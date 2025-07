Ruski režim vse bolj omejuje svoboden dostop do interneta državljanom Rusije. Pred kratkim je medijski regulator Roskomnadzor po zavrnitvi odstranitve vsebin, ki jih je Moskva označila za "ekstremistične", blokiral dostop do več kot 56 tisoč spletnih strani. Včeraj pa je duma potrdila nov zakon, ki kriminalizira iskanje ekstremističnih vsebin na spletu.

"Navadni uporabniki se zaradi novega zakona ne bodo znašli v težavah," je včeraj po poročanju Reutersa sprejetje novega zakona o kriminalizaciji spletnega iskanja "napačnih stvari" komentiral ruski minister za digitalni razvoj Maksut Šadajev.

Zakon predvideva kazni za namerno iskanje vsebin na spletu, ki jih je kremeljski režim označil za "ekstremistične". Za vsako sporno iskanje bodo "kriminalci" kaznovani s kaznijo v višini približno 50 evrov. Vendar kritiki zakona opozarjajo, da se kazni seštevajo in da bi lahko v primeru "ponavljanja kriminalnega dejanja" spletni iskalci končali tudi za rešetkami.

Seznam dolg že več kot 500 strani

Seznam spornih vsebin že leta pripravlja ministrstvo za pravosodje in trenutno je dolg več kot 500 strani. Na seznamu so seveda vsi kritiki Kremlja in opozicija ter z njimi povezane organizacije, kot je na primer Fundacija za boj proti korupciji, ki jo je ustanovil pokojni vodilni opozicijski politik Aleksej Navalni.

Sporni zakon je bil v torek v tretjem, zadnjem branju v moskovski dumi sprejet z večino glasov. Po poročanju ruskih medijev je več kot 60 poslancev glasovalo proti.

Zakon sprožil številne kritike

Zakon je bil deležen ostrih kritik, še preden je bil sprejet. Neodvisni mediji so ga označili za najresnejši poseg v internetno svobodo v zadnjih letih in govorili o kriminalizaciji spletnega branja. Pred tretjim branjem so pred poslopjem dume potekali protesti, na katerih so policisti več ljudi tudi aretirali.

Predsednik parlamenta Vjačeslav Volodin je pred glasovanjem izrazil pripravljenost na morebitne popravke. Dejal je, da je treba spremljati izvajanje zakona, da nedolžni ljudje ne bodo prizadeti, prav tako pa ne tisti, ki za svoje delo potrebujejo dostop do vseh informacij.