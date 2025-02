V nedeljo so začela veljati prva pravila iz akta o umetni inteligenci, in sicer glede definicije sistema umetne inteligence in pismenosti na področju umetne inteligence ter prepovedi določenih načinov uporabe te tehnologije, ki predstavljajo tveganje za EU, je danes objavila Evropska komisija.

Da bi spodbudila inovacije na področju umetne inteligence, bo Evropska komisija objavila smernice glede definicije sistema umetne inteligence. "Namen je pomagati sektorju pri opredelitvi, ali določena programska oprema predstavlja sistem umetne inteligence," so navedli v Bruslju.

Komisija bo objavila tudi nabor primerov iz prakse glede pismenosti na področju umetne inteligence - glede na opredelitev v aktu ta "pismenost" pomeni spretnosti, znanje in razumevanje, ki ponudnikom, uvajalcem in drugim omogočajo, da informirano uvajajo sisteme umetne inteligence ter se hkrati zavedajo priložnosti in tveganj. "To bo spodbudilo učenje in izmenjavo znanj ter zagotovilo, da uporabniki pridobijo potrebna znanja za učinkovito uporabo tehnologij umetne inteligence," pričakuje komisija.

Smernice ne bodo zavezujoče

Da bi zagotovila spoštovanje akta, bo komisija objavila smernice glede prepovedanih praks umetne inteligence, ki predstavljajo nesprejemljivo tveganje za varnost državljanov in njihove osnove pravice, je napovedala.

Smernice bodo pojasnile pravne vidike in podale praktične primere uporabe, pravijo v Bruslju in dodajajo, da smernice ne bodo zavezujoče in bodo po potrebi posodobljene.

Komisija si prizadeva za spodbujanje inovacij pri umetni inteligenci, med drugim s paketom podpore startupom, malim in srednje velikim podjetjem ter s prihodnjimi t. i. tovarnami umetne inteligence, ki bodo omogočale dostop do zmogljivih računalnikov, ki jih startupi, industrija in raziskovalci potrebujejo za razvoj modelov in sistemov umetne inteligence, so še sporočili.

Z enotnim pravnim okvirjem do boljšega delovanja notranjega trga

Akt o umetni inteligenci, ki je začel veljati 1. avgusta 2024, med drugim določa harmonizirana pravila za dajanje na trg in za uporabo sistemov umetne inteligence v EU, prepovedi nekaterih praks umetne inteligence, posebne zahteve za visoko tvegane sisteme umetne inteligence in obveznosti za operaterje takšnih sistemov.

Cilj akta je izboljšanje delovanja notranjega trga z določitvijo enotnega pravnega okvira, predvsem za razvoj, dajanje na trg, dajanje v uporabo ter za uporabo umetnointeligenčnih sistemov v EU, v skladu z vrednotami Unije, da bi tako spodbujali uvajanje na človeka osredotočene in zaupanja vredne sisteme umetne inteligence in hkrati zagotovili visoko raven varovanja zdravja, varnosti in temeljnih pravic.

"Generativna umetna inteligenca, kot je denimo ChatGPT, bo morala izpolnjevati zahteve po preglednosti, kot so razkritje, da je vsebino ustvarila umetna inteligenca, oblikovanje modela za preprečevanje ustvarjanja nezakonitih vsebin ter objava povzetkov avtorsko zaščitenih podatkov, ki jih uporablja za usposabljanje," so takrat pojasnili na slovenskem ministrstvu za digitalno preobrazbo.