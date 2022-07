Vlada ukinila urad za demografijo. Nov šef bo Luka Mesec.

Urad za demografijo je oktobra 2020 ustanovila vlada Janeza Janše, delovati pa je začel jeseni 2021. Urad se ukine 30 dni po objavi odloka v uradnem listu, so sporočili po seji vlade.

Ukinitev urada so predlagali zaradi prekrivanja delovnega področja z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ministrstvo bo prevzelo tudi zaposlene na uradu materialna sredstva, dokumentacijo urada in neporabljeni del sredstev, ki so v letu 2022 zagotovljena v veljavnem finančnem načrtu urada.

Vlada predlaga tudi preložitev začetka izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi z začetka leta 2023 na april 2024. V vmesnem času bodo pripravili nujne spremembe zakona in podzakonskih aktov, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Urad za demografijo je vodil Aleš Primc. Foto: Matej Leskovšek

Zakon o dolgotrajni oskrbi je sistemski zakon, ki ima velike finančne posledice in naslavlja velik del populacije, poudarjajo na ministrstvu. Uvedba dolgotrajne oskrbe je obsežen in pomemben nacionalni projekt na področju socialne varnosti, s prekratkimi zakonskimi roki za uvedbo, ki ne omogočajo pravočasne izvedbe aktivnosti za vzpostavitev sistema in enostaven prehod obstoječih izvajalcev v sistem dolgotrajne oskrbe, so dodali.

Opredelitev primerne časovnice je za vse deležnike ključnega pomena za zagotovitev materialnih pogojev dela, kadrov in potrebne sistemske, podporne ter informacijske rešitve za izvajanje dolgotrajne oskrbe, menijo. Predvsem pa je za vse deležnike pomembno, da so pravočasno, ustrezno in usklajeno izvedene vse aktivnosti ostalih subjektov, vključno z vprašanjem financiranja zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

"Ker je trenutna zakonska vsebina in vsebina podzakonskih aktov pomanjkljiva in zato ne omogoča izvajanja zakona v praksi, je nujno in neodložljivo, da se datum izvajanja zakona zamakne," so zapisali.

Vlada je pripravila predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerim bo zamaknila začetek izvajanja, DZ pa bo predlagala obravnavo po nujnem postopku.