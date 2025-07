Predsednik vlade je v sredo začel niz pogovorov o obrambnih referendumih, ki jih je napovedal po zeleni luči DZ predlogu Levice za razpis posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov, sledila pa je njegova napoved posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu, saj da je to edino vprašanje, na katero morajo dobiti odgovor državljanov.

V zadnjih dneh politika pospešeno išče izhod iz nastale situacije, v sredo je o tem razpravljal tudi izvršni odbor Svobode. Potem je premier sporočil, da sestanke nadaljuje do petka, Svoboda pa da ostaja enotna v svojih namerah. V največji vladni stranki pa so ob tem poudarili, da mora imeti referendum, če se bo zgodil, dovolj jasno vprašanje, da bodo politiki vedeli, čemu so jih ljudje zavezali. Temu bo sledila tudi njihova pobuda referenduma o članstvu v Natu, so napovedali.

Levici se je pridružil tudi SD

V Levici medtem še naprej vztrajajo pri izglasovanem referendumu o obrambnih izdatkih, enako so zatrdili poslanci SD, kljub besedam predsednika SD Matjaža Hana, da bi podprli umik obeh referendumov.

Pričakovati je, da bodo koalicijski partnerji na današnjem srečanju pred sejo vlade dali vse to na mizo, potem pa bi se lahko bolj jasno nakazal scenarij, okoli katerega bo politika poskušala iskati konsenz na petkovem vrhu parlamentarnih strank.