Slovenija je oddala prijavo na razpis skupnega podjetja EuroHPC za pridobitev visoko zmogljivega superračunalnika s tovarno umetne inteligence. Vrednost projekta je 150 milijonov evrov, od tega je po besedah ministrice za digitalno preobrazbo Ksenije Klampfer predvidenega do 75 milijonov evrov sofinanciranja EU.

Prijavo je s podporo ministrstva za digitalno preobrazbo oddal Institut informacijske znanosti (Izum) s sedežem v Mariboru v imenu konzorcija organizacij, ki ga sestavljajo še Institut Jožef Stefan, Arnes, Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza na Primorskem, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Tehnološki park Ljubljana in Gospodarska zbornica Slovenije.

Direktor Izuma Aleš Bošnjak je ob oddaji prijave poudaril pomen tega projekta. "V letu 2021 smo bili priča izjemnemu uspehu ob zagonu superračunalnika Vega, ki je omogočil razvoj Slovenije na strateško pomembnem področju superračunalništva," je dejal. Spomnil je, da je računalnik Vega več predstavnikov Evropske komisije videlo v živo v Mariboru in pohvalilo njihovo delo ter doprinos k skupnim prizadevanjem Evrope.

"Evropska komisija zdaj vlaga v storitve umetne inteligence, neposredno usmerjene v gospodarstvo, kar naslavljamo s to prijavo," je dodal Bošnjak, ki v projektu vidi nove priložnosti za črpanje evropskih sredstev.

"Superračunalnik Vega bo predstavljal infrastrukturo za storitve tovarne umetne inteligence, dokler Slovenija ne zgradi novega podatkovnega centra v bližini hidroelektrarne Mariborski otok, kjer bo stal zmogljivejši in umetni inteligenci prilagojen superračunalnik," je dejal.

V primeru uspešne prijave bo projekt pomembno prispeval k razvoju slovenskega gospodarstva, učinkovitosti javnega sektorja, napredku znanosti ter krepitvi mednarodnega sodelovanja, pa so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Novi superračunalnik bo nadgradil obstoječe zmogljivosti, ki jih ponuja superračunalnik Vega, in omogočil izvajanje zahtevnih raziskav ter razvoj naprednih rešitev na področjih, kot so umetna inteligenca, analiza velikih podatkov, biotehnologija in okoljske znanosti.

Klampfer izpostavila nove zaposlitvene priložnosti in krepitev gospodarstva

Tudi ministrica Ksenija Klampfer je ob oddaji prijave poudarila, da bo novi superračunalnik znatno nadgradil obstoječe zmogljivosti in omogočil izvajanje najzahtevnejših raziskav. "Poleg tehnološkega napredka bo projekt prinesel tudi nove zaposlitvene priložnosti, okrepil konkurenčnost slovenskega gospodarstva in povečal prepoznavnost Slovenije kot napredne digitalne države," je še dejala.

Slovenija je tako na razpisu skupnega podjetja EuroHPC oddala tudi samostojno prijavo, potem ko se je 4. novembra lani v prvem prijavnem roku pridružila konzorciju z raziskovalnimi centri iz Italije, Slovenije in Avstrije. Pri tem projektu, ki je načrtovan v Bologni in je medtem skupaj s še šestimi tovrstnimi projekti že prejel pozitiven odgovor na razpisu, Slovenija sodeluje s petimi milijoni evrov soudeležbe.

Čez dva meseca bo znano, ali bo Slovenija bogatejša za še en superračunalnik

Če bo Slovenija s svojo prijavo na razpisu uspešna, bo za projekt vzpostavitve superračunalnika s tovarno umetne inteligence država namenila do 75 milijonov evrov, prav toliko pa bo prispevala tudi EU. Od teh 150 milijonov evrov bo deset milijonov namenjenih za tovarno umetne inteligence, skupni znesek pa zajema tudi pet milijonov, ki jih bo Slovenija prispevala za superračunalnik v Italiji, je v izjavi za medije po današnjem srečanju z novinarji pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za digitalno preobrazbo Aida Kamišalić Latifić.

Ali je bila prijava Slovenije na razpis EuroHPC uspešna, bo po besedah državne sekretarke znano v roku dveh mesecev.

Projekt je razdeljen na dve fazi. Prva vključuje naročilo, dobavo in vzpostavitev strojne opreme ter delovanje tovarne umetne inteligence in bo po pričakovanjih Kamišalič Latifić zaključena v začetku leta 2027.

Druga faza, predvidena dve leti po začetku delovanja, pa bo obsegala nadgradnjo strojne opreme z najnovejšimi grafičnimi procesnimi enotami in drugo tehnologijo za dolgoročno konkurenčnost superračunalnika. Foto: Bojan Puhek V okviru evropskega razpisa bo zaživelo več superračunalnikov, ki bodo namenjeni različnim področjem. Novi slovenski superračunalnik se bo osredotočal na tri področja, in sicer zeleni prehod, biomedicina in digitalna družba, je po današnjem srečanju dejal Bošnjak.

S pomočjo superračunalnika bodo nato razvijali različne aplikacije in modele umetne inteligence za omenjena področja. "Želimo si, da bi to do te mere avtomatizirali, da bi lahko podjetja sama potem iz te zbirke raznih modelov in aplikacij vzela tistega, ki je zanje najprimernejši," je dejal.

Poleg gospodarstva pa bo novi superračunalnik pomembno prispeval k razvoju slovenske znanosti, je prepričan direktor direktorata za znanost in inovacije na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Tomaž Boh. Že računalnik Vega je po Bohovih besedah postavil slovenske raziskovalce in institucije na evropski zemljevid, novi pa bo njihov položaj še dodatno utrdil.