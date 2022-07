Evropo zajel nov val okužb: kje je Slovenija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so v Sloveniji potrdili 1.470 okužb z novim koronavirusom. V primerjavi s prejšnjim torkom, ko so potrdili 1.063 okužb, je število potrjenih primerov precej naraslo. Po besedah predstojnika centra za nalezljive bolezni NIJZ Maria Fafangla v prihodnjih štirih tednih lahko še pričakujemo porast okužb. V primerjavi s preostalimi državami EU Slovenija ne izstopa, saj se povsod spoprijemajo z novim valom epidemije. Trend okužb narašča v sosednji Italiji in pri nas, medtem ko številke kažejo, da naših južnih sosedov še ni zajel. Podobno je v preostalih državah Zahodnega Balkana.