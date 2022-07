WHO: Pandemija covid-19 še zdaleč ni končana

Odbor WHO za izredne razmere se je sicer v zvezi s pandemijo covid-19 prek videokonference sestal pretekli petek in ugotovil, da pandemija ostaja izjemna nevarnost za svetovno javno zdravje, kar je najvišja stopnja pripravljenosti na zdravstveno krizo, ki jo lahko izda WHO.

Odbor WHO za izredne razmere se je sicer v zvezi s pandemijo covid-19 prek videokonference sestal pretekli petek in ugotovil, da pandemija ostaja izjemna nevarnost za svetovno javno zdravje, kar je najvišja stopnja pripravljenosti na zdravstveno krizo, ki jo lahko izda WHO. Foto: Guliver Image

Novi valovi okužb s koronavirusom kažejo, da pandemija še zdaleč ni končana, je danes opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Medtem je evropska pisarna WHO pritrdila evropskim zdravstvenim institucijam o drugem poživitvenem odmerku za ranljive skupine in starejše od 60 let.

"Ker virus pritiska na nas, mu moramo vrniti udarec," je dejal Tedros in izrazil zaskrbljenost nad tem, da virus "prosto kroži" ter s tem dodatno obremenjuje že tako obremenjene zdravstvene sisteme in delavce.

"Virus se prosto širi, države pa glede na svoje zmogljivosti bremena bolezni ne obvladujejo učinkovito tako pri hospitalizacijah in akutnih primerih kot tudi naraščajočem številu ljudi s poslabšanim stanjem še po prebolelem covidu, pogosto imenovanem dolgi covid," je svoje opozorilo pojasnil generalni direktor WHO.

"Ker se prenos covid-19 in število hospitalizacij povečujeta, morajo vlade uporabiti tudi že preizkušene dodatne ukrepe, kot so nošenje mask, izboljšano prezračevanje ter protokoli testiranja in zdravljenja," je vztrajal Tedros.

Direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan pa je na petkovem sestanku povedal, da se je število primerov covid-19 po svetu v zadnjih dveh tednih povečalo za 30 odstotkov predvsem zaradi podrazličic omikron BA.4 in BA.5 kot tudi zaradi odprave ukrepov v večini držav. Ryan je dejal še, da nedavne spremembe pravil testiranja ovirajo odkrivanje primerov in spremljanje razvoja virusa.

Odbor je poudaril, da je treba zmanjšati prenos virusa, saj posledice pandemije, ki bi jo povzročil nov respiratorni virus, še niso povsem znane oziroma ostajajo "negotove in nepredvidljive".

Medtem je evropska pisarna WHO danes pritrdila posodobljenim priporočilom za cepljenje proti covid-19, ki sta jih v ponedeljek predlagala Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropska agencija za zdravila (EMA). V skladu z njimi se priporoča drugi poživitveni odmerek za ranljive skupine in starejše od 60 let.



Pod ranljive skupine se štejejo ljudje, ki imajo zmerno do hudo oslabljen imunski sistem in so starejši od pet let, kot tudi njihovi bližnji. Države naj bi poleg tega omogočile in ponudile možnost cepljenja tudi drugim ogroženim skupinam, kot so starejši, zdravstveni delavci in nosečnice.