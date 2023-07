Danijel Bešič Loredan še razmišlja, kaj bo storil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Gibanju Svoboda čakajo na odločitev Bešiča Loredana, ki se sam še ni izrekel o tem, ali namerava ostati v politiki.

Na njegovo odločitev po navedbah Dela težko čaka predvsem Aleksander Prosen Kralj, ki je postal poslanec namesto Mateja Arčona in Danijela Bešiča Loredana, saj sta oba zasedla ministrski položaj. Če se bo Bešič Loredan zdaj odločil sesti na poslanski stolček, bo Prosen Kralj padel z njega.

Poleg Prosena Kralja nekdanji minister za zdravje v negotovosti pušča tudi člane Gibanja Svoboda, ki ne vedo, kaj lahko pričakujejo. Lahko bi kot poslanec zamenjal politično opcijo ali postal neodvisen. Če poslanec po svoji vesti ugotovi, da se njegova stališča in stališča stranke oziroma poslanske skupine, ki ji pripada, ne ujemajo več, ima pravico, da stranko oziroma poslansko skupino zapusti, še piše časnik.

Takega primera še niso imeli

DVK od Bešiča Loredana še ni prejela odgovora, ali želi po odstopu s funkcije ministra za zdravje opravljati funkcijo nadomestnega poslanca namesto Arčona za preostanek mandatne dobe državnega zbora oziroma dokler Arčon opravlja funkcijo ministra.

Dopis v zvezi s tem so mu poslali 11. julija 2023. Dva dni pozneje so od pošte prejeli obvestilo, da vročitev ni bila uspešna in da se je pošiljka vrnila na pošto. Ta petek se bo iztekel 15-dnevni rok za prevzem pisma.

Če ga bo prevzel, bo moral DVK v osmih dneh sporočiti svojo odločitev, če ga ne bo, pa bodo na DVK ponovili postopek pošiljanja, le da tokrat po zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). Če Danijel Bešič Loredan ne bo odziven, se utegne zadeva zavleči do konca avgusta. Če svoje odločitve po vseh pretečenih rokih ne bo sporočil, se bo pravica za mandat nadomestnega poslanca prenesla na naslednjega kandidata – v tem primeru torej na Aleksandra Prosena Kralja, še pišejo med drugim.