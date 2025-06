Novela zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo, ki jo je DZ sprejel prejšnji teden, dostop do postopka oploditve z biomedicinsko pomočjo omogoča tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih zvezah.

Vodja Koalicije Za otroke gre! in ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc je na ponedeljkovem shodu pred sejo ljubljanskega mestnega sveta ocenil, da gre za enega najbolj žalostnih in krivičnih zakonov, saj po njegovih besedah določa, da otrok ne rabi očeta. "To je grob napad države na vrednoto družine, na očetovstvo in tudi materinstvo," je Primc dejal na shodu.

V Koaliciji Za otroke gre! ocenjujejo, da sprejeti zakon ni skladen s slovensko ustavo in krši splošno deklaracijo o človekovih pravicah in konvencijo o otrokovih pravicah. Poudarjajo, da je oče neprecenljiv za vsakega otroka in da država nima pravice otroku vzeti očeta.

"Vsak otrok potrebuje in si želi mamo in očeta, njuno ljubezen in vzgojo. Moški in ženske morajo sodelovati, ne pa moškega izključevati iz družine," so med drugim navedli med argumenti za nujnost referenduma. "Oploditev z biomedicinsko pomočjo mora biti zdravniška pomoč paru ženske in moškega, ki ima zdravstvene težave z zanositvijo, in ne način trgovanja z otroki," menijo pobudniki. Ob tem pa so še ocenili, "da bo zakon še dodatno spodbudil LGBT indoktrinacijo otrok v vrtcih in šolah".

Poudarili so tudi, da so vsi državni organi dolžni spoštovati odločitev treh zmagovitih družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015. Sprejeti zakon je po njihovem mnenju tudi protisloven sam v sebi, uvaja diskriminacijo in bistveno širi polje ustavne odločbe, na katero se sklicuje.

Novelo so v parlamentarno proceduro vložili v koaliciji, v kateri so poudarjali, da sledi odločbi ustavnega sodišča iz leta 2024.