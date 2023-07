Kaj o odstopu Bešiča Loredana pravijo v strankah?

Odstop ministra Danijela Bešiča Loredana stranke SD ni presenetil. "Očitno je, da tudi po prvem letu vlade ključni izzivi v zdravstvu ostajajo," je na Twitterju zapisala predsednica SD Tanja Fajon. Koordinator Levice Luka Mesec je ob odstopu ministra za zdravje poudaril, da so bili v stranki vedno jasni zagovorniki javnega zdravstva. Na tej točki pa so se z ministrom že dalj časa razhajali. Za SDS je bil odstop ministra pričakovan, ena od točk preloma ministrovega odstopa pa je bil po mnenju vodje poslanske skupine SDS Jelke Godec interventni zakon. NSi meni, da je odstop Bešiča Loredana velik Golobov poraz.

Odstop ministra Danijela Bešiča Loredana stranke SD ni presenetil. "Očitno je, da tudi po prvem letu vlade ključni izzivi v zdravstvu ostajajo. Ministru ni uspelo narediti premikov tam, kjer so bili ti najbolj potrebni za izboljšanje zdravja ljudi in krepitev javnega zdravstvenega sistema," je na Twitterju zapisala predsednica SD Tanja Fajon.

Dodala je še, da sta skrb za bolnika in pravica do zdravljenja ključni. Pa tudi, da je vse manj zaupanja v zdravstveno reformo.

Glede naslednika Bešiča Loredana pa je zapisala, da v SD pričakujejo "hiter izbor verodostojne kandidatke oziroma kandidata s celovitim predlogom reševanja nakopičenih izzivov, da ljudem zagotovimo dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev".

Mesec: Na točki javnega zdravstva smo se z Bešičem Loredanom razhajali že dalj časa

Prvak najmanjše koalicijske stranke in podpredsednik vlade Luka Mesec je v prvem odzivu na ministrov odstop v izjavi za medije dejal, da ga je premier Robert Golob o tem obvestil danes. O kandidatih in nadaljnjih konkretnih ukrepih zdravstvene reforme pa po njegovih besedah nista govorila.

V Levici sicer predlagajo tri ključne korake, in sicer dogovor o progresivnem obveznem zdravstvenem prispevku, jasna razločitev med javnim in zasebnim zdravstvom in razrešitev najbolj perečih vprašanj, med drugim, kako preprečiti prelivanje denarja in kadrov k zasebnikom ter krepiti hrbtenico slovenskega zdravstva, javne zavode.

O možnostih, da se z odstopom Bešiča Loredana odpira pot za morebitno širšo rekonstrukcijo vlade, je Mesec odvrnil z "ali ni dovolj en odstop za en dan". Kot je nadaljeval, je sicer za to vedno priložnost, a da se je danes umaknil minister za zdravje, "o ničemer drugem pa ta hip ni govora".

O tem, ali je za koalicijo, ki je v zadnjem letu veliko stavila prav na zdravstveno reformo kot enega ključnih projektov, izgubljeno leto, pa je Mesec poudaril, da se iz napak, ki so sestavni del življenja, vsi učimo. "Ključno vprašanje, ki si ga moramo kot vlada zdaj postaviti, pa je, kaj smo se v tem letu naučili," meni podpredsednik vlade.

Hkrati je spomnil, da so bili v Levici ves ta čas kritični do posameznih korakov v zdravstveni reformi. Tako po njegovi oceni v najmanjši koalicijski stranki nikoli niso zagovarjali korakov, ki bi šli v smeri zasebnega zdravstva, in so bili vedno kritični na tistih točkah, kjer so videli možnost, da bi se to zgodilo.

SDS: Odstop ministra za zdravje je bil pričakovan

Po mnenju SDS je bil odstop ministra pričakovan, tudi v luči informacij o padanju podpore ministru med koalicijskimi poslanci. Ena od točk preloma ministrovega odstopa pa je bil po mnenju vodje poslanske skupine SDS Jelke Godec interventni zakon.

"V stranki SDS smo nenehno opozarjali, da je interventni zakon za skrajšanje čakalnih dob napačen pristop k zdravstveni reformi in da prinaša poslabšanje stanja v zdravstvenem sistemu, kar se danes tudi kaže," je v izjavi za medije poudarila Godčeva.

Ministrov odstop, je dodala, pa je bil pričakovan tudi zato, ker "smo tudi med koalicijskimi poslanci slišali, da podpora ministru pada, da je premalo narejenega, da se minister včasih izgublja." Pacienti si želijo bolj urejen sistem zdravstva, ki pa ga ta vlada in minister ne omogočata, je dodala poslanka.

Opozorila je še na današnjo izjavo predsednika vlade Roberta Goloba, ki je ob odstopu Bešiča Loredana dejal, da bodo v koaliciji in na vladi nadaljevali zdravstveno reformo, kot so si jo zadali, po načrtu. "Kar pomeni, da je odstopil le obraz, ne pa tudi odločevalec," je še poudarila Godčeva.

Za NSi odstop Bešiča Loredana velik Golobov poraz

NSi odstop ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana ni presenetil, je v izjavi za medije dejala poslanka Vida Čadonič Špelič. Meni, da je minister ob prevzemu funkcije veliko obetal, "ko pa se je v koordinacijo zdravstvene reforme vmešal predsednik vlade Robert Golob, pa je šlo vse samo navzdol". Po njenih besedah je odstop velik Golobov poraz.

Čadonič Špeličeva je dejala, da že nekaj časa opazujejo odnos predsednika vlade do vseh reform in posebno do zdravstvene reforme, ki je resnično potrebna. "To pomeni, da te reforme ne bo, tako kot verjetno vseh drugih reform, ki jih je ta vlada napovedala," meni.

Minister se je o rešitvah za zdravstvo pogovarjal tudi z NSi, a nobenega njihovega predloga ni upošteval. "Gledano z današnjimi očmi, morda jih ni mogel ali smel upoštevati," je dejala poslanka. Po njenih besedah so njihovi predlogi dobri in edini realni za skrajšanje čakalnih vrst.

"Predsednik vlade je na začetku izražal popolno podporo ministru Loredanu, navsezadnje sta se eno leto intenzivno pogovarjala o zdravstveni reformi, zdaj po enem letu pa ugotavljamo, da sta bila koncepta različna, kar pomeni, da tudi nov minister še ne pomeni tudi dejansko zdravstvene reforme," je prepričana. Ob tem meni, da bi se moral tudi predsednik vlade vprašati, ali še uživa podporo ljudi.

Dodala je, da se za bolnike do zdaj ni nič izboljšalo, temveč se je poslabšalo. "Čakalne vrste so se nedopustno podaljšale, pacienti so puščeni na cedilu, vlada za njih ni naredila ničesar," je povedala.

V NSi zdaj čakajo novega ministra in upajo, da bo premier našel ministra, "ki bo nadaljeval to začeto delo, ki pa žal še ni dalo nobenih rezultatov". Želijo si, da bo novi minister imel podporo predsednika vlade in da bi mu uspelo kaj narediti.

Zdravniška zbornica zaskrbljena nad hitrimi menjavami na čelu zdravstvenega resorja



Zdravniška zbornica je v odzivu na odstop zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana sporočila, da je zdravstveni resor postal izredno zahteven resor, v katerem vsakega ministra pričaka vse, česar niso opravili njegovi predhodniki. Ob tem so zaskrbljeni, ker so menjave na čelu ministrstva hitre, kar prelaga prepotrebne reforme.



V Zdravniški zbornici Slovenije posebej obžalujejo, da ni prišlo do pomembnih premikov, kaj šele spremembe trendov na področju osnovnega zdravstva, ki mu je bila tokrat prvič vsaj deklarativno izražena najvišja prioriteta in podpora. Zdravniška zbornica je v odzivu na odstop zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana sporočila, da je zdravstveni resor postal izredno zahteven resor, v katerem vsakega ministra pričaka vse, česar niso opravili njegovi predhodniki. Ob tem so zaskrbljeni, ker so menjave na čelu ministrstva hitre, kar prelaga prepotrebne reforme.V Zdravniški zbornici Slovenije posebej obžalujejo, da ni prišlo do pomembnih premikov, kaj šele spremembe trendov na področju osnovnega zdravstva, ki mu je bila tokrat prvič vsaj deklarativno izražena najvišja prioriteta in podpora. Javno zdravstvo po mnenju zbornice temelji na njegovih zaposlenih, zato pričakujejo predvsem rešitve, kako ohraniti obstoječe ljudi v javnem zdravstvu na vseh ravneh in kako zagotoviti dodatne moči, ki jih bo zdravstvo potrebovalo zaradi staranja in s tem povezanih potreb družbe za zdravstveno oskrbo.

ZZZS pričakuje, da bo vlada začela krepiti javni zdravstveni sistem



Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pričakuje, da bo vlada po odstopu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana začela krepiti javni zdravstveni sistem. Ta predstavlja hrbtenico zdravstvenega sistema, zato je takšno ravnanje nujno.



Zavod je v preteklih dneh na DZ, DS, vlado in ministrstvo za zdravje naslovil poziv za krepitev in ohranitev javnega zdravstva in predlagal številne ukrepe. Po njihovih ugotovitvah je ta namreč ogrožen zlasti zaradi trendov in ukrepov iz interventnega zakona o plačilu po realizaciji. Prav zato pozdravljajo prizadevanja tudi v politiki, ki gredo v smer ohranitve in krepitve javnega zdravstva.

Bešiču Loredanu je odstopno izjavo v podpis ponudil premier

Danijel Bešič Loredan je danes podpisal odstopno izjavo z mesta ministra za zdravje, ki mu jo je v podpis ponudil premier Robert Golob. Ta je dejal, da se z Bešičem Loredanom razhajata v pogledu na krepitev javne zdravstvene mreže. Bešič Loredan pa je odločitev pospremil z zapisom, da je s sprejemom ministrske funkcije želel izboljšati slovenski zdravstveni sistem in ga približati državljanom. A če tega na svoji poziciji ne more storiti, funkcije ni več pripravljen opravljati. Po njegovi oceni so z ekipo ministrstva za zdravje naredili vse, kar je bilo v njihovi moči.

Golob je ministrovo odstopno izjavo že poslal v DZ, o njegovem nasledniku pa še ni želel govoriti.