"Ko vidiš bolnika, ki je na gastroskopijo čakal pol leta, da so mu odkrili raka želodca, ki bi ga pred pol leta lahko pozdravil. Pol leta zamude pomeni stoodstotno smrt. Težko je to gledati in žalostno. Vabim Levico, da pride v mojo ambulanto gledat vsakodnevne katastrofe, s katerimi se srečujemo zdravniki, potem pa naj se igrajo z zdravjem bolnikov in čakalnimi vrstami in populizmom," je v oddaji 24ur Zvečer na to, kako gleda na trenutne razmere v slovenskem zdravstvu in nasprotovanje Levice rešitvam, ki jih ponuja interventni zakon, povedal kirurg onkolog Erik Brecelj.

Vlada z interventnim zakonom predlaga rešitev, glavni ukrepi pa so reševanje dostopnosti zdravnikov, administrativna razbremenitev, prenos kompetenc na medicinske sestra pa tudi dodatno nagrajevanje zdravnikov na primarni ravni. Kolegij DZ je danes odločil, da se predlog zakona o interventnih ukrepih v zdravstvu obravnava po nujnem postopku. Tako bi bil predlog zakona nove vlade lahko uzakonjen že ta teden.

"To je populizem čez trupla bolnikov"

O rešitvah, ki jih ponuja interventni zakon, med drugim bi se skrajševanja čakalnih vrst lotili tudi z vključevanjem zdravnikov s koncesijami, s čimer se v Levici ne strinjajo, je v oddaji 24ur Zvečer spregovoril kirurg Erik Brecelj.

"To so zelo všečne izjave, ampak samo všečne. Nekoristne, populistične. Ampak to je populizem čez trupla bolnikov. Bolniki čakajo v čakalnih vrstah, umirajo. Plačujejo nenormalne vsote za ortopedske operacije. Pet, deset tisoč evrov – o tem se ne pogovarjamo. Gre za ljudi, bolnike, ki so vse življenje plačevali zdravstveno zavarovanje. Levici gre za populizem, ampak naj predstavijo rešitve, kako bodo skrajšali čakalne vrste, naj začnejo s tem. V enem mesecu naj pokažejo, kaj so naredili. Drugače naj izstopijo iz vlade. To je samo oviranje. Takega populizma smo imeli v preteklosti že preveč. 30 let," je bil jasen Brecelj.

Po njegovih besedah so razmere v zdravstvu tako katastrofalne, da je v skrajševanje čakalnih vrst treba vključiti vse zdravnike, ki imajo ustrezno znanje.

Brecelj Levici: Naj pridejo pogledat vsakodnevne katastrofe, s katerimi se srečujemo zdravniki

Dejstvo je, da ljudje zaradi dolgih čakalnih vrst umirajo: "Na mojem oddelku, čeprav smo terciarna ustanova, večino bolnikov pošljejo koncesionarji. Jaz še nisem srečal bolnika, ki bi imel pritožbo nad njihovim delom. Letos imamo zmanjšano število operacij. Koncesionarji se pritožujejo, da bi lahko delali več, ampak enostavno ne dobijo bolnikov, ne dobijo napotitev, zavarovalnica jim ne plača storitev, da bi skrajševali čakalne vrste. In ko vidiš bolnika, ki je na gastroskopijo čakal pol leta, da so mu odkrili raka želodca, ki bi ga pred pol leta lahko pozdravil. Pol leta zamude pomeni stoodstotno smrt."

Dodal je, da Levico vabi, da pride v njegovo ambulanto pogledat vsakodnevne katastrofe, s katerimi se srečujejo zdravniki: "Potem pa naj se igrajo z zdravjem bolnikov in čakalnimi vrstami in populizmom."

Čeprav so na začetku napovedovali, da bo zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema vreden 500 milijonov, je iz zakonskega predloga razvidno, da je finančni učinek posameznih ukrepov interventnega zakona za več kot polovico nižji. Ocenjen je na dobrih 200 milijonov evrov.

Družinski zdravnik o zdravstveni reformi: Bolje bi bilo, da ne bi nič spreminjali

Predlog koalicijsko še ni usklajen, kar nekaj pomislekov pa ima tudi stroka, so opozorili v ponedeljkovi oddaji Planet 18 na Planet TV. "Predlagani interventni zakon v zdravstvo ne bo prinesel čudežev, saj ga v vladi delajo po svoje. Oni imajo rešitve stroke napisane, sproti jim pišemo, kaj je v zakonu. A kakor jaz dobivam odgovor med vrsticami, minister pravi, da se ne da. Na kratko, bolje bi bilo, da ne bi nič spreminjali, kot pa na način, na katerega so se zdaj lotili," je povedal družinski zdravnik Igor Muževič.

Ob tem je Muževič poudaril, da to, da gre za interventni zakon, daje mladim zdravnikom jasno sporočilo: "Če boste šli v družinsko medicino, lahko pričakujete, da bo čez leto in pol vse po starem. To mladih ne bo privabilo v ta poklic, kar pomeni, da se nadaljuje agonija, ki smo je vajeni zadnjih deset let in se iz dneva v dan poslabšuje."

Več si lahko pogledate v spodnjem prispevku: