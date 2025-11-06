Četrtek, 6. 11. 2025, 14.45
47 minut
Liga Europa, ligaški del (4. krog)
Kako se bo Zvezda z Elšnikom odzvala po govoricah? Gorenc Stanković in Horvat proti premierligašu.
S tekmami četrtega kroga ligaškega dela tekmovanja se bo nadaljevala tudi liga Europa. Crvena zvezda, ki jo v zadnjem času močno povezujejo z Albertom Riero, bo s Timijem Maxom Elšnikom že ob 18.45 gostila Lille. Srbska ekipa je po treh tekmah le pri točki. Miha Zajc bo z zagrebškim Dinamom istočasno gostil španskega prvoligaša, Celto Vigo, Panathinaikos Adama Gnezde Čerina pa se bo mudil pri Malmöju.
Sturm Graz z dvojcem Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom, ki se je v prejšnjem krogu vpisal med strelce, bo pričakal angleški Nottingham Forest, ki je v domači premier ligi skromno vstopil v sezono. Viktoria Plzen z Adrianom Zeljkovićem pa bo zvečer gostila Fenerbahče.
Liga Europa, ligaški del (4. krog):
Četrtek, 6. november:
Lestvica:
