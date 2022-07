Fafangel: To lahko pričakujemo v prihodnjem mesecu dni #video

"Celotna Evropa, svet gresta skozi novi val epidemije, kjer so številke vedno višje in jih podpihujeta podrazličici omikrona BA.4 in BA.5. Slovenija ni nič drugačna od drugih EU-držav. Nekatere države prednjačijo pred nami le v tem, da so kakšen teden naprej v razvoju tega vala. V Italiji trend okužb še vedno narašča, v Avstriji in Nemčiji se nekako ustavlja. Portugalska je že za vrhom in je ta val že za njimi. Fokus je na tem, da trend naraščanja primerov ne sledi trendu v bolnišnicah," je pojasnil predstojnik centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel. Kot še napoveduje, lahko v prihodnjih štirih tednih pričakujemo porast številk.

Predstavniki ministrstva za zdravje na čelu z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom in predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na današnji novinarski konferenci predstavljajo vlogo ministrstva za zdravje (MZ) pri obvladovanju epidemije covid-19.

"Epidemijo bo obvladovala stroka. Zavedamo se vloge NIJZ in MZ, zato je bila včeraj imenovana Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet. Vodja je dr. Matjaž Jereb. Gre za skupino strokovnjakov, ki bodo pokrili vsa področja zdravstvenega sistema, sestajali se bodo tedensko. Gre za to, da bo jasno, kako se obravnavajo covidni pacienti. Na strani MZ je, da zdravstveni sistem zagotovi ustrezne kapacitete. Naš namen je, da covid umestimo v obstoječi zdravstveni sistem. V tem trenutku so stvari jasne, so pod nadzorom. Ni izrednih razmer, ni izrednega stanja," je v uvodu pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Fafangel: Trend naraščanja okužb ne sledi trendu v bolnišnicah

Kot je povedal Mario Fafangel, so v torek v Sloveniji potrdili 1.470 primerov. Trend naraščanja primerov ne sledi trendu v bolnišnicah. "Še vedno je to omikron, še vedno hudi poteki bolezni niso takšni, kot so bili predhodno. Tukaj gre zahvala imunosti, ki smo jo dosegli s cepljenjem in prebolevnostjo v teh dveh težkih letih. Strategija ostaja takšna, da skušamo preprečevati hude poteke bolezni in narediti vse, kar lahko, da omejimo število primerov, da bo ta val čim krajši in s čim manj posledicami," je povedal Fafangel in v zaprtih, natrpanih prostorih svetoval nošenje zaščitnih mask.

Spregovoril je tudi o tem, kaj lahko pričakujemo v prihodnjem mesecu: "V prihodnjih štirih tednih še vedno lahko pričakujemo porast številk. Pričakujemo porast števila okuženih, ampak razmejitev hudega poteka bolezni. Spremljamo stanje in scenarij ostaja nespremenjen. S skupino se še bolje pripravljamo na vse stvari, ki se lahko zgodijo. Nekatere od njih so predvidljive, nekatere ne."