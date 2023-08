To je človek, ki se s Kebrovo podporo Golobu ponuja za zdravstvenega ministra

Trampuž je za Dnevnik povedal, da je pripravljen prevzeti ministrski položaj. Premierju Robertu Golobu je že pisal, po dveh tednih pa odgovora še ni prejel. V kabinetu predsednika vlade po pisanju omenjenega časnika pravijo, da zaradi časa dopustov.

Za ministra se je sicer Golobu ponujal že ob formiranju vlade, saj je dvomil, da je Bešič Loredan pravi kandidat za ta položaj.

Zakaj je moral oditi Bešič Loredan?

Glavni razlog za razhod Bešiča Loredana in Goloba so bili različni pogledi na delovanje javnega zdravstva, je takrat pojasnil premier, ki trenutno vodi zdravstveni resor.

Danijel Bešič Loredan in Robert Golob. Foto: STA Na njegov predlog je vlada imenovala tudi novo ekipo državnih sekretarjev: Valentino Prevolnik Rupel, Marjana Pintarja in Azro Herceg. Prejšnji četrtek je vlada na dopisni seji razrešila še direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleša Šabedra in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti z 28. julijem imenovala Tomaža Pliberška.

Tri mesece za imenovanje novega ministra

Med kandidati za novega ministra se v javnosti omenja nekdanja ministra Dorijana Marušiča in Sama Fakina, direktorja ljubljanskega kliničnega centra Marka Juga, direktorja Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Marjana Pintarja, prvega moža celjske bolnišnice Dragana Kovačića in tudi Erika Breclja, a so mnogi med njimi že razkrili, da tega mesta ne bi sprejeli. Med zadnjimi imeni se neuradno omenja poslanko Svobode Tamaro Kozlovič. Premier ima za imenovanje novega ministra tri mesece časa.

"Meni je najbolj pomembno, da bo minister nekdo, ki bo znal povezati vse tiste deležnike in vse tiste posameznike, ki danes, kljub počitnicam, na polno delajo pri ukrepih za zdravstveno reformo. Ne gre za enega, ne gre za tri ljudi, gre za množico vsaj 50 posameznikov, ki danes delajo za reformo. Minister mora biti predvsem povezovalec in mogoče malo manj vizionar," je za Pop TV Golob komentiral odločitev o novem ministru oz. ministrici, o čemer, kot je dejal, se še niso pogovarjali, še manj pa se o tem odločali.

Bešič Loredan znova brez odgovora o poslanskem mandatu

DVK (Državna volilna komisija) je po prvem neuspešnem poskusu vročanja pošiljke z dopisom, v katerem ga je pozvala, naj jo obvesti, če bo prevzel mandat nadomestnega poslanca, nekdanjemu ministru za zdravje poslala novo pošiljko, ki je prav tako ni prevzel.

Če odgovora ne bo sporočil, bo 25. avgusta veljalo, da poslanskega mandata ne prevzema.

Vladna prioriteta: zdravstvena reforma

Premier ostaja neomajen pri izjavi, da bo tudi po odstopu Bešiča Loredana zdravstvena reforma jeseni prva na lestvici vladnih prioritet. Na terminski program dela DZ v septembru je tako že uvrščen predlog zakona o digitalizaciji zdravstva, obravnavo katerega je ob več kritikah že v času javne obravnave in pomislekih zakonodajno-pravne službe DZ koalicija zamaknila na jesen. Prav tako je pričakovati, da bo jeseni v DZ romalo ime za novega zdravstvenega ministra, je poročala STA.

Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za zdaj ostaja edini zakonski predlog v okviru zdravstvene reforme, ki mu je uspelo čez sito parlamenta.

"Kakšen je dejanski cilj te vlade, bo jasno z novim ministrom." Foto: STA , Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje:



"Mislim, da smo trenutno na slabši točki, kot smo bili na začetku tega mandata, ker je minister, ki je odstopil, prispeval, da se je to zgodilo," je o trenutnih razmerah v zdravstvu dejal Keber, nekdanji zdravstveni minister in član iniciative Glas ljudstva, ki se zavzema za ustavitev rušenja javnega zdravstva.



"Vsekakor je bila odločitev za odpoklic ministra Bešiča Loredana pravilna. Bila je pozna, pa vendar ne prepozna. Tej vladi ostajajo še tri leta in še je čas, da zasuka usmeritev, ampak pri tem dejansko mislim zasuka, ne pa nadaljuje po dozdajšnji poti."



"Poznam primerne ljudi, ki jih najbrž nihče ni vprašal"



Razen imen, ki se kot kandidati za morebitnega novega ministra omenjajo v javnosti, mu druga niso znana. Dva pred kratkim imenovana državna sekretarja, ki naj bi spadala v nabor kandidatov, osebno pozna in ju ceni, zato tudi meni, da je prav, da sta v igri za ministra. "Osebno poznam nekaj imen, pa ne vem, ali bi jim koristil ali škodil, če bi jih navajal. Vsekakor ne morem mimo tega, da ne omenim nekoga, ki ga najbrž nihče ni vprašal. To je Andrej Trampuž, infektolog iz Berlina, ki se je že velikokrat izkazal tudi na slovenskem področju, ne samo kot izvrsten zdravnik in kot podpornik javnega sistema, ampak tudi kot sposobni organizator."



O tem, ali tudi njega kot nekoč že zdravstvenega ministra ponovno zanima ta resor, pravi, da gre za teoretično vprašanje, na katero mu ni treba odgovarjati. "Imam priložnost, da svoja svetovanja oziroma tisto, kar vem, lahko sporočam v medijih. Žal pa doživljam, da tega najbrž nihče od odgovornih ne sliši," je komentiral.



"Glavni problem je, da pravi cilji sploh niso jasni"



"Pravi pristop je poiskati osebo, ki pozna zdravstveni sistem in ki ima vrednote in cilje, ki jih zastopa tudi trenutna vlada. Žal je problem ravno v tem, da ne poznamo pravih ciljev, ki jih ima vlada - ali pa če hočete podrobneje, predsednik vlade - v zvezi z zdravstvom. To je ključno vprašanje in tudi vprašanje za bodoče kandidate za ministra, ki bi jih jaz imel na njihovem mestu. Kakšno zdravstvo pa ta vlada želi in zagovarja? Če na to vprašanje kandidat ne dobi odgovora, seveda takega odgovora, s katerim bi se tudi sam strinjal in bil pripravljen temu nameniti vse svoje sile, potem bi na njegovem mestu tak položaj odklonil."



