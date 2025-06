Je to superinteligentno orožje, ki bo omogočilo svetovno prevlado?

Na Švedskem so se na srečanju skupine Bilderberg zbrali številni milijarderji, pomembni politiki in medijski vplivneži, ki so za zaprtimi vrati razpravljali o prihodnosti sveta. Ena od letošnjih glavnih tem sta bila vzpon t. i. avtoritarne osi (Kitajska, Rusija, Iran in Severna Koreja) in strah, da bi Kitajska pred Zahodom izdelala orožje, ki naj bi omogočilo prevlado nad svetom - drone s superinteligentno umetno inteligenco.

Vsakoletna srečanja skupine Bilderberg, ki jo imajo teoretiki zarot za svetovno vlado v senci, potekajo že od leta 1954. Letos je bila gostiteljica srečanja, ki potekajo za zaprtimi vrata, Švedska oziroma znana švedska bogataška družina Wallenberg. Srečanje skupine je tako potekalo v najrazkošnejšem stockholmskem hotelu Grand, ki je v lasti Wallenbergov, piše britanski medij Guardian.

Strah pred vzponom t. i. avtoritarne osi

Srečanje se je začelo v četrtek, malce pred začetkom izraelskega napada na Iran, končalo pa v nedeljo. Začelo se je z večerjo, ki se je je udeležil tudi švedski premier Ulf Kristersson, teme pa so bile povezane tudi z Iranom, širjenjem jedrskega orožja in vzponom t. i. avtoritarne osi (Kitajska, Rusija, Iran in Severna Koreja, op. p.). Ta os naj bi rušila red, utemeljen po letu 1945.

Razprava o vojaških vprašanjih je bila zagotovo na visoki ravni, saj so bili med gosti med drugim tudi nekdanji in zdajšnji generalni sekretar Nata, Norvežan Jens Stoltenberg in Nizozemec Mark Rutte, ter dva visoka ameriška poveljnika, general Christopher Donahue (poveljnik Natovih kopenskih sil v Evropi) in admiral Samuel Paparo (poveljnik ameriške vojske na indopacifiškem območju).

Droni s superinteligentno umetno inteligenco

Velika tema srečanja skupine Bilderberg je bilo vprašanje, kdo bo prej razvil najsodobnejše orožje, ki naj bi v prihodnosti zagotavljalo prevlado na svetu – Zahod ali Kitajska. Omenjeno najsodobnejše orožje naj bi bili predvsem droni s superinteligentno umetno inteligenco.

Srečanje skupine Bilderberg je bilo v hotelu Grand v Stockholmu, ki je v lasti švedske družine Wallenberg. Foto: Guliverimage

Ne preseneča, da so bili gostje srečanja tudi vodje pomembnih in že uveljavljenih orožarskih podjetij (gostitelj srečanja, švedski bankir in industrialec Marcus Wallenberg, je tudi direktor orožarskega podjetja Saab) ter vodje pomembnih tehnoloških podjetij, ki vstopajo tudi v orožarsko panogo.

Tehnološki podjetniki, ki so postali orožarji

V hotelu Grand so bili tako Eric Schmidt, nekdanji šef Googla, Patrice Caine iz francoskega orožarskega podjetja Thales, Arthur Mensch iz francoskega podjetja za umetno inteligenco Mistral ter Gundbert Scherf iz nemškega podjetja za umetno inteligenco in izdelavo dronov Helsing.

Na srečanju skupine Bilderberg je bil tudi šef švedskega Spotifya Daniel Ek, ki je tudi vlagatelj v podjetje Helsing. V to podjetje vlaga tudi Wallenbergerjev Saab, Schmidt pa vlaga denar v Mistral.

V Stockholmu je bil tudi Trumpov Peter Thiel

Ni manjkal niti tehnološki milijarder Peter Thiel, pomemben in dolgoletni privrženec predsednika ZDA Donalda Trumpa. Tam, kjer je Thiel, je tudi Alex Karp, direktor podjetja Palantir, ki se med drugim ukvarja z umetno inteligenco in izdelavo programske opreme za analizo velike količine podatkov. Ustanovitelj Palantira je Thiel.

Fotografije nekaterih udeležencev sestanka skupine Bilderberg v Stockholmu:

Schmidt, ki je tudi dolgoletni član upravnega odbora Bilderberga, je pred časom opozoril, da Kitajska dohiteva ali celo prehiteva ZDA v različnih tehnologijah, zlasti na področju umetne inteligence. Prepričan je, da bo v treh ali petih letih dosežena neka oblika superinteligentne umetne inteligence.

Kdo bo prej dobil v roke ključe sveta?

Kdor bo prej dosegel to superinteligentno umetno inteligenco, bo imel po mnenju Schmidta popolno in neomajno vojaško prevlado. Zmagovalec te tekme bi torej dobil ključe za nadzor vsega sveta. Vendar je tukaj težava: zaradi ogromnih potreb po energiji obsežne umetne inteligence bi premagovanje Kitajske v superinteligentnem udarcu zahtevalo potencialno 100-krat več energije, kot je trenutno na voljo.

Vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol, ki je bil tudi v Stockholmu, je pred kratkim na družbenem omrežju X objavil, da se bo svetovno povpraševanje po električni energiji iz podatkovnih centrov, ki poganjajo umetno inteligenco, v prihodnjem desetletju močno povečalo.

Energetska geopolitika

V tej tekmi za ključe sveta, v kateri zmagovalec vzame vse, in v kateri postaja t. i. geopolitika energije vse pomembnejša, bodo elektrarne – skupaj s podatkovnimi centri, ki jih napajajo – postale vojaške tarče številka ena, piše Guardian.

Za zdaj, preden umetna inteligenca izumi povsem nove in nepredstavljive načine za pobijanje ljudi in uničevanje, so prav droni morda največja praktična uporaba umetne inteligence v vojskovanju. Prav zato je bilo na letošnjem srečanju skupine Bilderberg v Stockholmu toliko proizvajalcev dronov.