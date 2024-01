Brežan pojasnil, kako si predstavlja sodelovanje z Golobom, če postane poslanec

Če bo DZ za kmetijsko ministrico potrdil Matejo Čalušić iz vrst Gibanja Svoboda, bo v parlamentarne klopi sedel nov poslanec. Prvi v vrsti za njeno zamenjavo je nekdanji zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan, ki je mesto poslanca sicer enkrat že zavrnil. Drugi je nekdanji minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Bešič Loredan za Siol.net zadeve ni želel komentirati, Brežan pa nam je povedal, da bo poslansko funkcijo, če mu bo ponujena, sprejel. Njegov odhod s čela ministrstva so zaznamovali očitki predsednika vlade, a Brežan verjame, da bosta z Golobom lahko konstruktivno sodelovala.

Prejšnji teden je predsednik vlade Robert Golob poskrbel za precejšnje presenečenje, ko je v DZ poslal predlog za imenovanje poslanke Mateje Čalušić iz vrst Gibanja Svoboda za novo kmetijsko ministrico. Za favorita za prevzem te funkcije je namreč veljal upokojeni major Vojko Adamič, ki pa po poročanju nekaterih medijev s svojo predstavitvijo pred novoletnimi prazniki ni prepričal poslancev največje vladne stranke.

Čalušićevo v sredo čaka predstavitev pred člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če bo zaslišanje pred matičnim odborom uspešno prestala, bo predvidoma imenovana na petkovi seji DZ.

Ob imenovanju se bo njeno poslansko mesto sprostilo in v parlamentarne klopi bo sedel nov poslanec. Glede na rezultate državnozborskih volitev je prvi v vrsti, da jo nasledi v poslanskih klopeh, nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Ta se je moral zaradi razhajanj z Golobom posloviti julija lani. Takrat bi se v poslanske klopi lahko vrnil kot nadomestni poslanec ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona, a se za to ni odločil. Kot so pojasnili na DVK, se bo moral Bešič Loredan kljub temu, da je poslanski mandat enkrat že zavrnil, o tem v primeru Čalušićeve ponovno izreči. Bešič Loredana smo poklicali, a zadeve ni želel komentirati.



Danijel Bešič Loredan za Siol.net ni želel komentirati, ali bo sprejel mesto poslanca ali ne. Foto: Bojan Puhek

Če bo Bešič Loredan vztrajal pri svoji odločitvi, je naslednji v vrsti za poslanca nekdanji minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Kot je potrdil za Siol.net, bo funkcijo poslanca, če mu bo ta ponujena, sprejel, saj meni, da bi bil lahko kot bivši minister in dolgoletni župan koristen za poslansko skupino.

Brežan je izgubil zaupanje predsednika vlade in oktobra lani odstopil s položaja ministra. Golob mu je očital neoperativnost pri popoplavni obnovi, med drugim prepočasne postopke pri izplačilih po poplavah. Kljub takratnim napetostim med njima Brežan verjame, da to ne bo vplivalo na njegovo delo v primeru, da postane poslanec. "Upam, da smo se iz te zgodbe vsi nekaj naučili in da bomo znali na tej podlagi konstruktivno sodelovati. Verjamem, da bo tako," je povedal Brežan.