Bi nas morala dva nova simptoma podrazličice covid-19 resno skrbeti?

V Združenem kraljestvu so zabeležili hitro širjenje nove podrazličice covid-19 JN.1, ki izhaja iz omikrona in jo je Svetovna zdravstvena organizacija že uvrstila na seznam ene bolj nalezljivih različic zaradi njene hitre prenosljivosti. Vendar pa doslej še niso poročali o novih ali nenavadnih simptomih, ki jih povzroča virus. Nedavni podatki Urada Združenega kraljestva za nacionalno statistiko (ONS) iz decembra 2023 dosedanjim dodajajo dva nova znaka bolezni: težave s spanjem in tesnobo.

Sev naj ne bi predstavljal večjega tveganja, so ga pa zaradi izjemno hitrega širjenja uvrstili med zanimive različice, zaznali pa so jo že v številnih državah v svetu, med drugim v ZDA, Indiji in na Kitajskem.

Do nedavnega so bili zabeleženi simptomi večinoma omejeni na okužbe zgornjih dihalnih poti, kot so vročina, kašelj, vneto grlo, bolečine v telesu in izcedek iz nosu, ONS pa je k njim pripisala še dva nova.

Po novem tesnoba in slab spanec, ne pa več pretirana izguba okusa

Več kot deset odstotkov ljudi s covid-19 je od začetka novembra v Združenem kraljestvu med prebolevanjem poročalo o tesnobi ali pretirani zaskrbljenosti.

Najpogostejši simptomi covid-19 so izcedek iz nosu (31,1 odstotka), kašelj (22,9 odstotka), glavobol (20,1 odstotka), utrujenost (19,6 odstotka), bolečine v mišicah (15,8 odstotka), vneto grlo (13,2 odstotka), težave s spanjem (10,8 odstotka) in anksioznost (10,5 odstotka), kažejo podatki ONS. Zanimivo je, da o nekoč pogosti izgubi okusa in vonja v Združenem kraljestvu trenutno poročajo le v od dva do tri odstotkih primerov.

V poročilu navajajo še, da je v veliki meri odvisno od zdravja vsakega posameznika ali njegove odpornosti, ali bo oseba imela nekatere ali vse omenjene simptome, vključno s tistimi, o katerih prej niso poročali. Že Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v začetku decembra sporočila, da so nujne dodatne študije, ki bi lahko ugotovile oziroma potrdile vpliv te različice na zdravje ljudi.