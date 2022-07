Golobova izjava o slani vodi in sončenju odmeva v tujini

"Imamo val, ki ni še tako velik. Val sredi poletja. To je samo dobro. Zakaj? Imamo dve naravni zdravili proti covid-19: to sta vitamin D in sonce ter slana morska voda. Odlično je, da je val zdaj, ker gremo lahko vsi na morje in se tam pozdravimo. Ne šalim se, to je čista resnica," je prejšnji teden v oddaji 24ur Zvečer glede novega vala epidemije v Sloveniji dejal predsednik vlade Robert Golob.

Njegova izjava pa ni zaokrožila le po Sloveniji, temveč tudi izven njenih meja. Predvsem v državah nekdanje Jugoslavije.

[Pojasnilo] Premier dr. Robert Golob je želel poudariti, da je poletje za spopadanje z virusom ugodnejše, saj lahko naravno pridobimo več vitamina D, ki pozitivno vpliva na krepitev imunskega sistema. Poleg tega so znani pozitivni učinki morske vode na zdravje in počutje ljudi. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 15, 2022 Zaradi negativnega odziva Slovenk in Slovencev na izjavo Goloba se je vlada prek Twitterja lotila reševanja situacije. Tako so iz vlade med drugim pojasnili, da premier tega, kar je rekel, naj ne bi mislil dobesedno.

Velik odziv pa je izjava Goloba zbudila tudi na spletnih družabnih medijih.

Important scientific update by the Prime Minister of Slovenia.



This is not a joke. pic.twitter.com/pnDQu7QyUJ — Pandemic News (@mildanalyst) July 16, 2022

Poročanje srbske edicije Euronews

Poročanje srbskega medija Kurir

Poročanje hrvaškega medija Jutarnji list

