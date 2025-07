Pogajanja z Evropsko unijo za zagotovitev približno 55 milijard evrov že potekajo, nova premierka Julija Sviridenko pa napoveduje dodatna pogajanja z Mednarodnim denarnim skladom (IMF) za pokritje fiskalnih potreb.

"Če predpostavimo, da se bo vojna nadaljevala tudi prihodnje leto, je zelo verjetno, da bomo avgusta podpisali nov program z IMF," je za Bloomberg povedala Sviridenko. Po njenih besedah se bodo pogovori osredotočili na "ekonomske in vojaške scenarije", ki bi določili smiselnost in parametre morebitnega novega programa.

Politični pritiski v ozadju boja proti korupciji?

V času, ko se vlada zavezuje k izpolnjevanju obveznosti iz evropskega finančnega instrumenta za Ukrajino in programa IMF, se v državi krepi politična napetost zaradi protikorupcijskih ukrepov. V začetku tedna so ukrajinske varnostne službe aretirale več uslužbencev Nacionalnega protikorupcijskega urada (NABU) in izvedle več deset hišnih preiskav.

Med aretiranimi so nekateri osumljeni vohunjenja za Rusijo, drugi pa sodelovanja s prepovedano stranko pobeglega politika Fedira Hristenka. Kritiki opozarjajo, da gre lahko za politično motivirano obračunavanje – zlasti po obtožbah proti znanemu aktivistu Vitaliju Šabuninu, ki naj bi se po mnenju njegovih podpornikov znašel v nemilosti zaradi razkrivanja koruptivnih vezi med visokimi uradniki in oblastjo.

V vojni, kjer imajo glavno vlogo strategija, taktika in orožje, ostaja ključna tudi ekonomska moč. Foto: Reuters

V pogovoru za Bloomberg je premierka Sviridenko predstavila tudi drzno strateško idejo: Ukrajina naj bi postala testno bojišče za najnovejše vojaške tehnologije. "Smo močan narod – verjamem, da smo eden najboljših primerov enotne fronte za testiranje tehnologij na svetu," je dejala.

Po poročanju Reutersa bo Ukrajina tujim podjetjem omogočila, da svoja najnaprednejša orožja preizkusijo neposredno na bojiščih. V okviru sheme 'Testiraj v Ukrajini' naj bi podjetja dobavila orožje, usposobila ukrajinske enote na daljavo, nato pa prejela poročila o učinkovitosti uporabe na terenu. Po besedah predstavnikov ukrajinskega obrambnega konzorcija Brave1 je zanimanje mednarodnih podjetij že zdaj veliko.

Vendar pa so v Moskvi že opozorili: če bo katero izmed teh orožij uporabljeno na ozemlju Rusije, zunaj ukrajinskih regij, ki jih je Rusija priključila, bodo postali legitimna tarča tudi interesi države, iz katere to orožje prihaja.

Vojna zahteva denar, ne le pogum

V vojni, kjer imajo glavno vlogo strategija, taktika in orožje, ostaja ključna tudi ekonomska moč. Rusija s svojimi napadi cilja tudi na ukrajinsko gospodarstvo – oslabiti želi moralno in logistično zaledje. Ukrajina je v občutljivem položaju: brez tuje pomoči bodo njeni proračunski in obrambni sistemi težko zdržali pritisk dolgotrajne vojne.

Medtem ko rusko gospodarstvo ohranja prihodke s prodajo nafte in plina, čeprav po nižjih cenah, pa se spopada z inflacijo, visokimi obrestnimi merami (20 odstotkov) in pritiskom industrije. Kitajska je pripravljena pomagati – a zgolj v primeru, da ima od tega tudi lastne koristi.