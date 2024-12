Kako umetna inteligenca oblikuje energetsko prihodnost?

V času, ko umetna inteligenca postaja del našega vsakdanjika, je na mestu vprašanje, kakšen je njen vpliv pri načrtovanju energetske učinkovitosti in pri prehodu na zeleno tehnologijo. O tem je spregovorila Jelena Pejković, direktorica prodaje za sektor podatkovnih centrov in IT-kanalov v podjetju Schneider Electric.

Kako umetna inteligenca (AI) vpliva na sektor podatkovnih centrov in energetiko?

Poslovni svet se vsakodnevno spreminja pod vplivom umetne inteligence. Skoraj nemogoče je prelistati poslovno revijo, ne da bi naleteli na naslov o uvajanju, implementaciji ali smernicah za AI. Zaradi te vseprisotnosti stopnje sprejemanja rešitev AI hitro rastejo. Po nekaterih virih je umetno inteligenco uvedla že tretjina evropskih podjetij, kar pomeni 32-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim letom. Ta trend podpirajo ocene IDC, ki navajajo, da so podjetja po vsem svetu lani porabila 166 milijard dolarjev (skoraj 160 milijard evrov) za rešitve AI, pri čemer naj bi se poraba do leta 2027 povečala na 423 milijard dolarjev (skoraj 416 milijard evrov). Neposreden učinek tega povpraševanja je povečanje zmogljivosti podatkovnih centrov v Evropi, in sicer z manj kot štirih gigavatov danes na več kot 20 gigavatov do leta 2035. Vendar pa takšno povečanje povpraševanja prinaša tudi določeno ceno. To ustvarja pritisk na energetske mreže, dobavitelje in vire, kot so zemljišča in voda.

Kateri so glavni izzivi za podatkovne centre v tem kontekstu?

Umetna inteligenca je energetsko intenzivna tehnologija. Na primer, za treniranje velikega jezikovnega modela GPT-3 je bilo porabljenih približno 1.300 megavatnih ur električne energije, kar ustreza letni porabi 130 gospodinjstev v ZDA. Ta raven porabe zahteva ustrezno oskrbo z energijo in hlajenje. Težava oskrbe z energijo se je zaostrila v nekaterih delih Evrope, kjer so mesta, kot sta Dublin in Amsterdam, uvedla omejitve za nove podatkovne centre, energetske omejitve pa vplivajo tudi na obstoječe operacije.

Kako Schneider Electric pomaga pri reševanju teh izzivov?

Prvi korak pri reševanju teh izzivov je vključitev energetske učinkovitosti že v fazi načrtovanja. Schneider Electric ponuja številna digitalna orodja za načrtovanje in modeliranje, ki omogočajo pravilno konfiguracijo opreme ter preprečevanje težav, kot so vroče točke in neizkoriščena zmogljivost. Zaradi širokega portfelja izdelkov Schneider Electric ponuja celovite rešitve za podatkovne centre, vključno z nizkonapetostnimi in srednjenapetostnimi razvodnimi sistemi, neprekinjenim napajanjem, hladilnimi sistemi in modularnimi podatkovnimi centri. Modularni centri omogočajo enostavno prilagoditev in hitro implementacijo. S posebnim poudarkom na umetni inteligenci je Schneider Electric izvedel raziskave, da bi razumel zahteve delovnih obremenitev AI. Bela knjiga na to temo vsebuje priporočila za prilagoditev infrastrukture, od hlajenja s tekočino do napredne programske opreme za nadzor.

Kakšne rešitve ponujate za povečanje energetske odpornosti in trajnosti?

Nova generacija sistemov za upravljanje infrastrukture podatkovnih centrov (DCIM) omogoča napreden nadzor in upravljanje energije. Podatki, zbrani z DCIM, se uporabljajo za modeliranje obnovljivih virov energije, kot so veter, sonce ali hidroelektrarne. To povečuje energetsko odpornost in zmanjšuje odvisnost od omrežja v času največjega povpraševanja. Schneider Electric razvija tudi rešitve, kot so baterijski sistemi za shranjevanje energije in mikroenergetska omrežja. Ta tehnologija podatkovnim centrom omogoča, da delujejo kot uravnoteževalne zmogljivosti za javno omrežje in podpirajo prehod na obnovljive vire energije.

Lahko delite več podrobnosti o sodelovanju z NVIDIA?

Naše partnerstvo z NVIDIA je omogočilo razvoj referenčnih zasnov za novo generacijo procesorjev Blackwell, ki ponujajo do 25-krat večjo procesorsko moč ob 30-krat manjši porabi energije. Te rešitve so ključne za okolja z visoko gostoto in specifične zahteve delovnih obremenitev AI.

Kakšna je prihodnost podatkovnih centrov v kontekstu energetskega prehoda?

Podatkovni centri lahko igrajo ključno vlogo pri prehodu na zeleno energijo. Z združevanjem boljšega načrtovanja, modularnosti, učinkovitosti in naprednih sistemov upravljanja lahko zadostijo rastočemu povpraševanju po umetni inteligenci ter hkrati ostanejo trajnostni in odgovorni. Schneider Electric je predan razvoju inovativnih rešitev, ki podpirajo ta prehod, vključno s platformo EcoStruxure™, ki integrira napajanje, hlajenje in upravljanje. Verjamemo, da lahko podatkovni centri postanejo vodilni pri zeleni energetskem prehodu in hkrati podpirajo digitalno preobrazbo.

