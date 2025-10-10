Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
10. 10. 2025,
16.35

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Milena Miklavčič Aleš Primc referendum prostovoljno končanje življenja

Petek, 10. 10. 2025, 16.35

6 minut

V DZ vložena zahteva za referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Aleš Primc, Milena Miklavčič | "Bolniki potrebujejo lajšanje bolečin in podporo, ne pa takega zakona," meni Primc. | Foto STA

"Bolniki potrebujejo lajšanje bolečin in podporo, ne pa takega zakona," meni Primc.

Foto: STA

Pobudniki referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pod vodstvom Aleša Primca so danes v DZ vložili zahtevo za referendum skupaj s potrdilom ministrstva za notranje zadeve, da so pod zahtevo zbrali 46.245 podpisov. Želijo si, da bi bil referendum hkrati z volitvami v DZ in ne bi bilo dodatnih stroškov, je dejal Primc.

"Bolniki potrebujejo lajšanje bolečin in podporo, ne pa takega zakona," meni. Prepričan je, da bo zakon na referendumu zavrnjen. "S tem bomo pokazali, da je Slovenija prijazna za vse, tudi bolnike," je povedal po vložitvi zahteve.

Z referendumom, ki ga zahtevajo, se borijo za življenja bolnikov, je dodala Milena Miklavčič, ki je v izjavi po vložitvi zahteve nastopila skupaj s Primcem. Kot je pojasnila, bi bila vesela, če bi se v družbi "začeli boriti za dostojno smrt in za življenje". Hkrati bi morali po njenih besedah o človeku, ki je ob koncu življenja, razmišljati, "kaj smo mu dali, ne pa, kaj smo mu vzeli".

Vlagatelji zahteve za referendum zakon vidijo kot krivičen 

Zakon bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Vlagatelji zahteve za referendum pa zakon vidijo kot krivičen in nehuman, očitajo pa mu tudi kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo.

Volivci so se sicer o vprašanju glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja že izrekali, in sicer junija lani na posvetovalnem referendumu. Tedaj je ureditev te pravice podprlo 54,89 odstotka volivcev, 45,11 odstotka pa jih je glasovalo proti. Tokrat pa bodo na referendumu odločali o tem, ali naj se uveljavi zakon, ki ga je DZ sprejel 24. julija.

Primc in Zevnik
Novice Pobudniki referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja zbrali zadostno število podpisov
Milena Miklavčič Aleš Primc referendum prostovoljno končanje življenja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.