Posnetki iz Rusije, ki lahko skrbijo Putina. Mladi pojejo: "Kje ste bili, preklete pošasti?" #video

Posnetek protestnega shoda v Sankt Petersburgu, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je povzročil vihar na prokremeljskih kanalih na Telegramu, kjer propagandisti zahtevajo takojšnjo kazen za udeležence.

Mladi so se zbrali na shodu na osrednjem trgu v Sankt Peterburgu, da bi skandirali besedilo v Rusiji prepovedane pesmi "Zadruga Labodje jezero" ruskega raperja Noize MC, čigar pravo ime je Ivan Aleksejev. Glasbenik, ki je po napadu na Ukrajino pobegnil v Litvo, je bil v Rusiji označen za tujega agenta. Kljub prepovedi njegovih pesmi jo številni Rusi še vedno poslušajo prek spleta z uporabo VPN.

Prepovedani glasbenik, ki ga še vedno obožujejo milijoni

Pesem Zadruga Labodje jezero, ki jo je ruska stroga cenzurna zakonodaja razglasila za "ekstremistično", je postala neuradna himna upora med mladimi, liberalnimi Rusi, ki izražajo jezo in razočaranje nad vojno v Ukrajini in avtoritarno oblastjo.

"Kje ste bili osem let, preklete pošasti? Želim gledati balet, naj labodi plešejo," je množica skandirala besedilo, ki se norčuje iz Putina in njegovega ožjega kroga. Pesem namiguje na "Labodje jezero", balet, ki je postal simbol političnih pretresov v poznih sovjetskih letih in se je predvajal na državni televiziji, ko je prišlo do političnih prevratov.

Posnetek shoda, ki kroži po družbenih omrežjih, je povzročil veliko razburjenja na prokremeljskih Telegram kanalih, kjer propagandisti zahtevajo takojšnjo kazen za udeležence. V povezavi z dogodkom zaenkrat ni bilo poročil o nobenih aretacijah, poroča Telegraph.

Protest prihaja v občutljivem času

Rusija se sooča z gospodarskimi težavami, ki jih vse bolj občutijo tudi državljani. Foto: omrežje X To ni prvič, da so se mladi v Sankt Peterburgu zbrali na protestu, da bi peli protivojne pesmi. A protest prihaja prav v času, ko se rusko gospodarstvo sooča z vse večjimi težavami, ki jo povzročajo predvsem nizke cene nafte in ukrajinski napadi na energetsko infrastrukturo, zaradi katere se dražijo energenti.

Protesti nezadovoljne mlajše generacije Z so sicer v zadnjih mesecih izbruhnili v več državah, zaradi njih je v Nepalu in na Madagaskarju prišlo celo do zamenjave oblasti.