Ministrstvo o cenzuri informacij o koronavirusu: Napaka je bila

Z ministrstva za zdravje so se nevladni organizaciji Covid-19 Sledilnik opravičili, ker so jim včeraj sporočili, da jim ne bodo več zagotavljali dostopa do vseh podatkov o poteku epidemije koronavirusa. Po negativnem odzivu javnosti je ministrstvo Danijela Bešiča Loredana namreč ugotovilo, "da je prišlo do napake" in da bodo podatke zagotovo še naprej posredovali. Čeprav so še pred malo manj kot 24 urami izrazili pomisleke, zakaj nevladniki sploh potrebujejo dostop do podatkov.