"Imamo val, ki ni še tako velik. Val sredi poletja. To je samo dobro. Zakaj? Imamo dve naravni zdravili proti covid-19: to sta vitamin D in sonce ter slana morska voda. Odlično je, da je val zdaj, ker gremo lahko vsi na morje in se tam pozdravimo. Ne šalim se, to je čista resnica," je v oddaji 24ur Zvečer glede novega vala epidemije v Sloveniji dejal predsednik vlade Robert Golob . Profil vlade na družbenem omrežju Twitter je danes medtem objavil pojasnilo, iz katerega izhaja, da naj premier tega, kar je rekel, naj ne bi mislil dobesedno.

Odgovor predsednika vlade Roberta Goloba na vprašanje voditelja o trenutnem stanju epidemije covid-19 v Sloveniji in njegov preprosti recept, kako se "pozdravimo s tem, da gremo lahko vsi na morje", sta na družbenih omrežjih sprožila precej burne odzive. Tako se je danes odzvala vlada na Twitterju:

[Pojasnilo] Premier dr. Robert Golob je želel poudariti, da je poletje za spopadanje z virusom ugodnejše, saj lahko naravno pridobimo več vitamina D, ki pozitivno vpliva na krepitev imunskega sistema. Poleg tega so znani pozitivni učinki morske vode na zdravje in počutje ljudi. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 15, 2022

Uporabnik Twitterja je stroko zaprosil za komentar glede izjave predsednika vlade. Vodja strokovne skupine Mario Fafangel je v odzivu napisal naslednje:

Beovićeva: Golob je hotel biti le optimističen

Za odziv smo zaprosili Bojano Beović, predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, ki je prepričana, da Robert Golob ve, da to niso zdravila za covid-19. "Mislim, da je hotel biti gospod Golob optimističen in ljudi pomiriti. Res je, da dobro splošno zdravje varuje pred hudimi poteki okužbe, in če se ljudje gibljejo zunaj, običajno na dopustu se, je prenosov okužb lahko tudi manj. Seveda stvar izgleda podobno, kot izjava nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, a vseeno mislim, da je stvar vzeta iz konteksta in ni bilo mišljeno, da dejansko naroča ljudem naj se tako zdravijo," je pojasnila Beovićeva.

NIJZ: Situacija je še vedno resna in za populacijo predstavlja tveganje



Na novinarski konferenci je namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager opozorila, da v prihodnjem mesecu v Sloveniji lahko pričakujemo porast okužb: "V prihodnjih od treh do štirih tednih absolutno napovedujemo porast. Ko bomo prišli do nekega vrha, pa bomo lahko lažje napovedali, kakšno bo stanje naprej."



"12. julija je Svetovna zdravstvena organizacija ponovno podaljšala obdobje epidemije, ne, ker bi število primerov povzročalo preobremenitev zdravstvenega sistema, ampak zato, ker je situacija še vedno resna in za populacijo predstavlja tveganje," je o aktualnem stanju v državi še poudarila Čakš Jagrova.

Golob zavrača očitke stroke

Predsednik vlade je bil v četrtek zvečer gost tudi v Odmevih na RTV Slovenija. Beseda je tekla o pestrem dnevnem dogajanju v DZ. V četrtek so namreč v DZ po nujnem postopku sprejeli novelo zakona o RTV Slovenija in interventnem zakonu o zdravstvu, težkem 200 milijonov evrov.

Z njim naj bi se skrajšale predolge čakalne dobe, z dodatki bi se finančno spodbujal povečan obseg dela zdravnikov v manj razvitih občinah in s 1. septembrom, ko bo zakon začel veljati, naj bi se omogočilo tudi plačilo vseh opravljenih zdravstvenih storitev, ki presegajo redni program. Stroka je pred sprejetjem zakona glasno opozarjala na nekatere pomisleke in na to, da vlada ni upoštevala njihovih pripomb. Golob je to zanikal. "Ni šlo mimo. Je pa res, da smo šli po hitrem postopku, zato pa tudi gre za interventni zakon. Naš namen je bil, da vzpostavimo pravno podlago, da se lahko takoj s 1. septembrom, brez izgovorov, lotimo reforme zdravstvenega sistema," je pojasnil v odgovoru in v nadaljevanju dodal: "Osredotočili smo se na čakalne vrste v sekundarnem in terciarnem sektorju, ne le na primarnem nivoju. Vpeljali bomo nadzor nad tem, koliko kdo opravi, in razbremenili zdravnike administrativnih opravil, da se bodo lahko posvetili večjemu številu pacientov."

Golob: S tem zakonom presekamo vzorce, ki so škodljivi za RTV

Na vprašanje voditeljice, kako bo novi zakon o RTV Slovenija presekal delovanje političnih lovk na RTV, je Golob pojasnil: "Ko bo zakon o RTV v veljavi, boste ugotovili, koliko lažje boste dihali, ko ne boste imeli več politikov v hiši. Stanje na RTV Slovenija so v Evropskem parlamentu ocenili kot skrb vzbujajoče in kot primer, ki se ne sme ponoviti."

Golob je v oddaji spregovoril tudi o ukrepih glede inflacije, energetske in prehranske draginje ter umiku žičnate ograje na meji s Hrvaško.