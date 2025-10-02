Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Na. R.

2. 10. 2025,
10.19

Četrtek, 2. 10. 2025, 10.19

6 minut

Pobudniki referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zbrali zadostno število podpisov

Na. R.

Primc in Zevnik | Foto STA

Foto: STA

Ob zbranih več kot 43.850 podpisih za razpis referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, bosta več podrobnosti ob predvidoma 13. uri povedala vodja nasprotnikov Aleš Primc in predsednica Združenja starih staršev Metka Zevnik. Izjava za medije bo pred državnim zborom.

Pobudo za začetek postopkov za razpis referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je podala skupina nasprotnikov zakona pod vodstvom Aleša Primca, ki si je nadela ime koalicija proti zastrupitvi bolnikov.

Zakon, ki ga je sprejela vladajoča koalicija, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Pobudniki referenduma vidijo zakon kot krivičen in nehuman, očitajo mu tudi kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo. Da bi bil referendum razpisan, bi do 5. oktobra morali zbrati 40.000 overjenih podpisov.

Na posvetovalnem referendumu za takšno možnost  

Spomnimo, zakon je odziv na jasno izraženo voljo volivk in volivcev na lanskem posvetovalnem referendumu. Izrazili so željo, da se takšna možnost v Sloveniji omogoči.

Državni zbor je nato s 50 glasovi za in desetimi proti po vetu Državnega sveta (DS) letos julija vnovič potrdil zakon o pomoči pri  prostovoljnem končanju življenja. Znova je moral odločati, ker je DS pred tem sprejel odložilni veto na zakon. Za vnovično potrditev zakona je bilo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

