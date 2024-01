Okužbe dihal so marsikoga položile v posteljo, zato ravnajte samozaščitno, svetuje stroka. Posebej pazljivi naj bodo starejši in kronični bolniki.

Respiratorna obolenja so v polnem zamahu, na ljubljansko infekcijsko kliniko vsak dan sprejemajo nove bolnike zaradi gripe, pljučnice in drugih okužb dihal, med njimi tudi covid-19, pri katerem so že decembra zaznali velik porast primerov bolezni. "Nove različice virusa covid-19 se hitro širijo in so bolj prenosljive. Kaže se, da je bilo veliko ljudi, ki spadajo med rizične skupine, nazadnje cepljenih v letu 2021 in kasneje niso bili cepljeni s poživitvenim odmerkom," je ob tem povedala infektologinja in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.

Podatki za zadnji teden lanskega leta kažejo, da je zaradi praznikov in šolskih počitnic zaradi obolenj dihal osebnega zdravnika obiskalo manj ljudi, a delež pozitivnih na gripo je še narasel za 13,5 odstotka. Med njimi je bilo nekaj več podtipa A (H1N1) pdm09 kot A (H3N2). Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) so potrdili v šestih odstotkih vzorcev, kažejo podatki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

V sezoni 2023/24 so na NLZOH do danes v Sloveniji laboratorijsko potrdili 358 primerov influence tipa A in štiri primere influence B. Veliko je okužb z rinovirusi in SARS-CoV-2 (covid-19).

Porast gripe ne preseneča

Gripa se pojavlja vsako zimsko sezono, izjema je bilo obdobje med epidemijo virusa covid-19, ko je bilo zaradi ukrepov proti kapljičnemu prenosu bolezni posledično tudi manj prenosov bolezni, pojasnjuje Bojana Beović.

"Upoštevanje preventivnih ukrepov je vplivalo tudi na manjšo pojavnost gripe. Glede na lastnosti virusa covid-19 že od začetka pandemije pričakujemo, da bo ostal z nami. Trenuten porast obolenj z gripo nas ne preseneča. Glede na pretekle izkušnje smo ga pričakovali. Težko pa ocenimo, ali smo vrh obolenj že dosegli."

Okužb s covidom-19 je verjetno veliko več

Število prijavljenih primerov okužb s covid-19, ki jih še vedno spremljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in spletni strani Covid-19 Sledilnik, podcenjuje število resničnih okužb, saj obveznega testiranja ni več. Po trenutni metodologiji spremljanja okužb s SARS-CoV-2 prikazujejo le tiste primere, ki so bili napoteni na uradni test in so bili tudi laboratorijsko potrjeni z datumom izvida za pretekli dan.

"Ti podatki so le del celote," pojasnjujejo. "Trenutno veljavna priporočila ob sumu na okužbo s covid-19 ne vključujejo več obveznega testiranja, ampak zgolj samozaščitno ravnanje, ki je enako kot v drugih primerih okužbe dihal. Zdravniška obravnava in napotovanje na test sta tako predvidena le za ranljive skupine ter v primeru poslabšanja stanja."

Število testiranj in potrjenih primerov covid-19 v Sloveniji Foto: NIJZ

Hitro širjenje in prenosljivost novih različic

"Glede na trenutno stanje opažamo, da se nove različice virusa covid-19 hitro širijo in so bolj prenosljive. Kaže se, da je bilo veliko ljudi, ki spadajo med rizične skupine, nazadnje cepljenih leta 2021 in kasneje niso bili cepljeni s poživitvenim odmerkom. Zato vsem rizičnim skupinam priporočamo ponovno cepljenje," je ob tem opozorila Beovićeva.

Še vedno pa zdravniki svetujejo tudi enostavne in učinkovite zaščitne ukrepe za preprečitev prenosa pretežno kapljičnih okužb, kot sta zračenje prostorov in razkuževanje rok.

Naval v Ljubljani

Zaradi polnih posteljnih kapacitet so na infekcijski kliniki ljubljanskega kliničnega centra že pretekli petek začeli preusmerjati bolnike na internistično prvo pomoč UKC Ljubljana, kjer pa je na sprejem in obravnavo že čakalo 40 bolnikov. Zato so v UKC aktivirali vse prostorske vire v skladu s protokolom za povečan priliv bolnikov na urgenco in razglasili rumeni alarm, in sicer z osredotočenostjo na hitrejšo zdravstveno obravnavo in nameščanje bolnikov na vse razpoložljive posteljne kapacitete kliničnega centra, so za STA sporočili iz UKC.

"Vsi bolniki bodo ustrezno oskrbljeni. Prosimo pa za razumevanje in potrpežljivost. Generalni direktor je že izdal sklep o zagotavljanju posteljnih kapacitet na vseh klinikah UKC Ljubljana," so poudarili. Predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je takrat za Televizijo Slovenija povedala, da se na kliniki razmeram skušajo čim bolj prilagoditi. Kadrovsko so se nekoliko okrepili, ker so jim prišli pomagat tudi zaposleni iz drugih enot kliničnega centra, kar so uredili že pred prazniki, saj so pričakovali večji pritisk, je povedala.

Povečan obisk na celjski urgenci

Potem ko so na celjski urgenci že novoletni prazniki minili zelo delovno, saj so dosegli od 65 do 80 odstotkov običajnega števila napotitev na internistično nujno pomoč, so sredin prvi delovni dan zabeležili izjemno povečan obisk bolnikov. Zapolnili so vse posteljne zmogljivosti, nekaj pacientov je na sprejem čakalo še danes.

Kot so danes sporočili iz Splošne bolnišnice Celje, je bilo v sredo k njim napotenih za kar 70 odstotkov več pacientov, kot jih je na običajen delovni dan.

Vse so obravnavali, a zaradi omejenosti in zasedenosti bolnišničnih postelj jih je danes zjutraj v sobi za opazovanje urgentnega centra in na njegovih hodnikih na sprejem v zdravstveno oskrbo na bolnišničnih oddelkih še vedno čakalo 24.

Med obravnavanimi prevladujejo starejši pacienti z več znanimi kroničnimi boleznimi, pri katerih so se pojavile dodatne okužbe dihal, veliko so jih obravnavali tudi zaradi težav s prebavili, kar je posledica prazničnega prehranjevanja in uživanja alkoholnih pijač, so pojasnili.

Ob tem v celjski bolnišnici opozarjajo, da v njihovem urgentnem centru te dni zdravstveno obravnavo išče tudi zelo veliko pacientov, ki ne potrebujejo specialistične zdravstvene obravnave in bi zdravstvene težave lahko rešili na primarni ravni zdravstvenega varstva, to je v ambulantah zdravnikov družinske medicine. Kot so poudarili, takšne razmere povzročajo daljšanje obravnav vseh pacientov in veliko obremenitev za zaposlene v urgentnem centru, zato tiste z blažjimi simptomi pozivajo, da pomoč najprej poiščejo pri izbranem osebnem zdravniku ali v dežurni službi svojega zdravstvenega doma.