V DZ vložena zahteva za referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Pobudniki referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pod vodstvom Aleša Primca so danes v DZ vložili zahtevo za referendum skupaj s potrdilom ministrstva za notranje zadeve, da so pod zahtevo zbrali 46.245 podpisov. Želijo si, da bi bil referendum hkrati z volitvami v DZ in ne bi bilo dodatnih stroškov, je dejal Primc.

"Bolniki potrebujejo lajšanje bolečin in podporo, ne pa takega zakona," meni. Prepričan je, da bo zakon na referendumu zavrnjen. "S tem bomo pokazali, da je Slovenija prijazna za vse, tudi bolnike," je povedal po vložitvi zahteve.

Z referendumom, ki ga zahtevajo, se borijo za življenja bolnikov, je dodala Milena Miklavčič, ki je v izjavi po vložitvi zahteve nastopila skupaj s Primcem. Kot je pojasnila, bi bila vesela, če bi se v družbi "začeli boriti za dostojno smrt in za življenje". Hkrati bi morali po njenih besedah o človeku, ki je ob koncu življenja, razmišljati, "kaj smo mu dali, ne pa, kaj smo mu vzeli".

Vlagatelji zahteve za referendum zakon vidijo kot krivičen

Zakon bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Vlagatelji zahteve za referendum pa zakon vidijo kot krivičen in nehuman, očitajo pa mu tudi kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo.

Volivci so se sicer o vprašanju glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja že izrekali, in sicer junija lani na posvetovalnem referendumu. Tedaj je ureditev te pravice podprlo 54,89 odstotka volivcev, 45,11 odstotka pa jih je glasovalo proti. Tokrat pa bodo na referendumu odločali o tem, ali naj se uveljavi zakon, ki ga je DZ sprejel 24. julija.