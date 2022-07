Vse ženske in moški Urške Klakočar Zupančič

Od prevzema oblasti v hramu demokracije je Urška Klakočar Zupančič zaposlila šest oseb, od tega štiri svetovalce, v časniku Večer razkriva novinarka Vanessa Čokl. Zaposlitev je dobila tudi pravnica Maja Jensterle, ki vodi kabinet predsednice državnega zbora. Jensterlova je sicer skupaj z Klakočar Zupančičevo solastnica podjetja Ipsilaw d.o.o.

Foto: zajem zaslona

Vodja kabineta pa je tudi članica združenja Ona ve, ki ima v zadnjem času močan vpliv v slovenski politiki. Jensterlova po poročanju Večera vsak mesec stane državo 3.661 evrov.

Nekdanji poslanec, svetovalka za zdrav način življenja ...

Predsednica državnega zbora ima sicer lahko v kabinetu 11 zaposlenih, vendar bo Klakočar Zupančičeva imela le deset sodelavcev. Tako je za Večer zatrdila še ena svetovalka predsednici Jasna Julija Žontar, ki je bila pred prihodom v državni zbor svetovalka za zdrav način življenja, organizirala je tudi timbildinge, pet let pa je glede na podatke na LinkedInu delala tudi za propadlega tajkuna Staneta Valanta na NFD.

Delovne izkušnje Jasne Julije Žontar z LinkedIna. Foto: zajem zaslona

Pisarno Klakočar Zupančičeve vodi Gordana Mijatović, predsednici pa hram demokracije pomagajo voditi še nekdanji poslanec LMŠ Gregor Pavšič, Mitja Šajatovič in Mirjam Horvat. Poleg omenjenih so v kabinetu še iz časov prejšnjega predsednika državnega zbora zaposlene Katarina Ratoša in tri tajnice podpredsednikov in podpredsednic DZ.

Kaj delajo svetovalci in kakšne so njihove reference?

Novinarka časnika Večer Vanessa Čokl se je na kabinet predsednice državnega zbora obrnila (dvakrat, prvič namreč ni dobila odgovora) tudi z vprašanji, kaj pravzaprav delajo vsi svetovalci in kakšne so njihove reference.

"Svetovalki in svetovalca predsednice so zadolženi za pripravo različnih strokovnih podlag, mnenj, poročil in drugih gradiv za potrebe dela predsednice državnega zbora, in sicer tako v zvezi npr. z vsebinami, povezanimi z zadevami, ki jih obravnava državni zbor, zakonodajnim postopkom in sejami DZ, dogodki predsednice v parlamenta in zunaj DZ kot tudi glede sodelovanja z javnostmi idr.," se je glasil odgovor iz kabineta predsednice.

Novinarki pa zaradi varovanja osebnih podatkov niso želeli pojasniti, kje so se v preteklosti kalili svetovalci in posledično kakšne so njihove reference.