečanju zunanjih ministrov držav članic skupine G7 v Kanadi. 

G7, srečanje, zunanji ministri
Novice Rubio optimističen, da bo mirovni načrt kmalu potrjen

Omenil je tako imenovano rusko senčno floto tankerjev, ki jo Rusija uporablja za zaobitje sankcij, ki zadevajo izvoz njihove nafte. Po besedah Rubia se bodo ZDA v prihodnosti bolj osredotočale na boj proti tovrstnim obvodnim metodam, s čimer bodo zagotavljale, da bodo bolj upoštevane obstoječe sankcije. 

Eden od tankerjev, ki naj bi pripadal tako imenovani ruski senčni floti, ob obali Azorov. | Foto: Reuters Eden od tankerjev, ki naj bi pripadal tako imenovani ruski senčni floti, ob obali Azorov. Foto: Reuters

Evropo je sicer pozval, naj se bolj aktivno vključi v ta proces, saj so tankerji tako imenovane senčne flote zelo pogosto opaženi v morskih teritorijih evropskih držav.

Robot
Novice Polomija v Rusiji: poskusili so jo skriti, a prepozno #video

Jasno je, kaj hoče Rusija

Po besedah ameriškega zunanjega ministra je jasno, da želi Rusija v bližnji prihodnosti osvojiti celotno regijo Doneck, kar pomeni, da bo ukrajinski odpor tam poskusila zlomiti tako ali drugače, je odgovoril na vprašanje novinarja, ali je Rusija po njegovem mnenju resnično pripravljena na mir, kot zagotavljajo v Moskvi že nekaj časa.

Rusija se močno trudi prevzeti nadzor nad celotno regijo oziroma oblast Doneck, ki si jo je enostransko priključila septembra 2022. Kljub temu približno 25 odstotkov regije še vedno nadzoruje Ukrajina. | Foto: Reuters Rusija se močno trudi prevzeti nadzor nad celotno regijo oziroma oblast Doneck, ki si jo je enostransko priključila septembra 2022. Kljub temu približno 25 odstotkov regije še vedno nadzoruje Ukrajina. Foto: Reuters

Eden od načinov, kako namerava Rusija to storiti, je tudi lomljenje duha ukrajinskega prebivalstva z raketnimi napadi na državno energetsko infrastrukturo, kar zelo slabo vpliva na moralo Ukrajincev in Ukrajink.

Združene države Amerike Ukrajini sicer pomagajo pri stabilizaciji energetskega omrežja, a se stanje le-tega iz leta v leto slabša, je še opozoril Rubio. 

Volodimir Zelenski
Novice Stomilijonski škandal pretresa Ukrajino: šok za Zelenskega

Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina Marco Rubio
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.