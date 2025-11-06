Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
6. 11. 2025,
14.45

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Timi Max Elšnik Jon Gorenc Stanković Tomi Horvat Adrian Zeljković Adam Gnezda Čerin Miha Zajc Liga Europa Liga Europa

Četrtek, 6. 11. 2025, 14.45

47 minut

Liga Europa, ligaški del (4. krog)

Kako se bo Zvezda z Elšnikom odzvala po govoricah? Gorenc Stanković in Horvat proti premierligašu.

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Crvena zvezda Timi Max Elšnik | Crvena zvezda je do zdaj v treh tekmah osvojila le točko. | Foto Guliverimage

Crvena zvezda je do zdaj v treh tekmah osvojila le točko.

Foto: Guliverimage

S tekmami četrtega kroga ligaškega dela tekmovanja se bo nadaljevala tudi liga Europa. Crvena zvezda, ki jo v zadnjem času močno povezujejo z Albertom Riero, bo s Timijem Maxom Elšnikom že ob 18.45 gostila Lille. Srbska ekipa je po treh tekmah le pri točki. Miha Zajc bo z zagrebškim Dinamom istočasno gostil španskega prvoligaša, Celto Vigo, Panathinaikos Adama Gnezde Čerina pa se bo mudil pri Malmöju.

Sturm Graz z dvojcem Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom, ki se je v prejšnjem krogu vpisal med strelce, bo pričakal angleški Nottingham Forest, ki je v domači premier ligi skromno vstopil v sezono. Viktoria Plzen z Adrianom Zeljkovićem pa bo zvečer gostila Fenerbahče.

Albert Riera
Sportal Ogromen izziv za Celje, to bi bila zgodovinska zmaga za Slovenijo

Liga Europa, ligaški del (4. krog):

Četrtek, 6. november:

Lestvica:

Preberite še:

Petar Stojanović
Sportal Poseben dan za Petra Stojanovića, tega ni doživel že deset let!
Albert Riera NK Celje
Sportal Albert Riera postavil pisanje srbskih medijev na laž, trener Zvezde dvignil še več prahu
Timi Max Elšnik Jon Gorenc Stanković Tomi Horvat Adrian Zeljković Adam Gnezda Čerin Miha Zajc Liga Europa Liga Europa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.