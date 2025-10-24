Španec Rafael Benitez, nekdanji trener Liverpoola, je novi trener grškega nogometnega velikana Panathinaikosa, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin, so danes potrdili v atenskem klubu.

Petinšestdesetletni Benitez bo na klopi 20-kratnih grških prvakov zamenjal Hristosa Kontisa, za menjavo pa so se v klubu odločili, potem ko so se znašli na sedmem mestu prvenstvene razpredelnice.

Benitez je nazadnje vodil španskega prvoligaša Celto, kjer pa so ga marca lani odpustili. Največji trenerski uspeh je zabeležil leta 2005, ko je z Liverpoolom osvojil ligo prvakov, z Valencio je bil še dvakrat prvak v Španiji.

Treniral je tudi Real Madrid, Inter Milano, Napoli ter v Angliji Chelsea, Newcastle in Everton, leto in pol pa tudi kitajski Dalian Pro.

Benitez bo prvič na klopi Panathinaikosa na nedeljski ligaški tekmi z moštvom Asteras Aktor.

