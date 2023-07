Golob Bešič Loredanu ponudil odstopno izjavo v podpis #video

Predsednik vlade Robert Golob je na današnji novinarski konferenci povedal, da sta imela z ministrom v zadnjih dneh več pogovorov in da so se njune poti razhajale v ključnih točkah ter da imata različne poglede na to, na kakšen način krepiti javno zdravstveno mrežo. "Poslanska skupina Svoboda in vlada je enotna in gre naprej, odstop ministra je s tega vidika logičen in sam sem ga pričakoval," je povedal Golob, ki je ministru sicer sam ponudil odstopno izjavo v podpis.

"Krepitev javnega zdravstva je naša prioriteta. Z ministrom sva opravila več razgovorov o tem, kako ta cilj doseči. Ugotovila sva, da imava različne poglede na to, kako krepiti javno zdravstveno mrežo," je še povedal predsednik vlade Robert Golob.

"Obstaja samo ena pot. To je pot krepitve javne zdravstvene mreže prek močnejših javnih zavodov in nikakor ne prek krepitve zasebnikov. Vlada je glede tega enotna. Z reformami gremo naprej. Današnji odstop ministra je zato pričakovan," je še dodal Golob.

Dodal je, da je o nasledniku Bešiča Loredana še prezgodaj govoriti. Predsednik vlade Robert Golob je odstopno izjavo že poslal v DZ.

Reforme zdravstva nameravajo nadaljevati

V sredo je imela poslanska skupina Svoboda večurno razpravo, na kateri so bili enotni, da obstaja samo ena pot krepitve javne zdravstvene mreže, ki vodi prek močnejših, bolj vitalnih in bolje organiziranih javnih zavodov. "In ne prek krepitve zasebnikov," je izpostavil Golob in dodal, da bodo reforme zdravstva nadaljevali.

"Po kateri poti bo šel minister, pa bo vprašanje zanj in ne zame," je dejal premier. Bešič Loredan se namreč, ker je bil izvoljen za poslanca, lahko vrne tudi v poslanske klopi.

"To je nekaj, na kar ne moremo biti ne ponosni"

Golob je zagotovil, da odstop ministra za zdravje ne bo zaustavil zdravstvene reforme, ki se je doslej izvajala na več nivojih. Ob tem je spomnil, da je državni zbor v četrtek po dolgih desetletjih ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

"Vemo, da je ta zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vložila poslanska skupina Svobode in ne ekipa na ministrstvu za zdravje," je poudaril. Spomnil je tudi, da se zdravstvo sooča z osipom kadrov predvsem iz javnih zavodov "in to je nekaj, na kar ne moremo biti ne ponosni niti ne moremo tega tolerirati. To je točka, ki ji bomo tudi v bodoče posvetili največjo pozornost," je dodal.

Glede razhajanja v stališčih pa je Golob pojasnil, da je bila v letu dni sprejetih vrsta ukrepov, ki so pomembno izboljšali sistem. "Žal na neki točki, to je pokazal interventni zakon, pa je prišlo do razhajanj. Kot sem povedal, interventni zakon ni bil ne popoln neuspeh, še manj popoln uspeh. In ravno pri oceni, ali je bilo to, da se je toliko sredstev prelilo k zasebnikom preko interventnega zakona, sva se z ministrom pomembno razšla," je pojasnil premier.

Čas za pogovor o prihodnjem vodenju zdravstvenega resorja pa bo po Golobovih besedah prihodnji teden, ko se bo državni zbor seznanil z odstopom ministra. Po njegovih besedah bi to lahko bilo v četrtek ali petek.

Sestanek med Bešič Loredanom in Golobom trajal nekaj minut

Bešič Loredan je za Radio Slovenija povedal, da se je danes sredi dneva dobil s premierjem Golobom. Sestanek je trajal nekaj minut. Golob je ministru na mizo položil že napisano odstopno izjavo. Minister je dejal, da jo je samo podpisal in odšel.

O tem, da se bo Bešič moral posloviti z ministrske funkcije, se je ugibalo že nekaj časa. Kritike na njegovo delo naj bi letele tudi iz koalicije, čeprav so še te dni v Svobodi govorili, da minister še uživa podporo stranke Svoboda. Z javnimi kritikami pa ni skoparil zlasti vodja strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecelj. SDS pa je nedavno zoper njega vložila interpelacijo.

Bešič Loredan: Ni reforme zdravstva brez reforme države

Danijel Bešič Loredan je v sporočilu medijem zapisal, da je prenova slovenskega zdravstvenega sistema najpomembnejši strukturni korak v zadnjih 30 letih naše države, a da če želimo narediti ta nujni korak, ga moramo narediti skupaj.

"Kot država moramo sprejeti odločitev, ali nam je pomemben vsak državljan posebej ali pa na prvo mesto postavljamo interesne centre moči in zasebne interese. Jaz sem to odločitev že sprejel, sprejel sem jo pred enim letom. Zame napredek države nima alternative. Na prvo mesto sem takrat – kot človek in kot zdravnik – in danes – tudi kot politik – postavil Slovenke in Slovence. To pričakujem tudi od vseh preostalih predstavnikov slovenske vlade, ki morajo slediti interesom državljank in državljanov," je zapisal Danijel Bešič Loredan.

"Kot minister za zdravje želim izboljšati slovenski zdravstveni sistem in ga približati tistim, ki si to zaslužijo – državljankam in državljanom. Ampak če tega na svoji poziciji trenutno ne morem storiti, nisem več pripravljen opravljati te funkcije. Danes sem v prisotnosti predsednika vlade podpisal odstopno izjavo, da odstopam z mesta ministra za zdravje in podpredsednika slovenske vlade. Zahvaljujem se poslankam in poslancem, ki so nas podpirali in z nami konstruktivno sodelovali. Želim si, da tisti, ki ostajajo v bitki za državljane, ohranijo pogum in se še naprej borijo izključno za interese ljudi. Vem, da smo skupaj z ekipo ministrstva za zdravje naredili vse, kar je bilo v naši moči, in hkrati se zahvaljujem državljankam in državljanom za izkazano zaupanje," je še zapisal Bešič Loredan.