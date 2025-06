Je Kitajska v svet poslala trojanskega konja?

Kitajsko tehnološko podjetje DeepSeek, ki je v začetku tega leta dvignilo ogromno prahu, ko je uporabnikom ponudilo istoimenskega umetnointeligenčnega pomočnika, ki je bil po njihovih navedbah vsaj enako dober kot konkurenca z Zahoda na čelu s ChatGPT, hkrati pa naj bi bila njegova razvoj in delovanje veliko cenejša, na skrivaj pomaga kitajski vojski in obveščevalcem, trdi vir z zunanjega ministrstva ZDA. Podjetje naj bi v Aziji vzpostavilo tudi mrežo slamnatih podjetij, s katerimi se izogiba omejitvam prodaje najnaprednejših umetnointeligenčnih čipov na Kitajsko.

Razburili so ves svet

Kitajski DeepSeek je januarja letos s trditvami, da je njihov umetnointeligenčni pomočnik z enakim imenom vsaj tako dober kot ChatGPT, daleč najbolj priljubljen umetnointeligenčni sogovornik ta hip, obenem pa naj bi zahteval bistveno manj strojne moči, v svetu tehnologije sprožil pravi vihar.

Foto: Shutterstock DeepSeek se kljub začetnemu navdušenju sicer še ni prijel tako kot ChatGPT, ki je bil maja letos že četrta najbolj obiskana spletna stran sploh, za Googlom, YouTubom in Facebookom, a ga vsak dan vendarle uporablja več deset milijonov ljudi. Deepseek.com je bila glede na obiskanost v maju po podatkih portala SimilarWeb 98. najpogosteje obiskana spletna stran, zabeležila pa je več kot 430 milijonov obiskov. Mesečno se nanjo sicer zgrne okrog sto milijonov različnih uporabnikov.

Kaj po novem očitajo kitajskemu podjetju?

DeepSeek je kitajski vojski in obveščevalcem že posredoval podatke o uporabnikih njihovega umetnointeligenčnega modela, njihove dejavnosti pa bo podpiral tudi v prihodnje, je za tiskovno agencijo Reuters v začetku tega tedna dejal vir z zunanjega ministrstva ZDA. Šlo naj bi za enega od višjih uradnikov na ministrstvu, njegove identitete pa pri Reutersu niso razkrili.

Podjetje naj bi glede na obtožbe z zunanjega ministrstva ZDA kitajskim oblastem med drugim predalo podatke o konkretnih uporabnikih umetnointeligenčnega sogovornika in podatke o statistiki uporabe DeepSeeka.

Ustanovitelj podjetja DeepSeek je 40-letni Liang Venfeng. Foto: Guliverimage

Čeprav ni skrivnost, da morajo tehnološka podjetja s sedežem na Kitajskem v skladu s kitajsko zakonodajo tamkajšnjim oblastem kadarkoli omogočiti vpogled v podatke o uporabnikih ali dejavnostih spletnih platform, ki jih hranijo na strežnikih na Kitajskem, gre v primeru DeepSeeka za novoodkrito povezavo podjetja z vlado v Pekingu.

Kitajska vojska naj bi se zelo zanimala za umetno inteligenco

Po navedbah vira na zunanjem ministrstvu ZDA ima DeepSeek tudi zelo močne še nerazkrite povezave z oboroženimi silami Kitajske.

Podjetje DeepSeek naj bi bilo v evidencah javnih naročil, ki zadevajo kitajsko vojsko in druge entitete, ki so na tak ali drugačen način povezane s kitajsko obrambno industrijo, od januarja letos omenjeno že več kot 150-krat, poroča agencija Reuters, ki sicer ni neodvisno preverila omenjenih evidenc.

Kitajska vojska naj bi se zelo zanimala za umetnointeligenčni model DeepSeek. Foto: Guliverimage

DeepSeek je po navedbah vira z ameriškega State Departmenta storitve, povezane z umetno inteligenco in drugimi sferami tehnologije, v zadnjem obdobju zagotavljal tudi raziskovalni dejavnosti, povezani s kitajsko vojsko.

Množica slamnatih podjetij

Ob januarskih trditvah podjetja DeepSeek, da je njihov umetnointeligenčni model vsaj tako dober ali morda še boljši kot ustaljeni ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot in drugi, obenem pa ne potrebuje izrazito sofisticiranih čipov oziroma je njegovo delovanje tako zelo optimizirano, da je manj strojno požrešen, je marsikdo v industriji privzdigoval obrvi.

Kitajci so januarja trdili, da so klepetalnega robota DeepSeek ustvarili z le delčkom finančnih sredstev, ki jih v razvoj umetne inteligence vlagajo ameriška podjetja. Foto: Shutterstock

DeepSeek je bil takrat tarča obtožb, da si je morda na skrivaj zagotovil dostop do naprednih ameriških umetnointeligenčnih čipov, katerih prodaja na Kitajsko je sicer prepovedana.

Gre predvsem za Nvidiine čipe H100, za katere velja omejitev oziroma blokada prodaje kitajskim tehnološkim podjetjem zaradi bojazni ZDA, da bi jih Kitajska uporabila v vojaški industriji oziroma z njimi začela loviti priključek z ameriško oziroma zahodno umetnointeligenčno industrijo.

Umetnointeligenčni čipi podjetja Nvidia veljajo za daleč najbolj zaželene na trgu. Foto: Reuters

Kot poroča Reuters, naj bi imelo podjetje DeepSeek po navedbah uradnika z ministrstva za zunanje zadeve ZDA že dlje neoviran dostop do ogromnih količin čipov Nvidia H100, ki so jih pridobili prek slamnatih podjetij in podatkovnih centrov v jugovzhodni Aziji.

Več informacij o tem, kako naj bi se podjetje DeepSeek poskusilo izogniti embargom na uvoz določenih vrst čipov in ali v Washingtonu pripravljajo kakšne ukrepe, po navedbah Reutersa ni znanih.

Ameriška vlada je sicer že konec januarja letos sprožila preiskavo, ali je podjetje DeepSeek pri razvoju istoimenskega umetnointeligenčnega modela uporabljalo čipe ameriške izdelave, ki jih podjetja v ZDA sicer ne bi smela prodajati na Kitajsko.

V podjetju Nvidia so za Reuters sicer povedali, da jim ni uspelo ugotoviti, ali je podjetje DeepSeek uporabljalo čipe H100, so pa umetno inteligenco razvijali tudi s čipi H800, ki pa so jih pridobili zakonito.