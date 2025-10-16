Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
16. 10. 2025,
22.20

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Četrtek, 16. 10. 2025, 22.20

58 minut

Aston Villa v evropski ligi

Navijačem Maccabija prepoved obiska tekme v Angliji

STA

Aston Villa Newcastle Jota | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nogometni klub Aston Villa je od angleških oblasti prejel odločbo, da na svojem stadionu zaradi varnostnih razlogov ne bo smel gostiti navijačev izraelske ekipe Maccabi Tel Aviv na tekmi evropske lige.

Zaradi morebitnih propalestinskih protestov v mestu in pred stadionom Villa Park so britanski varnostni organi klubu iz Birminghama sporočili, da šestega novembra v četrtem krogu tekmovanja ne sme gostiti izraelskih navijačev. To je na spletni strani potrdil tudi klub. "Lahko potrdimo, da ne smemo gostiti navijačev Maccabija na tekmi četrtega kroga evropske lige. Organi, odgovorni za ta vprašanja, namreč niso izdali ustreznih varnostnih potrdil," so zapisali v izjavi za javnost.

"Lokalna policija nas je obvestila, da imajo pomisleke glede zagotavljanja javnega reda in miru zunaj stadiona in v okolici ter da lahko pride do protestov," so še dodali. Aston Villa je v dosedanjem poteku evropske lige dobila obe srečanji in je na tretjem mestu, Maccabi pa je z eno točko pri dnu ligaške lestvice s 36 ekipami.

