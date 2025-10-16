Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Četrtek,
16. 10. 2025,
Četrtek, 16. 10. 2025, 4.00

Bo ta država nova Putinova vojaška tarča? Grožnje se krepijo.

Latvijski vojaki v Litvi | Latvija se tako kot drugi dve baltski državi – Litva in Estonija – pripravlja na obrambo pred morebitnim ruskim napadom. Na fotografiji: latvijski vojaki na vojaški vaji članic Nata v Litvi leta 2015. | Foto Guliverimage

Latvija se tako kot drugi dve baltski državi – Litva in Estonija – pripravlja na obrambo pred morebitnim ruskim napadom. Na fotografiji: latvijski vojaki na vojaški vaji članic Nata v Litvi leta 2015.

Foto: Guliverimage

Kremeljski uradniki še naprej uporabljajo isti besednjak za baltske države, kot jih je Rusija v zadnjih treh desetletjih uporabljala za opravičevanje svojih invazij na nekdanje sovjetske države, v svojem zadnjem poročilu piše washingtonski Inštitut za vojne študije (ISW).

Med tremi baltskimi državami je zadnje čase na ruski tarči zlasti Latvija. Predsednik ruske državne dume Vjačeslav Volodin je v torek dejal, da latvijske oblasti preganjajo rusko govoreče v Latviji in da mora Rusija zaščititi svoje rojake v baltskih državah.

Ruski poslanec: Latvijski Rusi so del ruskega sveta

Volodinu je pritrdil tudi predsednik ruske liberalno-demokratske stranke (LDPR) in poslanec dume Leonid Slucki z besedami, da so Rusi v Latviji del t. i. ruskega sveta.

Kot piše ISW, je pojem ruski svet načrtno nejasna ideološka ideja, v katero ruski predsednik Vladimir Putin poleg današnje Ruske federacije vključuje katero koli nekdanje ozemlje Kijevske Rusije, Velike moskovske kneževine, carske Rusije in Sovjetske zveze ter vse ljudi, ki čutijo sorodstvo ali pripadnost Rusiji.

Grožnje Latviji kot uvod v vojaški napad?

Rusija že dolgo trdi, da je dolžna zaščititi svoje rojake v tujini in je to izrazoslovje uporabila za opravičevanje svojih invazij na Moldavijo, Gruzijo in Ukrajino, poudarja ISW.

Rusko izrazoslovje o ruskih rojakih v baltskih državah in širšem ruskem svetu je tudi del dolgoletnih prizadevanj Kremlja za vzpostavitev pogojev za upravičevanje morebitne ruske agresije proti Natu v prihodnosti, še piše ISW.

Baltske države

Baltske države Litva, Latvija in Estonija so bile pred prvo svetovno vojno del carske Rusije, po kratkotrajni neodvisnosti po prvi svetovni vojni pa jih je leta 1940 zasedla Sovjetska zveza. Vse tri države imajo tudi številčno rusko govoreče prebivalstvo.

V Latviji, ki ima nekaj več kot 1,8 milijona prebivalcev, je ruskega rodu nekaj več kot 24 odstotkov prebivalstva.

