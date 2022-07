Koronavirus in kolaps zdravstva: število hospitaliziranih v tujini že blizu rekordov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo število okužb verjetno naraščalo še ves julij, kar je posledica precejšnje oslabitve odpornosti med starejšimi ljudmi. Zdajšnji val povzročata različici omikron BA.4 in BA.5, ki sta trenutno prevladujoči v Združenem kraljestvu in sta bolj prenosljivi kot različica BA.2, zaradi katere je raven okužb v začetku leta dosegla rekord.

Trenutno je v Angliji v bolnišnicah 11.878 ljudi, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, kar je za 33 odstotkov več kot prejšnji teden. Število bolnikov je zdaj približno tri četrtine največjega števila, doseženega med valom BA.2, vendar je še vedno precej pod ravnmi na začetku pandemije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Približno šest od desetih bolnikov, ki so pozitivni na novi koronavirus, se zdravi predvsem zaradi drugih bolezni in ne zaradi virusa, vendar jih je treba še vedno izolirati od drugih bolnikov, kar pomeni dodaten pritisk na bolnišnično osebje in vire.

Število okužb z novim koronavirusom pa se povečuje tudi drugod

Število okužb z novim koronavirusom pa se povečuje tudi drugod. V Italiji je število okužb zdaj 100-krat večje v primerjavi z istim tednom julija 2021, hkrati pa beležijo štirikrat več bolnišničnih sprejemov kot pred enim letom, je v četrtek sporočila agencija za zdravje AGENAS.

55-odstotno povečanje

Italija je v obdobju od 29. junija do 5. julija zabeležila 595.349 novih primerov okužb, kar je 55-odstotno povečanje glede na prejšnji teden, je v četrtek v svojem tedenskem poročilu navedla zdravstvena fundacija GIMBE.

Število okužb se je povečalo v vseh italijanskih regijah, v 38 pokrajinah pa so zabeležili več kot tisoč primerov na 100 tisoč prebivalcev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Poročilo navaja, da se je število hospitalizacij v obdobju od 29. junija do 5. julija povečalo za več kot 32 odstotkov, medtem ko se je število primerov na intenzivni negi povečalo za več kot 36 odstotkov.