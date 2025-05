V Mariboru položitev temeljnega kamna za superračunalnik

Arnes bo podatkovni center postavil ob poslovni zgradbi Dravskih elektrarn Maribor (DEM), rok za dokončanje del, ki jih je zaupal družbi NTR Inženiring s partnerjema Advant in Energovat, pa je 31. julij 2026.

Podatkovni center bo predstavljal ključni infrastrukturni steber za vzpostavitev slovenske tovarne umetne inteligence, ki jo je za sofinanciranje iz načrta za okrevanje in odpornost skupaj s tovarnami umetne inteligence iz še 12 držav članic EU izbralo Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivo računalništvo (EuroHPC).

Vseh 13 izbranih lokacij bo ustvarilo medsebojno povezano omrežje vozlišč umetne inteligence, pripravljenih za podporo inovacijam umetne inteligence po vsej Evropi, so marca ob objavi rezultatov drugega razpisnega roka sporočili iz EuroHPC. Skupna vrednost izbranih projektov je ocenjena na okoli 485 milijonov evrov.

Nagovore ob položitvi temeljnega kamna za podatkovni center v Mariboru bodo imeli predsednik vlade Robert Golob, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič ter direktor Arnesa Marko Bonač. Sledil bo pogovor o pomenu podatkovnega centra, superračunalnika, digitalizacije za odprto znanost ter slovenske tovarne umetne inteligence za znanost in celotno družbo. Partnerji projekta so še Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, IZUM, Univerza na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, Gospodarska zbornica Slovenije in Tehnološki park Ljubljana.