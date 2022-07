Toliko okužb so potrdili v sredo. Kaj pravijo na NIJZ?

V sredo so v Sloveniji ob 806 PCR-testih in 5.847 hitrih antigenskih testih potrdili 1.738 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je 99 primerov več kot preteklo sredo. Umrla je ena oseba s potrjeno okužbo.

"12. julija je Svetovna zdravstvena organizacija ponovno podaljšala obdobje epidemije, ne ker bi število primerov povzročalo preobremenitev zdravstvenega sistema, ampak zato, ker je situacija še vedno resna in za populacijo predstavlja tveganje," je v izjavi za javnost o aktualnem stanju v državi izpostavila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager.

Beležimo upad števila smrti

"V svetu število že četrti teden raste v vseh regijah razen v Afriki in ZDA. Največ primerov beležijo v Franciji, Braziliji in Italiji. V več kot 90 odstotkih prevladuje različica omikron. Beležijo upad števila smrti, vendar je potrebno biti previden, saj Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da se podatki zbirajo le delno, saj države ves čas spreminjajo sistem beleženja," je dejala.

Porast pozitivnih primerov beležimo tudi v Evropski uniji: "Največji porast je v starostni skupini 65+, ki je nekoliko bolj obremenjena. Povečane so tudi obremenitve na intenzivnih oddelkih, predvsem v Nemčiji in Španiji. Je pa tudi tukaj potrebno biti previden, saj te obremenitve povečujejo trenutni vročinski vali." Porast primerov je praktično v vseh državah EU, razen na Portugalskem, Norveškem in Finskem. Polno cepljenih je preko 50 odstotkov Evropejcev, prevladuje pa različica omikron.

Verjeten je izbruh okužb v domovih za starejše

Evropski center za nadzor bolezni tudi v naslednjih dneh napoveduje možen dvig. "Povečalo se bo število pozitivnih primerov, hospitalizacij, obolelih na intenzivnih oddelkih in število smrti. Ta trend bo značilen predvsem za starostno skupino 65+.

V Sloveniji je podobno kot po svetu in v EU viden vzpon hospitalizacij, tudi na intenzivnih oddelkih. Verjeten je tudi izbruh okužb v domovih za starejše po vsej državi.

"Polno cepljenih je nekaj več kot 30 odstotkov prebivalcev. Glede števila okužb smo blizu evropskega povprečja, potrebno pa je intenzivno spremljati, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju," je opozorila.

"Napovedi, kaj bo jeseni, niso na mestu"

"Glavni, da se prepreči širjenje bolezni, so epidemiološki ukrepi, ki so prisotni in priporočeni. Ukrepi so na mestu, specifičen in zelo pomemben ukrep pa je tudi cepljenje, ki ga tako svetovne kot evropske in slovenske zdravstvene organizacije priporočajo za nadaljnje širjenje bolezni," še poudarja.

"Zelo prisotna je različica BA.5. Gre za eno izmed podskupin omikrona, ki se širi nekoliko hitreje kot ostale različice, ne povzroča pa hujšega poteka bolezni," je dodala.

Na vprašanje, kaj lahko pričakujemo jeseni, je Čakš Jager odgovorila, da "napovedi absolutno niso na mestu". In sklenila: "V naslednjih treh do štirih tednih absolutno napovedujemo porast. Ko bomo prišli do nekega vrha, pa bomo lahko lažje napovedali, kakšno bo stanje naprej."

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1.379, kar je 17 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev je trenutno 822, kar je 35 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Od začetka epidemije, torej od 4. marca 2020, je bilo opravljenih 2.691.894 PRC-testov in 16.071.636 hitrih antigenskih testov. Potrjenih so bili 1.056.204 primeri okužbe, od tega pri ženskah 558.277, pri moških pa 495.875. Z novim koronavirusom se je torej okužilo več žensk kot moških, kažejo podatki NIJZ.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.265.870 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.222.311.